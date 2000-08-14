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Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. ФотоСтрана, достойная пристального внимания.

Карликовое государство Сан-Марино размером меньше подмосковного города Балашиха, но это не мешает оставаться ему ни от кого независимым на протяжении уже почти двух тысяч лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Государство является старейшей независимой республикой на планете, а исторический центр республики включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и именно туда мы прямо сейчас отправимся.

Согласно легенде, Сан-Марино основал святой Марин, бежавший из Далмации (остров Раб в современной Хорватии) от религиозных преследований. Он открыл каменоломни в горе Монте-Титано, а затем построил себе маленькую келью на её вершине и удалился от мира. Слава его святой жизни привлекала к нему толпы богомольцев, и скоро около его кельи образовался небольшой монастырь.

Этот монастырь, названный по имени своего основателя, несомненно существовал уже в конце VI века и жил самостоятельной жизнью, не завися в политическом отношении ни от кого из соседей. И вот уже почти две тысячи лет Сан-Марино остается независимым государством, которое никто не смог себе подчинить.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Днем памяти святого Марина и днем основания Сан-Марино считается 3 сентября, это главный национальный праздник республики.

Первое упоминание о церкви имени святого Марина относится к 530 году. Сегодня на этом месте находится главный храм республики - Базилика Сан-Марино, построенная в 1825-1838 годах, взамен обветшавшей старой церкви.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Старые улочки Сан-Марино очень похожи на старые итальянские города, только здесь намного чище и уютнее. Сан-Марино является карликовым государством и занимает площадь всего в 60 квадратных километров, это меньше любого маленького городка в российской провинции. Со всех сторон республика окружена Италией, но никогда ей не принадлежала.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Ни одна армия не захватывала эту маленькую республику, даже Наполеон предложил Сан-Марино заключить дружеский союз.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Сан-Марино не входит в Евросоюз, но выпускает свои евро, которые успешно продает туристам, приносящим республике основной доход. В Сан-Марино открытая граница, хотя страна не входит в Шенгенское соглашение.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


В Сан-Марино живет чуть больше 30 тысяч человек. Получить гражданство этой страны практически невозможно, вариантов не очень много: нужно или родиться в семье санмаринцев, или прожить в стране больше тридцати лет! Если заключить брак с гражданином республики, то запросить гражданство можно будет только спустя 15 лет.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


В карликовой республике 9 областей и больше 30 населенных пунктов! Столица государства ожидаемо именуется Сан-Марино, она находится на самой верхней точке горы Монте-Титано на высоте 697 метров над уровнем моря. В столице республики всего 4 тысячи жителей. А так выглядит центральная площадь Сан-Марино.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


В Сан-Марино достаточно интересная политическая система и она действует аж с 1243 года. Дважды в год Генеральный совет республики избирает двух капитанов-регентов, которые является руководителями государства. Новые капитаны-регенты вступают в должность каждое 1 апреля и 1 октября. Генеральный совет состоит из 60 человек и избирается гражданами в ходе выборов. Несмотря на небольшие размеры, в республике существует несколько политических партий, которые выдвигают своих кандидатов в совет.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Палаццо Публико - правительственный дворец, в котором находятся и капитаны-регенты и Генеральный совет и другие государственные органы

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Статуя Свободы - один из символов свободной и гордой республики

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Скульптура была подарена республике немецкой графиней Отилией Гейрот Вагенер в 1876 году.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Флаг Сан-Марино.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Дворец построен в стиле средневековых итальянских дворцов 1884-1894 годах.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Центр города заполнен магазинчиками, причем в большинстве из них продают вовсе не сувениры. Из-за низких налогов здесь можно дешево купить алкоголь и разные брендовые вещи, чем пользуются и соседи-итальянцы, и многие приезжие русские.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Современные памятники.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Республика находится на склоне горы, поэтому все ее улицы представляют собой бесконечный серпантин.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Царство каменных лестниц.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Сан-Марино - одна большая терраса с самыми шикарными видами.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото
Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Как Италия, только чисто и опрятно.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Несмотря на небольшие размеры, общая протяженность дорог в стране больше 200 километров! До Второй мировой войны в течение короткого периода времени существовала узкоколейная железнодорожная линия, соединявшая республику с итальянским Римини. Сегодня напоминанием о существовавшей железной дороге служат сохранившиеся мосты и туннели.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Карьер арбалетчиков. Здесь уже много-много лет тренируются и соревнуются арбалетчики.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Памятник знаменитому нумизмату Бартоломео Боргези. Им составлены каталоги Миланского и Ватиканского собрания монет, опубликованы 170 статей о чеканке монет в Римской республике. Так он стал одним из самых известных нумизматов Европы XIX века. В 2004 году в честь Бартоломео Боргези Республика Сан-Марино выпустила памятную монету достоинством в 2 евро.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Очень трудно гулять и не заглянуть здесь на каждую улочку.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Они прекрасны. И какое чувство вкуса - это не название улицы, это вывеска у офиса адвоката!

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


Домики тут очень хороши.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото
Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото


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Вот такая она, такая маленькая и такая независимая республика Сан-Марино.

Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото
Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото
Виртуальная прогулка по Сан-Марино. Фото
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 Теги: Сан-Марино, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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