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Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото

Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото Эти фотографии показывают непосредственность герцогини.

Мы обожаем Кейт Миддлтон за ее лучезарность, искренность, доброту и естественность – не устаем повторять это раз за разом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Да, она замужем за прямым наследником британского престола, да, она всегда выглядит безупречно элегантно и величественно.

Тем не менее, есть фото, которые доказывают: Кейт – такая же, как мы с тобой.

Она корчит уморительные гримасы, управляется с детьми, ухаживает за своим мужем и вообще, не прочь повеселиться.

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Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
Необычные снимки герцогини Кейт Миддлтон. Фото
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 Теги: Кейт Миддлтон, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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