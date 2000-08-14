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Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. ФотоПодборка эргономичной мебели.

Владельцы небольших квартир не понаслышке, как это, когда места совсем мало, а хочется вместить хотя бы базовые комплекты предметов мебели. Многие дизайнеры видят выход в трансформируемой мебели. Как простые шкафчики могут превратиться в полноценный стол и сиденья, в а стеллажи - в раскладные места для хранения - далее в обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Яркий комплект мебели

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Два мягких кресла со столиком посередине легко превращаются в небольшой диванчик, который можно использовать для отдыха в гостиной или в качестве спального места для одного из гостей.

2. Стеллаж

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Высокий узкий стеллаж с откидными полками для хранения всякой всячины, начиная от обуви и заканчивая очками, - идеальное решение для небольшой прихожей.

3. Диван

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Яркий современный диван с мягкими подушками, которые могут использоваться самостоятельно, превращаясь в кресла.

4. Стеллаж

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Стеллаж, совместивший в себе множество предметов и способный к разного рода трансформациям. Его секции могут использоваться в качестве стола, табуреток, скамейки многих других полезных вещиц.

5. Двойной столик

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Два консольных столика, которые можно скрепить и получить классический квадратный обеденный или кофейный стол.

6. Комод

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Комод, столешница которого вместе с боковой стенкой отъезжают, превращаясь в небольшой удобный письменный стол.

7. Цокольный шкафчик

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Выдвижной шкафчик, оборудованный в цокольной части кухонного гарнитура, обеспечит дополнительным местом для хранения вещей и позволит рационально использовать пространство маленькой кухни.

8. Подъемная стенка

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Подъемная дверца, которая защищает розетки у стены и прикрывает небольшой кусок столешницы у стены. Использование такого фальш-шкафчика позволит защитить наиболее загрязняемые участки от жирных брызг и пыли.

9. Скрытый сетевой фильтр

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Сетевой фильтр, установленный на креативной подъемной полочке, которую при необходимости можно спрятать в столешницу.

10. Гибридная лестница

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Оригинальная компактная лестница, которая необычным образом складывается, превращаясь в узкую планку, и легко раскладывается, становясь полноценной лестницей на второй этаж.

11. Многофункциональный диван

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Маленький диванчик с четырьмя табуретами, спрятанными под каркасом, способный трансформироваться в полноценную кровать с тумбой.

12. Спальный гарнитур

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Комплект умной мебели с диванчиком, который одним нажатием на кнопку превращается в спальное место с полноценной двуспальной кроватью. В дневное время кровать находится под потолком.

13. Выдвижная мебель

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Выдвижной стол и два сиденья, которые в задвинутом состоянии выглядят, как детали кухонного гарнитура - лучшее решение для маленькой кухни.

14. Откидные кровати

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Двухэтажная кровать, которую в дневное время можно легко превратить в оригинальный современный шкаф.

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15. Круглый стол

Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото


Аккуратный круглый столик с четырьмя стульями, которые за ненадобностью превращаются в единое целое и практически не занимают места.
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 Теги: мебель, дизайн

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Сегодня, 14:51 » Автор: Анна Мартынова
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