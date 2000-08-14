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Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото

Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. ФотоЕе работы завораживают.

Анна Петина - призер (3 место) премии 35AWARDS в номинации «Натюрморт». Она работает в совершенно разных жанрах: от репортажных съемок до студийных, от семейных и свадебных до натюрмортов. При ограниченном реквизите Анне удается составлять уникальные композиции из цветов и фруктов - в итоге получаются не менее уникальные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

«Фотонатюрморт - это по существу та же картина, только созданная при помощи фотокамеры. Ведь основное искусство натюрморта, хоть в живописи, хоть в фотографии - это создать гармоничную, выразительную композицию, то есть, именно составить натюрморт, а потом его уже запечатлеть.»

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Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
Натюрморты от талантливого призера фотоконкурса 35AWARDS. Фото
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 Теги: натюрморт, фотограф

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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