Раздел: Фоторепортажи
Прогулка по самому красивому в мире оперному театру. Фото
Его стоит увидеть своими глазами.
В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Размеры одного из самых значимых театров оперы и балета: длина: 173 метра, ширина: 125 метров, высота: 74 м.
2. Вход с фасада здания был не самым главным. Шарль Гранде построил шикарные входы в боковых павильонах: на западе - для главы государства, на востоке для владельцев абонемента.
3. Заходим внутрь дворца Гарнье.
4. Архитектура Гарнье создана поражать зрителя. Он же, например, спроектировал казино в Монако и здание обсерватории в Ницце.
5. Пышный интерьер завладевает с первых минут нахождения в здании.
6. Посмотрите на этот свод в так называемой ротонде владельцев абонемента. Здесь архитектор поставил свою подпись. Если присмотреться, то в центре свода по кругу можно увидеть его имя Jean-Louis-Charles Garnier.
7. Мраморная парадная лестница с роскошным пролетом высотой 30 метров.
8.
9. Снизу у лестницы стоят две женские фигуры, держащие в руках букеты из света.
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11. В одной из галерей, протягивающейся по всей длине здания, где изначально планировалось разместить комнаты для курения, Шарль Гарнье создал библиотеку. В библиотеке-музее, являющейся частью Национальной библиотеки Франции, хранится трехвековая история театра.
12. Главный холл - еще одна красивейшая часть парижской оперы.
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15. Общая площадь сцены составляет 1200 кв. метров. Размеры сцены: 27 метров в глубину, 48,5 метров в ширину. Для сравнения: самая большая в Европе сцена находится в Берлине, во Фридрихштадт-Паласте, её площадь составляет 2200 кв. метров.
16. Потолок расписан Марком Шагалом в 1964 году.
17.
18. Зал вмещает 2081 зрителя.
19. На большинстве декоративных элементах интерьера можно найти лиру.
20. Она же встречается на элементах фасада здания.
21. Выходим на лоджию-балкон.
22. Он тянется вдоль всей длины парадного фойе. Здесь можно погулять во время вечернего бала, насладиться видом на Place de l'Opéra.
23. Потолок лоджии.
24. Над южным фасадом работали 18 скульпторов. Слева и справа - два величественных фронтона. На обеих сторонах расположена 7,5-метровая фигура “Гармония” Шарля Гюмри.
25. Интересный факт: Опера Шарля Гарнье вдохновила французского писателя Гастона Лера на создание знаменитого готического романа «Призрак Оперы».
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26. Место шикарное, очень рекомендую. Вход стоит 11 евро.
В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Размеры одного из самых значимых театров оперы и балета: длина: 173 метра, ширина: 125 метров, высота: 74 м.
2. Вход с фасада здания был не самым главным. Шарль Гранде построил шикарные входы в боковых павильонах: на западе - для главы государства, на востоке для владельцев абонемента.
3. Заходим внутрь дворца Гарнье.
4. Архитектура Гарнье создана поражать зрителя. Он же, например, спроектировал казино в Монако и здание обсерватории в Ницце.
5. Пышный интерьер завладевает с первых минут нахождения в здании.
6. Посмотрите на этот свод в так называемой ротонде владельцев абонемента. Здесь архитектор поставил свою подпись. Если присмотреться, то в центре свода по кругу можно увидеть его имя Jean-Louis-Charles Garnier.
7. Мраморная парадная лестница с роскошным пролетом высотой 30 метров.
8.
9. Снизу у лестницы стоят две женские фигуры, держащие в руках букеты из света.
10.
11. В одной из галерей, протягивающейся по всей длине здания, где изначально планировалось разместить комнаты для курения, Шарль Гарнье создал библиотеку. В библиотеке-музее, являющейся частью Национальной библиотеки Франции, хранится трехвековая история театра.
12. Главный холл - еще одна красивейшая часть парижской оперы.
13.
14.
15. Общая площадь сцены составляет 1200 кв. метров. Размеры сцены: 27 метров в глубину, 48,5 метров в ширину. Для сравнения: самая большая в Европе сцена находится в Берлине, во Фридрихштадт-Паласте, её площадь составляет 2200 кв. метров.
16. Потолок расписан Марком Шагалом в 1964 году.
17.
18. Зал вмещает 2081 зрителя.
19. На большинстве декоративных элементах интерьера можно найти лиру.
20. Она же встречается на элементах фасада здания.
21. Выходим на лоджию-балкон.
22. Он тянется вдоль всей длины парадного фойе. Здесь можно погулять во время вечернего бала, насладиться видом на Place de l'Opéra.
23. Потолок лоджии.
24. Над южным фасадом работали 18 скульпторов. Слева и справа - два величественных фронтона. На обеих сторонах расположена 7,5-метровая фигура “Гармония” Шарля Гюмри.
25. Интересный факт: Опера Шарля Гарнье вдохновила французского писателя Гастона Лера на создание знаменитого готического романа «Призрак Оперы».
Читайте также: Художник превращает фрукты и овощи в произведения искусства. Фото
26. Место шикарное, очень рекомендую. Вход стоит 11 евро.
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