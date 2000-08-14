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Романтичный Париж в снимках талантливого журналиста. Фото
Любовное письмо Парижу.
Питер Тёрнли признаётся, что влюбился в Париж с того самого момента, когда впервые в нём побывал. Сначала он приехал в город на несколько месяцев в 1975 году, будучи 20-летним начинающим фотографом. А через несколько лет переселился в столицу Франции и фотографирует на её улицах уже сорок лет. Результатом этого романа с городом стала книга «Французский поцелуй – любовное письмо Парижу", передает Хроника.инфо со ссылкой на cameralabs.org.
За свою долгую фотожурналистскую карьеру Тёрнли объездил более 90 стран. Основная направленность его съёмки – документирование военных, политических и других событий исторического значения. Возвращаясь после очередного репортажа домой, Париж каждый раз напоминал ему, как прекрасна и удивительна может быть жизнь, несмотря на все тяготы и проблемы в мире. И Питер Тёрнли продолжал фотографировать жизнь на улицах города и на берегах Сены.
Тёрнли говорит, что, пожалуй, ни в одном другом месте мира городской пейзаж так явственно не представляет собой бесконечное выражение красоты любви и её силы. Она проявляется через нежные поцелуи и объятия, которые можно увидеть публично, буквально в любом месте, в любое время, всегда.
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«"Французский поцелуй – любовное письмо Парижу" – это моё выражение признательности многим замечательным моментам романтики, красоты, надежды и любви, которые я видел и которыми я вдохновлялся в Париже, в моём втором доме, за последние 40 лет. Я считаю, что фотография – это в итоге обмен. Я рад поделиться с миром этими сердечными моментами, которые затронули меня самого в этом прекрасном городе», – пишет Тёрнли.
Питер Тёрнли признаётся, что влюбился в Париж с того самого момента, когда впервые в нём побывал. Сначала он приехал в город на несколько месяцев в 1975 году, будучи 20-летним начинающим фотографом. А через несколько лет переселился в столицу Франции и фотографирует на её улицах уже сорок лет. Результатом этого романа с городом стала книга «Французский поцелуй – любовное письмо Парижу", передает Хроника.инфо со ссылкой на cameralabs.org.
За свою долгую фотожурналистскую карьеру Тёрнли объездил более 90 стран. Основная направленность его съёмки – документирование военных, политических и других событий исторического значения. Возвращаясь после очередного репортажа домой, Париж каждый раз напоминал ему, как прекрасна и удивительна может быть жизнь, несмотря на все тяготы и проблемы в мире. И Питер Тёрнли продолжал фотографировать жизнь на улицах города и на берегах Сены.
Тёрнли говорит, что, пожалуй, ни в одном другом месте мира городской пейзаж так явственно не представляет собой бесконечное выражение красоты любви и её силы. Она проявляется через нежные поцелуи и объятия, которые можно увидеть публично, буквально в любом месте, в любое время, всегда.
Читайте также: Жизнь японцев в уникальных снимках позапрошлого века. Фото
«"Французский поцелуй – любовное письмо Парижу" – это моё выражение признательности многим замечательным моментам романтики, красоты, надежды и любви, которые я видел и которыми я вдохновлялся в Париже, в моём втором доме, за последние 40 лет. Я считаю, что фотография – это в итоге обмен. Я рад поделиться с миром этими сердечными моментами, которые затронули меня самого в этом прекрасном городе», – пишет Тёрнли.
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