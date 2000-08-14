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Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. ФотоЕго стоит увидеть своими глазами.

В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Размеры одного из самых значимых театров оперы и балета: длина: 173 метра, ширина: 125 метров, высота: 74 м.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


2. Вход с фасада здания был не самым главным. Шарль Гранде построил шикарные входы в боковых павильонах: на западе - для главы государства, на востоке для владельцев абонемента.

3. Заходим внутрь дворца Гарнье.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


4. Архитектура Гарнье создана поражать зрителя. Он же, например, спроектировал казино в Монако и здание обсерватории в Ницце.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


5. Пышный интерьер завладевает с первых минут нахождения в здании.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


6. Посмотрите на этот свод в так называемой ротонде владельцев абонемента. Здесь архитектор поставил свою подпись. Если присмотреться, то в центре свода по кругу можно увидеть его имя Jean-Louis-Charles Garnier.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


7. Мраморная парадная лестница с роскошным пролетом высотой 30 метров.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


8.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


9. Снизу у лестницы стоят две женские фигуры, держащие в руках букеты из света.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


10.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


11. В одной из галерей, протягивающейся по всей длине здания, где изначально планировалось разместить комнаты для курения, Шарль Гарнье создал библиотеку. В библиотеке-музее, являющейся частью Национальной библиотеки Франции, хранится трехвековая история театра.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


12. Главный холл - еще одна красивейшая часть парижской оперы.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


13.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


14.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


15. Общая площадь сцены составляет 1200 кв. метров. Размеры сцены: 27 метров в глубину, 48,5 метров в ширину. Для сравнения: самая большая в Европе сцена находится в Берлине, во Фридрихштадт-Паласте, её площадь составляет 2200 кв. метров.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


16. Потолок расписан Марком Шагалом в 1964 году.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


17.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


18. Зал вмещает 2081 зрителя.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


19. На большинстве декоративных элементах интерьера можно найти лиру.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


20. Она же встречается на элементах фасада здания.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


21. Выходим на лоджию-балкон.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


22. Он тянется вдоль всей длины парадного фойе. Здесь можно погулять во время вечернего бала, насладиться видом на Place de l'Opéra.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


23. Потолок лоджии.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


24. Над южным фасадом работали 18 скульпторов. Слева и справа - два величественных фронтона. На обеих сторонах расположена 7,5-метровая фигура “Гармония” Шарля Гюмри.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


25. Интересный факт: Опера Шарля Гарнье вдохновила французского писателя Гастона Лера на создание знаменитого готического романа «Призрак Оперы».

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото


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26. Место шикарное, очень рекомендую. Вход стоит 11 евро.

Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото
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 Теги: театр, Франция

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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