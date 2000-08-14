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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото

Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. ФотоПодборка редких снимков.

Нет никаких сомнений в том, что танец – это один из самых чувственных видов искусства. Человечество танцует с самого начала своего существования, преобразовывая таким образом энергию в творчество. Люди танцевали всегда, даже когда страшные исторические события диктовали негативное настроение. Танец и его жанры по-разному видоизменялись, в конечном счете породив множество современных стилей. О том, как выглядел танец в прошлом веке, мы можем узнать из старинных фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

В цифровом архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки, можно найти много интересного. В том числе, тысячи фотографий, на который изображены танцоры из прошлого. Наряды, мастерство, стиль, взаимодействие партнеров, эмоции танца и бесконечный восторг – все это навсегда запечатлено на ретро фотографиях и представлено нашему вниманию.

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Коллекция с изображениями танца собирается с 1944 года. Специальная группа занимается поиском, сохранением и документацией фотографий, связанных с танцем. Эта коллекция продолжает расти год за годом, наполняясь новыми удивительными кадрами. Среди винтажных снимков можно найти все: от русского балета до кадров из личной жизни известных танцоров.

Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
Как выглядели танцоры в позапрошлом веке. Фото
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 Теги: танцоры, история

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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