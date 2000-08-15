Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит на рассвете киевская Почтовая площадь. Фото
Подборка удивительных снимков.
В лучах утреннего солнца столица вырисовывается в новых очертаниях. Первые лучи оставляют свой отпечаток на водах Днепра, брусчатке и на зданиях Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Журналисты полюбовались прекрасным пейзажем и запечатлели его для других. В этот раз на рассвете мы заглянули на Почтовую площадь, где природа сливается с современными строениями.
Восходящее солнце над Днепром - всегда завораживающее зрелище. Горизонт разрезает красное зарево, и небо играет разными оттенками. Киев начинает светлеть, а его детали обретают новое обличье.
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Днем на Почтовой площади полно людей, а вот на рассвете она практически пустая. Сегодня всего несколько человек смогли так беззаботно любоваться пейзажем. Они устроились на набережной, чтобы не пропустить самое красивое явление природы.
В лучах утреннего солнца столица вырисовывается в новых очертаниях. Первые лучи оставляют свой отпечаток на водах Днепра, брусчатке и на зданиях Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Журналисты полюбовались прекрасным пейзажем и запечатлели его для других. В этот раз на рассвете мы заглянули на Почтовую площадь, где природа сливается с современными строениями.
Восходящее солнце над Днепром - всегда завораживающее зрелище. Горизонт разрезает красное зарево, и небо играет разными оттенками. Киев начинает светлеть, а его детали обретают новое обличье.
Читайте также: Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Днем на Почтовой площади полно людей, а вот на рассвете она практически пустая. Сегодня всего несколько человек смогли так беззаботно любоваться пейзажем. Они устроились на набережной, чтобы не пропустить самое красивое явление природы.
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