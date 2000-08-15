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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото

Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. ФотоПодборка удивительных снимков.

В лучах утреннего солнца столица вырисовывается в новых очертаниях. Первые лучи оставляют свой отпечаток на водах Днепра, брусчатке и на зданиях Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Журналисты полюбовались прекрасным пейзажем и запечатлели его для других. В этот раз на рассвете мы заглянули на Почтовую площадь, где природа сливается с современными строениями.

Восходящее солнце над Днепром - всегда завораживающее зрелище. Горизонт разрезает красное зарево, и небо играет разными оттенками. Киев начинает светлеть, а его детали обретают новое обличье.

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Днем на Почтовой площади полно людей, а вот на рассвете она практически пустая. Сегодня всего несколько человек смогли так беззаботно любоваться пейзажем. Они устроились на набережной, чтобы не пропустить самое красивое явление природы.

Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
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 Теги: Киев, Почтовая площадь

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Сегодня, 10:10 » Автор: Анна Мартынова
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