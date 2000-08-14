Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото

Его стоит увидеть своими глазами.



В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье, передает



1. Размеры одного из самых значимых театров оперы и балета: длина: 173 метра, ширина: 125 метров, высота: 74 м.







2. Вход с фасада здания был не самым главным. Шарль Гранде построил шикарные входы в боковых павильонах: на западе - для главы государства, на востоке для владельцев абонемента.



3. Заходим внутрь дворца Гарнье.







4. Архитектура Гарнье создана поражать зрителя. Он же, например, спроектировал казино в Монако и здание обсерватории в Ницце.







5. Пышный интерьер завладевает с первых минут нахождения в здании.







6. Посмотрите на этот свод в так называемой ротонде владельцев абонемента. Здесь архитектор поставил свою подпись. Если присмотреться, то в центре свода по кругу можно увидеть его имя Jean-Louis-Charles Garnier.







7. Мраморная парадная лестница с роскошным пролетом высотой 30 метров.







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9. Снизу у лестницы стоят две женские фигуры, держащие в руках букеты из света.







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11. В одной из галерей, протягивающейся по всей длине здания, где изначально планировалось разместить комнаты для курения, Шарль Гарнье создал библиотеку. В библиотеке-музее, являющейся частью Национальной библиотеки Франции, хранится трехвековая история театра.







12. Главный холл - еще одна красивейшая часть парижской оперы.







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15. Общая площадь сцены составляет 1200 кв. метров. Размеры сцены: 27 метров в глубину, 48,5 метров в ширину. Для сравнения: самая большая в Европе сцена находится в Берлине, во Фридрихштадт-Паласте, её площадь составляет 2200 кв. метров.







16. Потолок расписан Марком Шагалом в 1964 году.







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18. Зал вмещает 2081 зрителя.







19. На большинстве декоративных элементах интерьера можно найти лиру.







20. Она же встречается на элементах фасада здания.







21. Выходим на лоджию-балкон.







22. Он тянется вдоль всей длины парадного фойе. Здесь можно погулять во время вечернего бала, насладиться видом на Place de l'Opéra.







23. Потолок лоджии.







24. Над южным фасадом работали 18 скульпторов. Слева и справа - два величественных фронтона. На обеих сторонах расположена 7,5-метровая фигура “Гармония” Шарля Гюмри.







25. Интересный факт: Опера Шарля Гарнье вдохновила французского писателя Гастона Лера на создание знаменитого готического романа «Призрак Оперы».







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26. Место шикарное, очень рекомендую. Вход стоит 11 евро.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium 1. Размеры одного из самых значимых театров оперы и балета: длина: 173 метра, ширина: 125 метров, высота: 74 м.2. Вход с фасада здания был не самым главным. Шарль Гранде построил шикарные входы в боковых павильонах: на западе - для главы государства, на востоке для владельцев абонемента.3. Заходим внутрь дворца Гарнье.4. Архитектура Гарнье создана поражать зрителя. Он же, например, спроектировал казино в Монако и здание обсерватории в Ницце.5. Пышный интерьер завладевает с первых минут нахождения в здании.6. Посмотрите на этот свод в так называемой ротонде владельцев абонемента. Здесь архитектор поставил свою подпись. Если присмотреться, то в центре свода по кругу можно увидеть его имя Jean-Louis-Charles Garnier.7. Мраморная парадная лестница с роскошным пролетом высотой 30 метров.8.9. Снизу у лестницы стоят две женские фигуры, держащие в руках букеты из света.10.11. В одной из галерей, протягивающейся по всей длине здания, где изначально планировалось разместить комнаты для курения, Шарль Гарнье создал библиотеку. В библиотеке-музее, являющейся частью Национальной библиотеки Франции, хранится трехвековая история театра.12. Главный холл - еще одна красивейшая часть парижской оперы.13.14.15. Общая площадь сцены составляет 1200 кв. метров. Размеры сцены: 27 метров в глубину, 48,5 метров в ширину. Для сравнения: самая большая в Европе сцена находится в Берлине, во Фридрихштадт-Паласте, её площадь составляет 2200 кв. метров.16. Потолок расписан Марком Шагалом в 1964 году.17.18. Зал вмещает 2081 зрителя.19. На большинстве декоративных элементах интерьера можно найти лиру.20. Она же встречается на элементах фасада здания.21. Выходим на лоджию-балкон.22. Он тянется вдоль всей длины парадного фойе. Здесь можно погулять во время вечернего бала, насладиться видом на Place de l'Opéra.23. Потолок лоджии.24. Над южным фасадом работали 18 скульпторов. Слева и справа - два величественных фронтона. На обеих сторонах расположена 7,5-метровая фигура “Гармония” Шарля Гюмри.25. Интересный факт: Опера Шарля Гарнье вдохновила французского писателя Гастона Лера на создание знаменитого готического романа «Призрак Оперы».26. Место шикарное, очень рекомендую. Вход стоит 11 евро.



