Раздел: Фоторепортажи
Удивительные маяки со всего мира. Фото
На этих снимках собраны самые необычные башенные маяки.
Продолжаем тему «самого-самого». Сегодня в объективе самые необычные маяки. Ну или хотя бы часть их них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Gadeokdo East Breakwater, Южная Корея
Бетонный маяк Gadeokdo East Breakwater в Южной Корее по форме напоминает дугу носа корабля. Окрашенный в красный цвет, он стоит на конце волнореза, возвышаясь над водой на 38 метров. Свет маяка тоже красный и мигает каждые четыре секунды.
Jeddah Light, Саудовская Аравия
Маяк Jeddah Light в городе Джидда был завершен в 1990 году. В высоту он достигает 133 метров, что делает его одним из самых высоких маяков в мире. Маяк построен в футуристическом стиле из бетона и металла. Лифт поднимает посетителей маяка на вместительную смотровую площадку. Маяк дает три световых сигнала белого цвета каждые 20 секунд.
Маяк Dovercourt Low, Великобритания
Маяк необычной формы на сборной железной раме был открыт в Эссексе в 1863 году. Использовать по назначению его прекратили в 1917 году. С тех пор маяк оберегают как историческое сооружение и местную достопримечательность.
Ban Tha Thewawong, Таиланд
39-метровый маяк Ban Tha Thewawong - белая башня с квадратной смотровой площадкой, увенчанная крышей в стиле местных храмов и украшенная фонариками. Построенный в 2012 году, маяк используется по назначению, подавая сигналы каждые 3.3 секунды.
Маяк Plover Scar, Великобритания
Маяк был построен в 1847 году. Мигает белым светом каждые две секунды. В 2016 году в него врезался корабль.
Маяк West Pierhead в Кливленде
Еще один «снежный» маяк, на этот раз из Американского Кливленда. Построен в 1931 году.
Маяк Les Pâquis, Швейцария
Изящная восьмиугольная чугунная башня высотой 48 метров была завершена в 1896 году. Эта достопримечательность Женевского озера привлекает многих туристов. Маяк до сих пор используется по назначению, сияя зелеными и белыми огнями.
Маяк Dry Tortugas, США
Маяк на тропическом острове Loggerhead Key во Флориде - самый отдаленный в Соединенных Штатах. Он был построен в 1858 году из кирпича, автоматизирован в 1988 году. Высота маяка - почти 48 метров.
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Маяк Happisburgh в графстве Норфолке
Был построен в 1790 году. Единственный автономный прибрежный маяк в Великобритании. Высота - 85 метров.
Продолжаем тему «самого-самого». Сегодня в объективе самые необычные маяки. Ну или хотя бы часть их них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Gadeokdo East Breakwater, Южная Корея
Бетонный маяк Gadeokdo East Breakwater в Южной Корее по форме напоминает дугу носа корабля. Окрашенный в красный цвет, он стоит на конце волнореза, возвышаясь над водой на 38 метров. Свет маяка тоже красный и мигает каждые четыре секунды.
Jeddah Light, Саудовская Аравия
Маяк Jeddah Light в городе Джидда был завершен в 1990 году. В высоту он достигает 133 метров, что делает его одним из самых высоких маяков в мире. Маяк построен в футуристическом стиле из бетона и металла. Лифт поднимает посетителей маяка на вместительную смотровую площадку. Маяк дает три световых сигнала белого цвета каждые 20 секунд.
Маяк Dovercourt Low, Великобритания
Маяк необычной формы на сборной железной раме был открыт в Эссексе в 1863 году. Использовать по назначению его прекратили в 1917 году. С тех пор маяк оберегают как историческое сооружение и местную достопримечательность.
Ban Tha Thewawong, Таиланд
39-метровый маяк Ban Tha Thewawong - белая башня с квадратной смотровой площадкой, увенчанная крышей в стиле местных храмов и украшенная фонариками. Построенный в 2012 году, маяк используется по назначению, подавая сигналы каждые 3.3 секунды.
Маяк Plover Scar, Великобритания
Маяк был построен в 1847 году. Мигает белым светом каждые две секунды. В 2016 году в него врезался корабль.
Маяк West Pierhead в Кливленде
Еще один «снежный» маяк, на этот раз из Американского Кливленда. Построен в 1931 году.
Маяк Les Pâquis, Швейцария
Изящная восьмиугольная чугунная башня высотой 48 метров была завершена в 1896 году. Эта достопримечательность Женевского озера привлекает многих туристов. Маяк до сих пор используется по назначению, сияя зелеными и белыми огнями.
Маяк Dry Tortugas, США
Маяк на тропическом острове Loggerhead Key во Флориде - самый отдаленный в Соединенных Штатах. Он был построен в 1858 году из кирпича, автоматизирован в 1988 году. Высота маяка - почти 48 метров.
Читайте также: Эти доисторические существа сохранились до наших дней. Фото
Маяк Happisburgh в графстве Норфолке
Был построен в 1790 году. Единственный автономный прибрежный маяк в Великобритании. Высота - 85 метров.
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