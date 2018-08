Знаменитые красавицы, умершие молодыми. Фото

Очевидно, что слава и удача всегда идут рука об руку, однако, существует и третья, более темная сторона культуры знаменитостей, которая привела к трагическим окончаниям жизней таких перспективных во всех смыслах людей. Чего только стоит трагически известный на весь мир «клуб 27», в который «вошли» известные люди, умершие в 27 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac Среди бесчисленного множества музыкантов, артистов и других знаменитостей, которые ушли из жизни в слишком раннем возрасте, есть и удивительные женщины, наследие которых навсегда останется в памяти людей и никогда не будет забыто.Представляем вашему вниманию список из 16 красивых и знаменитых женщин, которые могли бы еще очень многое сделать для мира, если бы не ушли из жизни так рано.Эта красивая девушка является номинанткой премии Золотой Глобус, а также была женой известного на весь мир Романа Полански. Шарон любили все, потому что у нее был веселый нрав. Женщина была очень доброй. Находящаяся на 8 месяце беременности актриса и ее четверо друзей были зверски убиты членами преступной группировки Чарльза Мэнсона. Несмотря на все мольбы Шерон сохранить жизнь ее еще не рожденному малышу, изверги нанесли ей 16 ножевых ранений.Эта красотка была настоящим секс-символом в 1950-х годах. Эта белокурая дива не раз оказывалась на страницах журнала Playboy, ее невозможно было остановить на пути к славе. В 1967 году случилась страшная автокатастрофа, в результате которой женщина погибла. Джейн путешествовала с тремя из своих четверых детей и с другом. Их машина врезалась в тягач. Выжили в аварии только дети.Ее считают одной из самых первых супермоделей. Она была своего рода бабушкой в модельном бизнесе 1980-х, за какое-то время до того, как на сцену вышли Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. Из-за того, что Синди очень похожа с Джией, ее часто называют Baby Gia.Состояние Каранжди начало резко ухудшаться еще в начале 1980-х годов из-за того, что она подсела на наркотики, в частности на героин. В декабре 1984 года Джиа оказалась на самом дне. Семья на нее давила, и девушка записалась на программу восстановления в известную больницу. Тогда же она объявила себя нищей, и жила на одно пособие.В 1986 году Джиа оказывается в больнице с симптомами пневмонии. Но после тщательного обследования выяснилось, что она заражена ВИЧ. Каранджи была одной из первых известных американских женщин, чьей причиной смерти открыто назвали вирус иммунодефицита.Известная во всем мире как просто «Джеки О», Джеки Кеннеди Онасис остается американской иконой и одной из самых любимых первых леди. Она вышла замуж за президента Джона Кеннеди в 1953 году, и прожила с ним до 1963, когда президент был убит. В день убийства Джеки сидела позади мужа в автомобиле, и на ней был ставший культовым ярко-розовый костюм от Шанель.Спустя пять лет Джеки снова вышла замуж. На этот раз это был самый неизвестный в мире магнат Аристотель Онасис. Пара связала себя узами брака на частом греческом острове, принадлежавшем Онасису. Они жили вместе вплоть до смерти Аристотеля в 1975 году. Вскоре после этого у Джеки диагностировали рак в возрасте 64 лет. Через год она умерла. Она оставила своим детям наследство в размере 44 миллионов долларов. Джеки по сей день остается мировой иконой стиля.Успешная американская актриса стала принцессой Монако после того, как в возрасте 26 лет вышла замуж за принца Ренье III. Профессиональная звезда кино заработала и Золотой Глобус, и многие другие важные награды. Однако, после того, как молодая красавица стала женой принца, она ушла из кино, чтобы играть свою новую роль, роль принцессы, и выполнять новые обязанности.Очень богатая свадьба считалась свадьбой века, а платье Келли по-прежнему вдохновляет невест по всему миру. Теперь постоянным местом жительства принцессы Грейс стало Монако, там она родила троих детей: Каролину, Альберта и Стефани. Ранней осенью 1982 года принцесса ехала в машине вместе со своей дочерью, у нее случился приступ мигрени, из-за которого она на мгновения потеряла зрение. В итоге, они слетели с обрыва, пролетев 45 метров.Грейс умерла несколько дней спустя, так и не приходя в сознание, Стефания осталась жива. Принцессе Грейс было 52 года.Имя ее отца – это имя самого успешного судоходного магната современности. Невероятно сильный, властный и успешный, Аристотель Онасис построил империю, благодаря которой его единственная внучка стала самой богатой девочкой в мире.У Онасиса было двое детей, Александр и Кристина. Александр погиб в возрасте 24 лет в авиакатастрофе, потому он попросил Кристину, чтобы она взяла шефство над семейным бизнесом. На следующий год после смерти Александра умерла мать Кристины.Говорят, что Кристина вела ожесточенную борьбу с лишним весом, с депрессией и бессонницей, в то время, как ее личную жизнь постоянно критиковали средства массовой информации. Богатая наследница выходила замуж четыре раза. Ее четвертый брак с французским бизнесменом Тьерри Русселом имел продолжение в виде дочери Афины.Последний брак Кристины закончился разводом после того, как она узнала о любовной афере мужа со шведской моделью (он также в это время стал отцом ребенка этой модели). Он был известный как большой любитель женщин, но Кристина все равно всегда пыталась сохранить отношения с ним, потому что очень любила егоВ 1988 году Кристина была найдена мертвой в своем доме, в Аргентине. Женщину нашла ее горничная в душе. Несмотря на слухи о том, что Кристина совершила самоубийство, вскрытие показало, что причиной смерти Кристины стал сердечный приступ. Ей было 37 лет.Принцесса Диана навсегда запомнится, как самая народная принцесса. Она была не похожей ни на кого другого. Ее скромность и широкая душа покорили сердца людей по всему миру. Диана занималась благотворительностью и навещала тяжело больных людей со всего света.Ее брак и последующий развод с принцем Чарльзом, сделало ее объектом постоянных наблюдений со стороны общественности. У принцессы была связь с кардиохирургом Хаснатом Ханом, а позднее с Доди Файатом, сыном богатого бизнесмена Мохамеда Аль-Файата.В последний день августа в 1997 году принцесса Диана была с Доди в Париже. Их автомобиль на большой скорости, пытаясь скрыться от папарацци, врезался в столб. Эта авария унесла жизнь Дианы, Доди и их водителя. Диане было 36 лет.Ее называют самой неординарной и талантливой певицей и автором песен нашего времени. Ее уникальная душевная музыка помогла ей заработать самые главные музыкальные награды, включая пять Грэмми за второй альбом Back to Black, что является рекордом для британской артистки.Эми уверенно шла к вершине своей карьеры, однако этот путь внезапно прервался в 27 лет. За несколько месяцев до смерти ее борьба с алкоголем и наркотиками тщательно смаковалась в прессе, при этом документальный фильм о певице показывает ее бойфренда, а впоследствии мужа Блейка Филдера-Сивила виновного в ее зависимости. Бывший видео продюсер открыто обвинялся в том, что ввел в жизнь певицы наркотики.Эми нашел мёртвой ее телохранитель в номере отеля 23 июля 2011 года. Причиной смерти названо алкогольное отравление (количество алкоголя в крови Эми в пять раз превышало совместимое с жизнью). Отец Эми не пустил Блейка на похороны дочери. Он впервые посетил могилу бывшей жены спустя три года после ее смерти.Ее описывали как психоделического рокера, она была ведущей певицей Big Brother, Holding Company, а также строила успешную сольную карьеру. В 1960-х годах она была очень популярной. Она стала известной после выступлений на музыкальных фестивалях, таких как Woodstock, ее стали узнавать по эклектическому стилю, а позднее назвали королевой психоделической души.В 2004 году журнал Rolling Stones внес ее имя в список 100 самых выдающихся музыкантов всех времен. В октябре 1970 года Джоплин нашли на полу в одном из голливудских мотелей. Она умерла в возрасте 27 лет от героиновой передозировки. Ее смерть случилась спустя 16 дней после смерти еще одного одаренного музыканта Джими Хендрикса, который также умер в 27 лет.У нее был ангельский голос, она была первой успешной латиноамериканской артисткой в своем поколении и, конечно же, главной певицей латиноамериканской сцены. Ее знали просто по ее имени, а популярной она стала в довольно юном возрасте, ее называли «мексиканской мадонной».За свою короткую, но яркую жизнь девушка сумела издать около джины альбомов. После того, как она стала звездой в Латинской Америке, она начала записывать песни на английском языке, но судьба решила иначе, и трагедия постучала в ее дверь.В возрасте 23 лет, Селена была застрелена, хладнокровно убита бывшим президентом своего фан-клуба Иоландой Сальдивар. Кроме работы в фан-клубе Иоланда работала также менеджером магазинов Селены в Техасе, но была уволена за кражу.В 1995 году в марте Селена встретилась с Иоландой, чтобы закрыть последний финасовые вопросы. После окончания встречи, когда Селена практически вышла из отеля, в котором у них проходил разговор, Иоланда выстрелила ей в спину. Девушка сумела дойти до ресепшена, но позднее скончалась в больнице.Ужасное убийство королевы музыки техано вдохновило на создание в 1997 году фильма «Селена», в котором снялась молодая Дженнифер Лопес. Губернатор штата Техас день ее рождения назначил «днем Селены» в Техасе.Талантливая, номинированная певица, а позднее и актриса, Алия, обладала целым миром. В сотрудничестве с популярными продюсерами, такими как Мисси Эллиот и Тимбаланд, она сумела сделать так, что ее второй альбом One in a Million был продан в количестве 3,7 миллионов копий только в США, и цифра удвоилась, когда речь зашла о продажах по всему миру.25 августа 2001 года Алия и 8 членов ее команды погибли в авиакатастрофе. На частном самолете они летели на Багамы, чтобы закончить подготовку клипа на песню “Rock the boat”. Практически сразу же после крушения, самолет загорелся. Все пассажиры на борту погибли. По данным расследования, самолет был перегружен на одного пассажира, а в организме пилота был обнаружен алкоголь и кокаин (также были данные о том, что пилот не обладал лицензией, чтобы совершать полеты).Алия умерла в нежном возрасте 22 лет, однако ее музыка живет по сей день. На несколько ее трэков были сделаны ремиксы, что сделало их мировыми хитами.Имя Анны Франк связано с одним из самых ужасных и жутких событий в современной истории, с Холокостом. Дневник подростка описывает переживаемый ею опыт во время немецкой оккупации Голландии в период Второй мировой войны. Франк и ее семья прятались в здании, в котором ее отец два года работал до того, как они были схвачены.Читайте также: 15 красивых знаменитостей и их некрасивые дети: ФОТОАнна и ее сестра были отправлены в концлагерь, в котором они позднее и скончались. Единственный выживший из этой семьи Отто Франк нашел дневник Анны, в котором подросток писала о своей жизни в период с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944.Дневник, который был написан на голландском языке, был опубликован и переведен на несколько языков. Анна Франк умерла в 15 лет, однако ее история и ее жизнь по сей день изучается в школах всего мира.Лиза была одной из участниц очень известной в свое время группы TLC, которая стала популярной далеко за пределами родных США с помощью таких хитов как No Scrubs и Waterfalls.Лиза взяла себе прозвище «левый глаз». А все потому, что однажды кто-то сказал ей, что она обладательница очень красивых глаз, в особенности левого. Во время концертов она надевала презерватив на левую линзу своих очков, выступая таким образом за безопасный секс.Лиза покинула этот мир в 2002 году, в Гондурасе она попала в автокатастрофу. Это был период подготовки четвертого альбома группы TLC и второго ее сольного.Все называли ее белокурой бомбой. До появления Мэрилин Монро эта женщина была ее воплощением. Джин сыграла много ролей в кино, в том числе в «Ангелах ада», а также была партнершей Кларка Гейбла в нескольких фильмах.Эта актриса знала, как в прямом смысле загипнотизировать зрителя своей сумасшедшей сексуальной привлекательностью. Она скончалась в 26 лет из-за почечной недостаточности. Полагают, что здоровье актрисы, которая успела трижды побывать замужем, подорвал грипп в тяжелой форме, который она перенесла за один год до своей трагической смерти.Эта девушка в одно утро проснулась знаменитой после того, как ее фотографии появились в журнале Playboy. Также на повышенный интерес к ее персоне со стороны общественности сыграл еще и факт ее замужества с 89-летним Джеймсом Ховардом Маршаллом, который был миллиардером и который ушел на тот свет спустя год семейной жизни.В феврале 2007 года Анну нашли в бессознательном состоянии в одном из отелей Флориды. Она умерла по дороге в больницу. Основной версией смерти считали передозировку наркотиков, так как в ее теле было найдено 11 разновидностей наркотических веществ.Эта женщина была музой Энди Уорхола, светской львицей и известной актрисой. Она получила известность после того, как стала сниматься в андерграундных фильмах Энди Уорхола, а также после участия в его проекте «Фабрика». Эта красивая актриса большую часть своей сознательной жизни вела неравную борьбу с наркотиками.В 1971 году Энди уже отказалась от приема наркотиков, но доктор назначил ей барбитураты, чтобы спастись от физической боли. 15 ноября 1971 года Эди легла спать, предварительно выпив указанное количество препарата. Утром женщина не проснулась.