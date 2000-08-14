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Десять самых высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes. Фото
Они зарабатывают большие деньги.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис современности за период с июня 2017 по июль 2018 года. Ежегодно издание считает финансы селебрити именно за этот период и озвучивает рейтинг перед началом нового финансового года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В этом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон - с июня прошлого года по июль года нынешнего она заработала 40,5 миллионов долларов. Просто для сравнения - в минувшем году список возглавляла Эмма Стоун (26 миллионов долларов). Доходы Йоханссон, которая в прошлом году вообще не попала в рейтинг, выросли за счет роли Черной вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности» по комиксам Marvel.
Второе место в списке самых кассовых актрис заняла Анджелина Джоли, которая, как отмечают составители рейтинга, заработала в минувшем году 28 миллионов долларов. Очевидно, что львиную долю этой суммы составили выплаты актрисе за съемки в продолжении так полюбившегося зрителям фантастического фильма «Малефисента».
Третью строчку заняла Дженнифер Энистон. Ее годовой доход, как пишет Forbes, составил 19,5 миллионов долларов. Более половины этой суммы Дженнифер заработала на рекламных контрактах с авиакомпанией Emirates. Также она снималась в роликах, рекламирующих питьевую воду Smartwater и косметический бренд Aveeno.
Далее следует Дженнифер Лоуренс - 4-е место и 18 миллионов долларов, заработанных за прошлый год. Актриса «Голодных игр» в прошлом году «выстрелила» с фильмами «мама!» и «Красный воробей». Кроме того, Лоуренс продолжает сниматься в «Людях Икс» и имеет довольно приличный контракт с Dior.
Риз Уизерспун занимает пятое место в рейтинге Forbes. Ее доход в прошлом году составил 16 миллионов долларов. В Forbes не приводят конкретной информации, на чем «Блондинка в законе» сделала себе состояние в прошлом году. Вероятно, часть заработанных средств Риз получила за два фильма 2017 года - «Большая маленькая ложь», «В гостях у Элис» и за картину 2018 года «Излом времени».
Отметим, что рейтинг Forbes состоит из десяти персон. И вот как выглядит следующая пятерка рейтинга.
Мила Кунис - шестое место в рейтинге Forbes и 16 миллионов долларов, заработанных с июня 2017 по июль 2018 года.
Джулия Робертс занимает в этом году седьмое место в рейтинге. Она заработала в 2017-2018 годах 13 миллионов долларов.
Кейт Бланшетт заработала всего на полмиллиона меньше Джулии Робертс - 12,5 миллионов долларов. И потому расположилась в рейтинге Forbes строчкой ниже.
Неподражаемая Мелисса Маккарти занимает девятую строчку. Ее заработок в прошлом году составил 12 миллионов долларов.
И замыкает рейтинг Forbes Чудо-женщина Галь Гадот, заработавшая 10 миллионов долларов с июня 2017 по июль 2018-го. Учитывая, что Галь называют одной из самых сексуальных женщин Голливуда, у нее есть все шансы однажды возглавить рейтинг Forbes.
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По данным издания, составившего рейтинг, до уплаты налогов десять самых высокооплачиваемых актрис заработали суммарно 186 миллионов долларов.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис современности за период с июня 2017 по июль 2018 года. Ежегодно издание считает финансы селебрити именно за этот период и озвучивает рейтинг перед началом нового финансового года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В этом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон - с июня прошлого года по июль года нынешнего она заработала 40,5 миллионов долларов. Просто для сравнения - в минувшем году список возглавляла Эмма Стоун (26 миллионов долларов). Доходы Йоханссон, которая в прошлом году вообще не попала в рейтинг, выросли за счет роли Черной вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности» по комиксам Marvel.
Второе место в списке самых кассовых актрис заняла Анджелина Джоли, которая, как отмечают составители рейтинга, заработала в минувшем году 28 миллионов долларов. Очевидно, что львиную долю этой суммы составили выплаты актрисе за съемки в продолжении так полюбившегося зрителям фантастического фильма «Малефисента».
Третью строчку заняла Дженнифер Энистон. Ее годовой доход, как пишет Forbes, составил 19,5 миллионов долларов. Более половины этой суммы Дженнифер заработала на рекламных контрактах с авиакомпанией Emirates. Также она снималась в роликах, рекламирующих питьевую воду Smartwater и косметический бренд Aveeno.
Далее следует Дженнифер Лоуренс - 4-е место и 18 миллионов долларов, заработанных за прошлый год. Актриса «Голодных игр» в прошлом году «выстрелила» с фильмами «мама!» и «Красный воробей». Кроме того, Лоуренс продолжает сниматься в «Людях Икс» и имеет довольно приличный контракт с Dior.
Риз Уизерспун занимает пятое место в рейтинге Forbes. Ее доход в прошлом году составил 16 миллионов долларов. В Forbes не приводят конкретной информации, на чем «Блондинка в законе» сделала себе состояние в прошлом году. Вероятно, часть заработанных средств Риз получила за два фильма 2017 года - «Большая маленькая ложь», «В гостях у Элис» и за картину 2018 года «Излом времени».
Отметим, что рейтинг Forbes состоит из десяти персон. И вот как выглядит следующая пятерка рейтинга.
Мила Кунис - шестое место в рейтинге Forbes и 16 миллионов долларов, заработанных с июня 2017 по июль 2018 года.
Джулия Робертс занимает в этом году седьмое место в рейтинге. Она заработала в 2017-2018 годах 13 миллионов долларов.
Кейт Бланшетт заработала всего на полмиллиона меньше Джулии Робертс - 12,5 миллионов долларов. И потому расположилась в рейтинге Forbes строчкой ниже.
Неподражаемая Мелисса Маккарти занимает девятую строчку. Ее заработок в прошлом году составил 12 миллионов долларов.
И замыкает рейтинг Forbes Чудо-женщина Галь Гадот, заработавшая 10 миллионов долларов с июня 2017 по июль 2018-го. Учитывая, что Галь называют одной из самых сексуальных женщин Голливуда, у нее есть все шансы однажды возглавить рейтинг Forbes.
Читайте также: Малоизвестные факты о легендарной Коко Шанель. Фото
По данным издания, составившего рейтинг, до уплаты налогов десять самых высокооплачиваемых актрис заработали суммарно 186 миллионов долларов.
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