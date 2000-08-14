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Раздел: Фоторепортажи  
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Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. ФотоРаботы болгарского фотографа.

Димитар Караниколов (Dimitar Karanikolov) - архитектор, фотограф и путешественник из Софии (Болгария). Димитар фотографирует пейзажи, ландшафты, здания и параллельно занимается портретной съемкой. Фотография, по мнению Димитара, - это его хобби и способ отвлечься от работы. Он признается, что фотографирует только тогда, когда у него есть настроение. Ему очень нравится экспериментировать с разными камерами: мобильными, зеркальными фотокамерами, без зеркала, 360-градусными и т.д, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «Мьянма. Озеро Инле»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «Мьянма. Озеро Инле»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «Филиппины с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «София с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «Венеция с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото


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Фото из серии «Филиппины с высоты»

Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
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 Теги: фотограф, дрон

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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