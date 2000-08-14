Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото

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По мере того, как мы становимся старше, мы все больше уделяем внимания нашему стилю, как в одежде, так и в волосах, что вполне нормально, поскольку выглядеть одинаково в течение десятилетий довольно скучно. Женщина не перестает быть женщиной с возрастом. Меняются внешний вид, характер, но остается неизменным одно: женщина с годами стремится к большему комфорту, а короткие волосы - хорошая основа для прически с низким уровнем обслуживания, причем выглядит она довольно стильно. Вот несколько отличных фотографий с короткими прическами для женщин старше 50 лет.