» » В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото Фантастическое преобразование руин.

Чтобы жить в Лондоне и не где-то на окраине, а в королевском парке, находящемся в самом центре города, Лора Кларк приобрела… заброшенный общественный туалет! И потратив немало сил, добиваясь от чиновников разрешения на приобретение и перепланировку, в конце концов, превратила его в роскошные апартаменты. Все знакомые и родственники считали эту затею просто сумасшествием, но девушке удалось преобразовать старые руины в нечто невообразимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Первоначальный вид приобретенного помещения

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Вся эта история началась еще в 2005 году, когда прогуливаясь по излюбленному лондонцами Гайд-парку, Лора увидела заброшенный подземный туалет. Будучи дипломированным архитектором и незаурядной креативной личностью, у нее сразу возник грандиозный план по преобразованию столь необычного объекта во что-то полезное и красивое.

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Изначально она хотела превратить это помещение в кинотеатр или небольшое романтическое кафе. Но из-за бюрократических преград и законов, запрещающих коммерческое использование площадей парка, было принято решение превратить его в уютную квартиру.

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Девушка несколько лет обивала пороги бюрократических кабинетов и неоднократно присутствовала на всевозможных заседаниях, но добилась своего. Хоть чиновники и недоумевали, зачем молодой даме понадобилось это заброшенное помещение, но все-таки дали разрешение на проведение аукциона, где и была выставлена разрушенная общественная уборная.

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Несмотря на то, что этот общественный туалет был построен еще в 1929 году и последних тридцать лет не использовался по назначению из-за аварийного состояния, он обладал неоспоримым преимуществом – местоположением. Ведь иметь квартиру в большом городском парке по соседству с Хрустальным дворцом - это просто неосуществимая мечта, но и такие иногда сбываются.

Постепенное преображение помещения

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Поскольку Лора Кларк в свое время окончила Школу искусств в Глазго и имела не только соответствующее образование, но и опыт создания некоторых архитектурных проектов, она знала, с чего начинать и что хотела получить в итоге. По существу ей досталось 55 квадратных метров полной разрухи и начинать надо было с нуля.

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото

Сантиметр за сантиметром она вначале убрала всю штукатурку и перегородки, при помощи рабочих демонтировала прогнившие коммуникации и только тогда приступила к полной перепланировке помещения.

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Создав проект своей квартиры, девушка вместе с рабочими и строителями возводила новые перегородки, создавая изолированные комнаты.

Окончательный результат кропотливого труда

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


В итоге благодаря ее невероятному творческому напору и фантазии за пять лет была создана потрясающая квартира, находясь в которой, никто и никогда не догадался бы, что на месте этих роскошных комнат был обычный общественный туалет.

Читайте также: Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото

В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото


Теперь друзья и родственники, которые не верили в столь фантастическое преображение, считают ее идею гениальной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: туалет, дизайн

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:42 » Автор: Анна Мартынова
     35
     0

Похожие новости по теме

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото

Выглядит впечатляюще.

Бывшую пивоварню превратили в стильную квартиру. Фото Бывшую пивоварню превратили в стильную квартиру. Фото

Она оформлена в скандинавском стиле.

Общественный туалет превратили в стильную квартиру. Фото Общественный туалет превратили в стильную квартиру. Фото

Сложно поверить, что это помещение использовали в качестве туалета.

Необычная квартира-трансформер площадью 24 кв.м. Фото Необычная квартира-трансформер площадью 24 кв.м. Фото

Парень живет в квартире площадью всего 24 кв. метров.

Помещение бывшего монастыря превратили в роскошные апартаменты. Фото Помещение бывшего монастыря превратили в роскошные апартаменты. Фото

Получилось стильное и атмосферное жилище.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх