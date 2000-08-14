Раздел: Фоторепортажи
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
У него есть огромный опыт.
Вообще оригами - геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры. Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными. Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает. Редакция Бигпикчи зафанатела от его лисичек и совушки. Также рекомендуем подписаться на его канал на «Ютубе» - он там иногда выкладывает видеоинструкции, как делать простые оригами.
Читайте также: Художник превращает фрукты и овощи в произведения искусства. Фото
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Вообще оригами - геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры. Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными. Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает. Редакция Бигпикчи зафанатела от его лисичек и совушки. Также рекомендуем подписаться на его канал на «Ютубе» - он там иногда выкладывает видеоинструкции, как делать простые оригами.
Читайте также: Художник превращает фрукты и овощи в произведения искусства. Фото
[center]
/center]
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