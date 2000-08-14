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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото

Самые удачные стрижки для дам «за 50». ФотоОни могут освежить образ.

По мере того, как мы становимся старше, мы все больше уделяем внимания нашему стилю, как в одежде, так и в волосах, что вполне нормально, поскольку выглядеть одинаково в течение десятилетий довольно скучно. Женщина не перестает быть женщиной с возрастом. Меняются внешний вид, характер, но остается неизменным одно: женщина с годами стремится к большему комфорту, а короткие волосы - хорошая основа для прически с низким уровнем обслуживания, причем выглядит она довольно стильно. Вот несколько отличных фотографий с короткими прическами для женщин старше 50 лет.

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Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
Самые удачные стрижки для дам «за 50». Фото
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 Теги: стрижки, мода

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Сегодня, 12:40 » Автор: Анна Мартынова
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