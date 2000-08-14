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Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото

Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. ФотоМестные жители охотятся на дельфинов и китов ежегодно.

Фотографии Фарерских островов показывают, как море стало красным от крови десятков черных дельфинов, убитых жителями островов во время подготовки к суровой зиме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Фарерские острова расположены в северной части Атлантики между Норвегией и Исландией и состоят из 18 крошечных островов. Мясо гринд (черных дельфинов) и их жир - источник пищи для 50 тыс. местного населения в течение зимы.

Местные жители охотятся таким образом на дельфинов ежегодно на протяжении веков, но ужасные фотографии каждый раз шокируют иностранцев, - рассказывает ВВС.

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Жители островов считают китобойный промысел деятельностью общества, доступной для всех. По их словам, она регулируется национальными законами и организована так, чтобы киты страдали меньше всего.

Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото
Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото
Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото
Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото
Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото
Кровавое море: на Фарерских островах начался массовый забой китов. Фото
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 Теги: Кровавое море, Фарерские острова, забой, Фото

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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