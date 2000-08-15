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Красивейшие снимки необычных медуз. Фото

Красивейшие снимки необычных медуз. Фото Медузы появились на Земле сотни миллионов лет назад.

Когда по Земле ходили динозавры и появились первые акулы, эти инопланетные существа уже населяли моря и океаны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Медузы - одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на планете еще 500 - 700 миллионов лет назад.

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Посмотрим фотографии этих красивых животных, сделанные подводным фотографом Александром Семеновым.

Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
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 Теги: медузы, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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