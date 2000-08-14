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Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото

Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. ФотоВсе ради благотворительности.

Эти красавцы "продают" свои сексуальные тела ради благородной акции. В Австралии есть хорошая традиция: каждый год их пожарные фотографируются для благотворительного календаря. На самом деле, это очень благородная миссия: собрать средства для пострадавших от засухи и порадовать девчачьи фантазии своими полуобнаженными торсами. 2019 год не стал исключением, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

Вместе с животными красавцы-пожарные снова украсили календарь, который вышел в пяти различных версиях на любой вкус: с животными, котиками, собаками и два с "горячими пожарными". Стоит такой буклет только два доллара.

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Тебе может показаться, что эти мужчины - модели. И ты очень ошибаешься. Они настоящие пожарные из разных уголков Австралии.

Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
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 Теги: Австралия, пожарные

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Сегодня, 10:38 » Автор: Анна Мартынова
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