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В Лондоне общественный туалет превратили в уютное жилище. Фото
Фантастическое преобразование руин.
Чтобы жить в Лондоне и не где-то на окраине, а в королевском парке, находящемся в самом центре города, Лора Кларк приобрела… заброшенный общественный туалет! И потратив немало сил, добиваясь от чиновников разрешения на приобретение и перепланировку, в конце концов, превратила его в роскошные апартаменты. Все знакомые и родственники считали эту затею просто сумасшествием, но девушке удалось преобразовать старые руины в нечто невообразимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Первоначальный вид приобретенного помещения
Вся эта история началась еще в 2005 году, когда прогуливаясь по излюбленному лондонцами Гайд-парку, Лора увидела заброшенный подземный туалет. Будучи дипломированным архитектором и незаурядной креативной личностью, у нее сразу возник грандиозный план по преобразованию столь необычного объекта во что-то полезное и красивое.
Изначально она хотела превратить это помещение в кинотеатр или небольшое романтическое кафе. Но из-за бюрократических преград и законов, запрещающих коммерческое использование площадей парка, было принято решение превратить его в уютную квартиру.
Девушка несколько лет обивала пороги бюрократических кабинетов и неоднократно присутствовала на всевозможных заседаниях, но добилась своего. Хоть чиновники и недоумевали, зачем молодой даме понадобилось это заброшенное помещение, но все-таки дали разрешение на проведение аукциона, где и была выставлена разрушенная общественная уборная.
Несмотря на то, что этот общественный туалет был построен еще в 1929 году и последних тридцать лет не использовался по назначению из-за аварийного состояния, он обладал неоспоримым преимуществом – местоположением. Ведь иметь квартиру в большом городском парке по соседству с Хрустальным дворцом - это просто неосуществимая мечта, но и такие иногда сбываются.
Постепенное преображение помещения
Поскольку Лора Кларк в свое время окончила Школу искусств в Глазго и имела не только соответствующее образование, но и опыт создания некоторых архитектурных проектов, она знала, с чего начинать и что хотела получить в итоге. По существу ей досталось 55 квадратных метров полной разрухи и начинать надо было с нуля.
Сантиметр за сантиметром она вначале убрала всю штукатурку и перегородки, при помощи рабочих демонтировала прогнившие коммуникации и только тогда приступила к полной перепланировке помещения.
Создав проект своей квартиры, девушка вместе с рабочими и строителями возводила новые перегородки, создавая изолированные комнаты.
Окончательный результат кропотливого труда
В итоге благодаря ее невероятному творческому напору и фантазии за пять лет была создана потрясающая квартира, находясь в которой, никто и никогда не догадался бы, что на месте этих роскошных комнат был обычный общественный туалет.
Читайте также: Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото
Теперь друзья и родственники, которые не верили в столь фантастическое преображение, считают ее идею гениальной.
Чтобы жить в Лондоне и не где-то на окраине, а в королевском парке, находящемся в самом центре города, Лора Кларк приобрела… заброшенный общественный туалет! И потратив немало сил, добиваясь от чиновников разрешения на приобретение и перепланировку, в конце концов, превратила его в роскошные апартаменты. Все знакомые и родственники считали эту затею просто сумасшествием, но девушке удалось преобразовать старые руины в нечто невообразимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Первоначальный вид приобретенного помещения
Вся эта история началась еще в 2005 году, когда прогуливаясь по излюбленному лондонцами Гайд-парку, Лора увидела заброшенный подземный туалет. Будучи дипломированным архитектором и незаурядной креативной личностью, у нее сразу возник грандиозный план по преобразованию столь необычного объекта во что-то полезное и красивое.
Изначально она хотела превратить это помещение в кинотеатр или небольшое романтическое кафе. Но из-за бюрократических преград и законов, запрещающих коммерческое использование площадей парка, было принято решение превратить его в уютную квартиру.
Девушка несколько лет обивала пороги бюрократических кабинетов и неоднократно присутствовала на всевозможных заседаниях, но добилась своего. Хоть чиновники и недоумевали, зачем молодой даме понадобилось это заброшенное помещение, но все-таки дали разрешение на проведение аукциона, где и была выставлена разрушенная общественная уборная.
Несмотря на то, что этот общественный туалет был построен еще в 1929 году и последних тридцать лет не использовался по назначению из-за аварийного состояния, он обладал неоспоримым преимуществом – местоположением. Ведь иметь квартиру в большом городском парке по соседству с Хрустальным дворцом - это просто неосуществимая мечта, но и такие иногда сбываются.
Постепенное преображение помещения
Поскольку Лора Кларк в свое время окончила Школу искусств в Глазго и имела не только соответствующее образование, но и опыт создания некоторых архитектурных проектов, она знала, с чего начинать и что хотела получить в итоге. По существу ей досталось 55 квадратных метров полной разрухи и начинать надо было с нуля.
Сантиметр за сантиметром она вначале убрала всю штукатурку и перегородки, при помощи рабочих демонтировала прогнившие коммуникации и только тогда приступила к полной перепланировке помещения.
Создав проект своей квартиры, девушка вместе с рабочими и строителями возводила новые перегородки, создавая изолированные комнаты.
Окончательный результат кропотливого труда
В итоге благодаря ее невероятному творческому напору и фантазии за пять лет была создана потрясающая квартира, находясь в которой, никто и никогда не догадался бы, что на месте этих роскошных комнат был обычный общественный туалет.
Читайте также: Необычная мебель, созданная специально для маленьких квартир. Фото
Теперь друзья и родственники, которые не верили в столь фантастическое преображение, считают ее идею гениальной.
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