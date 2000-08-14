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Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото

Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. ФотоУ него есть огромный опыт.

Вообще оригами - геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры. Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными. Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает. Редакция Бигпикчи зафанатела от его лисичек и совушки. Также рекомендуем подписаться на его канал на «Ютубе» - он там иногда выкладывает видеоинструкции, как делать простые оригами.

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[center]Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото
Художник создает из бумаги очень реалистичные фигурки. Фото/center]
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 Теги: художник, оригами

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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