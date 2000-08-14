Раздел: Фоторепортажи
Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото
Подборка эргономичной мебели.
Владельцы небольших квартир не понаслышке, как это, когда места совсем мало, а хочется вместить хотя бы базовые комплекты предметов мебели. Многие дизайнеры видят выход в трансформируемой мебели. Как простые шкафчики могут превратиться в полноценный стол и сиденья, в а стеллажи - в раскладные места для хранения - далее в обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Яркий комплект мебели
Два мягких кресла со столиком посередине легко превращаются в небольшой диванчик, который можно использовать для отдыха в гостиной или в качестве спального места для одного из гостей.
2. Стеллаж
Высокий узкий стеллаж с откидными полками для хранения всякой всячины, начиная от обуви и заканчивая очками, - идеальное решение для небольшой прихожей.
3. Диван
Яркий современный диван с мягкими подушками, которые могут использоваться самостоятельно, превращаясь в кресла.
4. Стеллаж
Стеллаж, совместивший в себе множество предметов и способный к разного рода трансформациям. Его секции могут использоваться в качестве стола, табуреток, скамейки многих других полезных вещиц.
5. Двойной столик
Два консольных столика, которые можно скрепить и получить классический квадратный обеденный или кофейный стол.
6. Комод
Комод, столешница которого вместе с боковой стенкой отъезжают, превращаясь в небольшой удобный письменный стол.
7. Цокольный шкафчик
Выдвижной шкафчик, оборудованный в цокольной части кухонного гарнитура, обеспечит дополнительным местом для хранения вещей и позволит рационально использовать пространство маленькой кухни.
8. Подъемная стенка
Подъемная дверца, которая защищает розетки у стены и прикрывает небольшой кусок столешницы у стены. Использование такого фальш-шкафчика позволит защитить наиболее загрязняемые участки от жирных брызг и пыли.
9. Скрытый сетевой фильтр
Сетевой фильтр, установленный на креативной подъемной полочке, которую при необходимости можно спрятать в столешницу.
10. Гибридная лестница
Оригинальная компактная лестница, которая необычным образом складывается, превращаясь в узкую планку, и легко раскладывается, становясь полноценной лестницей на второй этаж.
11. Многофункциональный диван
Маленький диванчик с четырьмя табуретами, спрятанными под каркасом, способный трансформироваться в полноценную кровать с тумбой.
12. Спальный гарнитур
Комплект умной мебели с диванчиком, который одним нажатием на кнопку превращается в спальное место с полноценной двуспальной кроватью. В дневное время кровать находится под потолком.
13. Выдвижная мебель
Выдвижной стол и два сиденья, которые в задвинутом состоянии выглядят, как детали кухонного гарнитура - лучшее решение для маленькой кухни.
14. Откидные кровати
Двухэтажная кровать, которую в дневное время можно легко превратить в оригинальный современный шкаф.
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15. Круглый стол
Аккуратный круглый столик с четырьмя стульями, которые за ненадобностью превращаются в единое целое и практически не занимают места.
Владельцы небольших квартир не понаслышке, как это, когда места совсем мало, а хочется вместить хотя бы базовые комплекты предметов мебели. Многие дизайнеры видят выход в трансформируемой мебели. Как простые шкафчики могут превратиться в полноценный стол и сиденья, в а стеллажи - в раскладные места для хранения - далее в обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Яркий комплект мебели
Два мягких кресла со столиком посередине легко превращаются в небольшой диванчик, который можно использовать для отдыха в гостиной или в качестве спального места для одного из гостей.
2. Стеллаж
Высокий узкий стеллаж с откидными полками для хранения всякой всячины, начиная от обуви и заканчивая очками, - идеальное решение для небольшой прихожей.
3. Диван
Яркий современный диван с мягкими подушками, которые могут использоваться самостоятельно, превращаясь в кресла.
4. Стеллаж
Стеллаж, совместивший в себе множество предметов и способный к разного рода трансформациям. Его секции могут использоваться в качестве стола, табуреток, скамейки многих других полезных вещиц.
5. Двойной столик
Два консольных столика, которые можно скрепить и получить классический квадратный обеденный или кофейный стол.
6. Комод
Комод, столешница которого вместе с боковой стенкой отъезжают, превращаясь в небольшой удобный письменный стол.
7. Цокольный шкафчик
Выдвижной шкафчик, оборудованный в цокольной части кухонного гарнитура, обеспечит дополнительным местом для хранения вещей и позволит рационально использовать пространство маленькой кухни.
8. Подъемная стенка
Подъемная дверца, которая защищает розетки у стены и прикрывает небольшой кусок столешницы у стены. Использование такого фальш-шкафчика позволит защитить наиболее загрязняемые участки от жирных брызг и пыли.
9. Скрытый сетевой фильтр
Сетевой фильтр, установленный на креативной подъемной полочке, которую при необходимости можно спрятать в столешницу.
10. Гибридная лестница
Оригинальная компактная лестница, которая необычным образом складывается, превращаясь в узкую планку, и легко раскладывается, становясь полноценной лестницей на второй этаж.
11. Многофункциональный диван
Маленький диванчик с четырьмя табуретами, спрятанными под каркасом, способный трансформироваться в полноценную кровать с тумбой.
12. Спальный гарнитур
Комплект умной мебели с диванчиком, который одним нажатием на кнопку превращается в спальное место с полноценной двуспальной кроватью. В дневное время кровать находится под потолком.
13. Выдвижная мебель
Выдвижной стол и два сиденья, которые в задвинутом состоянии выглядят, как детали кухонного гарнитура - лучшее решение для маленькой кухни.
14. Откидные кровати
Двухэтажная кровать, которую в дневное время можно легко превратить в оригинальный современный шкаф.
Читайте также: Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
15. Круглый стол
Аккуратный круглый столик с четырьмя стульями, которые за ненадобностью превращаются в единое целое и практически не занимают места.
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