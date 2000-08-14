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Так выглядит самая красивая в мире змея. Фото
Эта змея не ядовитая.
Не многие люди симпатизируют змеям, ну а большинство их ужасно боится. Они опасны, ядовиты, могут быть совершенно незаметными и появляться внезапно. Но радужный удав - чудесное исключение, которое восхищает всех, кто видит его. Сегодня мы расскажем об этой удивительной змее, которая очень красива и совершенно безопасна для людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Радужный удав, или абома, относится к роду гладкогубых удавов и является ближайшим родственником анаконды. Это неядовитая змея, которая обитает в тропических регионах Южной Америки. Ее можно встретить в бассейне реки Амазонки и Ориноко, а также на ближайших к континенту островах Карибского моря, таких как Тобаго и Тринидад.
Абомы - это довольно крупные змеи, а длина взрослой особи достигает 1,5–2 метров. Удавы названы так за свой невероятный окрас, который особенно впечатляет, когда змея находится на солнце. Цвет основного фона шкуры красновато-коричневый или бежевый, а на его фоне расположены окружности яркого желто-оранжевого цвета.
Этот вид удавов относится к живородящим змеям, то есть они не откладывают яйца, а после 5 месяцев беременности производят на свет сразу маленьких удавчиков. Радужные удавы превосходно плавают, поэтому реки или озера не являются преградой на их пути. Как и большинство змей, радужные удавы активны в темное время суток, а днем предпочитают проводить время в укрытии. Основу их рациона составляют мелкие птицы, ящерицы и грызуны.
Интересно, что радужные удавы, как и все представители семейства ложноногих, к которому они относятся, имеют несколько отличное от остальных змей строение скелета. Дело в том, что у них сохранились рудименты таза и задних конечностей, которые, конечно же, никак не проявляют себя во внешнем облике. По этой причине семейство и получило название ложноногих.
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Благодаря своей необычной окраске и спокойному нраву, радужные удавы стали очень популярны среди любителей рептилий. Они неприхотливы и хорошо размножаются в неволе, поэтому их содержат в зоопарках и домашних террариумах. Продолжительность жизни радужных удавов около 20 лет, но при хорошем содержании в неволе они могут прожить дольше.
Не многие люди симпатизируют змеям, ну а большинство их ужасно боится. Они опасны, ядовиты, могут быть совершенно незаметными и появляться внезапно. Но радужный удав - чудесное исключение, которое восхищает всех, кто видит его. Сегодня мы расскажем об этой удивительной змее, которая очень красива и совершенно безопасна для людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Радужный удав, или абома, относится к роду гладкогубых удавов и является ближайшим родственником анаконды. Это неядовитая змея, которая обитает в тропических регионах Южной Америки. Ее можно встретить в бассейне реки Амазонки и Ориноко, а также на ближайших к континенту островах Карибского моря, таких как Тобаго и Тринидад.
Абомы - это довольно крупные змеи, а длина взрослой особи достигает 1,5–2 метров. Удавы названы так за свой невероятный окрас, который особенно впечатляет, когда змея находится на солнце. Цвет основного фона шкуры красновато-коричневый или бежевый, а на его фоне расположены окружности яркого желто-оранжевого цвета.
Этот вид удавов относится к живородящим змеям, то есть они не откладывают яйца, а после 5 месяцев беременности производят на свет сразу маленьких удавчиков. Радужные удавы превосходно плавают, поэтому реки или озера не являются преградой на их пути. Как и большинство змей, радужные удавы активны в темное время суток, а днем предпочитают проводить время в укрытии. Основу их рациона составляют мелкие птицы, ящерицы и грызуны.
Интересно, что радужные удавы, как и все представители семейства ложноногих, к которому они относятся, имеют несколько отличное от остальных змей строение скелета. Дело в том, что у них сохранились рудименты таза и задних конечностей, которые, конечно же, никак не проявляют себя во внешнем облике. По этой причине семейство и получило название ложноногих.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Благодаря своей необычной окраске и спокойному нраву, радужные удавы стали очень популярны среди любителей рептилий. Они неприхотливы и хорошо размножаются в неволе, поэтому их содержат в зоопарках и домашних террариумах. Продолжительность жизни радужных удавов около 20 лет, но при хорошем содержании в неволе они могут прожить дольше.
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