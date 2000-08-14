Раздел: Фоторепортажи
Мир в уникальных снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Работы болгарского фотографа.
Димитар Караниколов (Dimitar Karanikolov) - архитектор, фотограф и путешественник из Софии (Болгария). Димитар фотографирует пейзажи, ландшафты, здания и параллельно занимается портретной съемкой. Фотография, по мнению Димитара, - это его хобби и способ отвлечься от работы. Он признается, что фотографирует только тогда, когда у него есть настроение. Ему очень нравится экспериментировать с разными камерами: мобильными, зеркальными фотокамерами, без зеркала, 360-градусными и т.д, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»
Фото из серии «Мьянма. Озеро Инле»
Фото из серии «Мьянма. Озеро Инле»
Фото из серии «Филиппины с высоты»
Фото из серии «София с высоты»
Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»
Фото из серии «Венеция с высоты»
Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»
Читайте также: Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Фото из серии «Филиппины с высоты»
Димитар Караниколов (Dimitar Karanikolov) - архитектор, фотограф и путешественник из Софии (Болгария). Димитар фотографирует пейзажи, ландшафты, здания и параллельно занимается портретной съемкой. Фотография, по мнению Димитара, - это его хобби и способ отвлечься от работы. Он признается, что фотографирует только тогда, когда у него есть настроение. Ему очень нравится экспериментировать с разными камерами: мобильными, зеркальными фотокамерами, без зеркала, 360-градусными и т.д, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»
Фото из серии «Мьянма. Озеро Инле»
Фото из серии «Мьянма. Озеро Инле»
Фото из серии «Филиппины с высоты»
Фото из серии «София с высоты»
Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»
Фото из серии «Венеция с высоты»
Фото из серии «Мьянма. Храмы с высоты»
Читайте также: Австралийские пожарные устроили пикантную фотосессию. Фото
Фото из серии «Филиппины с высоты»
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