Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные летательные аппараты, созданные когда-либо. Фото
Фантазия людей безгранична.
Со времён изобретения летательных аппаратов постоянно предпринимаются попытки их улучшить, создать супер-самолёт, или самолёт с необычными характеристиками. Здесь собраны самые феноменальные образцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
SR 71 «Чёрный дрозд»
Еще до начала эры универсальных спутниковых технологий был создан SR 71 «Чёрный дрозд» – первоклассный разведывательный самолет с беспрецедентной скоростью, прочностью и способностью достигать стратосферы
Грозный, практически инопланетный, этот самолет обладал просто фантастическими способностями. Однако по странной задумке, из специальных негерметичных топливных баков просачивалось взрывчатое авиатопливо, пока жар (t= 482° C), вызванный трением не запечатывал их.
Когда самолет достигал высоты в почти 10 тысяч метров и скорости почти в 5000 км/ч , поверхность кабины начинала светиться ярко-красным светом. Ужасающий вид снаружи ничем не лучше был и внутри, где в кабине с асбестовой изоляцией находился пилот.
Даже фонарь кабины нагревался до температуры 300° C, а при приземлении пилоту приходилось ждать больше получаса, чтобы при выходе из кабины его ноги не расплавились.
McDonnell Douglas X-15
Модель X-15 представляет собой значительный и необычный прорыв в авиастроении, что он остается непревзойденным до сих пор.
Впервые испытания прошли в 1959 году. Самолет-ракета X-15 был 15,5 метров в длину, с крошечными трехметровыми крыльями с обеих сторон. В ходе ряда испытаний самолет подъема на высоту 30,5 километров, а два из них были засчитаны как космический полеты.
Во время прохождения через атмосферу его скорость в шесть раз превышала скорость звука. Корпус самолета был покрыт сплавом никеля, схожим по составу с тем, который содержится в метеоритах. Это позволило самолету не сгореть при входе в атмосферу Земли.
Огромный вес и большая мощность X-15 создали основу для описания характеристик экстремальных воздушных судов.
Convair Pogo
Grumman X23 или “Pogo” представляет собой радикальное отклонение от норм авиастроения: от простой эксцентричности до полного абсурда. Корпус был построен практически как у обычно самолета, за исключением ротора, прикрепленного к носовому обтекателю, который поднимал самолет вертикально в воздух.
В отличие от большинства самолетов вертикального взлета и посадки, Pogo взлетал носом вверх, как ракета с колёсами, прикрепленными к её хвостовому килю. Фонарь кабины пилота был сконструирован в положении 90 градусов наружу, из-за чего пилоту приходилось лежать перпендикулярно земле, когда машина поднималась в воздух.
Затем, после выравнивания курса полета, “Pogo” продолжал полет как обычные самолеты. Это судно прошло серию успешных испытаний, но как и все “странные” проекты он не получил дальнейшего развития.
Convair V2 Sea Dart
Работа пилота не всегда ограничивается простыми самолетами. А управление истребителем, который может приземляться на воду прямо посреди океана, превращает пилота еще и в водителя гигантского водного мотоцикла.
Convair Sea Dart – это экспериментальный американский истребитель, спроектированный в 1951 году в качестве прототипа для сверхзвукового гидросамолета.
Он был оснащен водонепроницаемым корпусом и двумя подводными крыльями . Convair Sea Dart был снят с производства после несчастного случая с летальным исходом.
Однако до этого, под управлением Сэма Шеннона, этот самолет стал первым (и единственным по сей день) гидропланом, преодолел звуковой барьер.
Самолет NASA A1 Pivot-Wing
С появлением самолета NASA A1 Pivot-Wing стандарт странности летательных аппаратов был поднят на новый уровень.
Самолет был разработан в начале 1980-х для проверки теории вращающегося крыла. Он имел длинное крыло, которое вращалось под углом до момента, когда правая оконечность крыла не оказывалось параллельно кабине пилота.
За этим нестандартным и новаторским дизайном была скрыта попытка нивелировать влияние турбулентности и увеличить обтекаемость.
Самолет прошел на удивление хорошо ряд испытаний, но результаты были не настолько впечатляющими, чтобы одобрить его массовое производство. Однако современные беспилотники проектируются на основе этой модели.
Vought V-173
Воут V-173 был разработан в 1942 году, как прототип судна с вертикальным взлетом и посадкой, а также возможностью перехватывать вражеские истребители прямо с авианосца.
За странный дизайн первые летчики-испытатели прозвали его “летающий блинчик”. Он имел фюзеляж практически правильной круглой формы, который служил и крыльями для данного воздушного судна.
Два двигателя поддерживали огромные пропеллеры, которые не касались земли только благодаря преувеличенным по размерам стойкам шасси, а система энергопитания располагалась на концах крыльев (в отличие от всех существующих самолетов).
Ограниченный спрос и аварии решили судьбу этого проекта, однако он послужил прародителем для знаменитого реактивного самолёта вертикального взлёта и посадки Хэрриер (Harrier Jet).
Bell P -39 Aircobra
Иногда экспертам нужно заниматься тем, в чем они хорошо разбираются.
Во время Второй мировой войны компания Bell Helicopters создала мощный, сверхманевренный истребитель с превосходными возможностями наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям.
В большинстве самолетов двигатели располагаются в передней части кабины пилота. Однако, будучи компанией по производству вертолетов, Bell создала корпус судна с двигателем, расположенным позади этой кабины.
Этот дизайн обеспечивал необычайную мощность самолета, а длинный вал вращал пропеллер спереди. Но строительство корпуса вокруг источника питания, как у вертолетов, привело к необычному центру тяжести. Поэтому, некоторые из них разбивались даже без единого выстрела врага
И все же, с помощью этой воздушной “кобры” Советскими войсками было сбито больше вражеских самолетов, чем при использовании любых других американских воздушных судов, полученных по лэнд – лизу.
Blohm und Voss BV 141
В природе симметрия важна во всем – от глаз и до крыльев. В принципах обратной инженерии, вдохновленной правилами природы, эта аксиома одинаково справедлива для двигателей, киля и хвостовой части самолетов.
Но во время Второй мировой войны, немецкие авиастроители из компании Dornier создали разведывательный самолет и легкий бомбардировщик с одним единственным крылом, хвостовой балкой с двигателем на одной стороне и кабиной пилота сразу за ними.
Такая конструкция, имеющая значительные отклонения от принятой нормы, может показаться не надежной, но, тем не менее, расположение кабины по правой стороне пропеллера противодействует вращающему моменту и помогает самолёту лететь прямо.
Этот странный летательный аппарат не только отрывался от земли, но и послужил вдохновением для создания проекта современного спортивного самолета с похожей конструкцией.
Caproni Ca.60 Noviplano
Представьте себе плавучий дом совмещенный с самолетом. Именно эта идея лежала в основе проекта Caproni Ca.60 Noviplano. Махина, созданная в 1920, изменила все существующие стандарты оценки самолетов с несколькими крыльями. Причем настолько, что Красный Фоккер Рихтгофена (Richtofen’s Red Fokker) выглядел бы просто заурядно.
Этот огромный плавучий летательный аппарат (21,5 м в длину и 55 тонн веса) должен был стать первым трансатлантическим самолетом в истории авиации. Позаимствовав из теории концепцию о том, что достаточное количество крыльев может заставить взлететь что угодно, к корпусу в форме корабля крепились три крыла спереди, три в середине и третий набор крыльев сзади – вместо хвоста.
Этот странный неземной аппарат можно охарактеризовать как тройной триплан. Ничего подобного никогда не было построено.
Взлет не стал проблемой для этого самолета, но первый же полет закончился катастрофой когда самолет набрал высоту в 18 метров. Каприони заявил, что починит его, но обломки самолета были сожжены этой же ночью.
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Goodyear Inflatoplane
Когда крупнейший производитель шин пытается заняться авиастроением, остается ожидать только чего-то необычного.
В 1959 году компания Goodyear Tire экстраординарно ответила требованиям рынка поставками компактных самолетов. Надувной самолет с открытой кабиной летчика был полностью сделан из резины, за исключением мотора и электрических кабелей управления.
Самолет спокойно умещался в коробку в один метр длиной и легко надувался с помощью обычного насоса для велосипедов. Эта машина произвела настоящий аэродинамический фурор, как только взлетела в воздух.
К сожалению, компании не удалось убедить военных взять этот самолет на вооружение, когда выяснилось, что его легко можно сбить при помощи пули или даже хорошей рогатки.
Со времён изобретения летательных аппаратов постоянно предпринимаются попытки их улучшить, создать супер-самолёт, или самолёт с необычными характеристиками. Здесь собраны самые феноменальные образцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
SR 71 «Чёрный дрозд»
Еще до начала эры универсальных спутниковых технологий был создан SR 71 «Чёрный дрозд» – первоклассный разведывательный самолет с беспрецедентной скоростью, прочностью и способностью достигать стратосферы
Грозный, практически инопланетный, этот самолет обладал просто фантастическими способностями. Однако по странной задумке, из специальных негерметичных топливных баков просачивалось взрывчатое авиатопливо, пока жар (t= 482° C), вызванный трением не запечатывал их.
Когда самолет достигал высоты в почти 10 тысяч метров и скорости почти в 5000 км/ч , поверхность кабины начинала светиться ярко-красным светом. Ужасающий вид снаружи ничем не лучше был и внутри, где в кабине с асбестовой изоляцией находился пилот.
Даже фонарь кабины нагревался до температуры 300° C, а при приземлении пилоту приходилось ждать больше получаса, чтобы при выходе из кабины его ноги не расплавились.
McDonnell Douglas X-15
Модель X-15 представляет собой значительный и необычный прорыв в авиастроении, что он остается непревзойденным до сих пор.
Впервые испытания прошли в 1959 году. Самолет-ракета X-15 был 15,5 метров в длину, с крошечными трехметровыми крыльями с обеих сторон. В ходе ряда испытаний самолет подъема на высоту 30,5 километров, а два из них были засчитаны как космический полеты.
Во время прохождения через атмосферу его скорость в шесть раз превышала скорость звука. Корпус самолета был покрыт сплавом никеля, схожим по составу с тем, который содержится в метеоритах. Это позволило самолету не сгореть при входе в атмосферу Земли.
Огромный вес и большая мощность X-15 создали основу для описания характеристик экстремальных воздушных судов.
Convair Pogo
Grumman X23 или “Pogo” представляет собой радикальное отклонение от норм авиастроения: от простой эксцентричности до полного абсурда. Корпус был построен практически как у обычно самолета, за исключением ротора, прикрепленного к носовому обтекателю, который поднимал самолет вертикально в воздух.
В отличие от большинства самолетов вертикального взлета и посадки, Pogo взлетал носом вверх, как ракета с колёсами, прикрепленными к её хвостовому килю. Фонарь кабины пилота был сконструирован в положении 90 градусов наружу, из-за чего пилоту приходилось лежать перпендикулярно земле, когда машина поднималась в воздух.
Затем, после выравнивания курса полета, “Pogo” продолжал полет как обычные самолеты. Это судно прошло серию успешных испытаний, но как и все “странные” проекты он не получил дальнейшего развития.
Convair V2 Sea Dart
Работа пилота не всегда ограничивается простыми самолетами. А управление истребителем, который может приземляться на воду прямо посреди океана, превращает пилота еще и в водителя гигантского водного мотоцикла.
Convair Sea Dart – это экспериментальный американский истребитель, спроектированный в 1951 году в качестве прототипа для сверхзвукового гидросамолета.
Он был оснащен водонепроницаемым корпусом и двумя подводными крыльями . Convair Sea Dart был снят с производства после несчастного случая с летальным исходом.
Однако до этого, под управлением Сэма Шеннона, этот самолет стал первым (и единственным по сей день) гидропланом, преодолел звуковой барьер.
Самолет NASA A1 Pivot-Wing
С появлением самолета NASA A1 Pivot-Wing стандарт странности летательных аппаратов был поднят на новый уровень.
Самолет был разработан в начале 1980-х для проверки теории вращающегося крыла. Он имел длинное крыло, которое вращалось под углом до момента, когда правая оконечность крыла не оказывалось параллельно кабине пилота.
За этим нестандартным и новаторским дизайном была скрыта попытка нивелировать влияние турбулентности и увеличить обтекаемость.
Самолет прошел на удивление хорошо ряд испытаний, но результаты были не настолько впечатляющими, чтобы одобрить его массовое производство. Однако современные беспилотники проектируются на основе этой модели.
Vought V-173
Воут V-173 был разработан в 1942 году, как прототип судна с вертикальным взлетом и посадкой, а также возможностью перехватывать вражеские истребители прямо с авианосца.
За странный дизайн первые летчики-испытатели прозвали его “летающий блинчик”. Он имел фюзеляж практически правильной круглой формы, который служил и крыльями для данного воздушного судна.
Два двигателя поддерживали огромные пропеллеры, которые не касались земли только благодаря преувеличенным по размерам стойкам шасси, а система энергопитания располагалась на концах крыльев (в отличие от всех существующих самолетов).
Ограниченный спрос и аварии решили судьбу этого проекта, однако он послужил прародителем для знаменитого реактивного самолёта вертикального взлёта и посадки Хэрриер (Harrier Jet).
Bell P -39 Aircobra
Иногда экспертам нужно заниматься тем, в чем они хорошо разбираются.
Во время Второй мировой войны компания Bell Helicopters создала мощный, сверхманевренный истребитель с превосходными возможностями наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям.
В большинстве самолетов двигатели располагаются в передней части кабины пилота. Однако, будучи компанией по производству вертолетов, Bell создала корпус судна с двигателем, расположенным позади этой кабины.
Этот дизайн обеспечивал необычайную мощность самолета, а длинный вал вращал пропеллер спереди. Но строительство корпуса вокруг источника питания, как у вертолетов, привело к необычному центру тяжести. Поэтому, некоторые из них разбивались даже без единого выстрела врага
И все же, с помощью этой воздушной “кобры” Советскими войсками было сбито больше вражеских самолетов, чем при использовании любых других американских воздушных судов, полученных по лэнд – лизу.
Blohm und Voss BV 141
В природе симметрия важна во всем – от глаз и до крыльев. В принципах обратной инженерии, вдохновленной правилами природы, эта аксиома одинаково справедлива для двигателей, киля и хвостовой части самолетов.
Но во время Второй мировой войны, немецкие авиастроители из компании Dornier создали разведывательный самолет и легкий бомбардировщик с одним единственным крылом, хвостовой балкой с двигателем на одной стороне и кабиной пилота сразу за ними.
Такая конструкция, имеющая значительные отклонения от принятой нормы, может показаться не надежной, но, тем не менее, расположение кабины по правой стороне пропеллера противодействует вращающему моменту и помогает самолёту лететь прямо.
Этот странный летательный аппарат не только отрывался от земли, но и послужил вдохновением для создания проекта современного спортивного самолета с похожей конструкцией.
Caproni Ca.60 Noviplano
Представьте себе плавучий дом совмещенный с самолетом. Именно эта идея лежала в основе проекта Caproni Ca.60 Noviplano. Махина, созданная в 1920, изменила все существующие стандарты оценки самолетов с несколькими крыльями. Причем настолько, что Красный Фоккер Рихтгофена (Richtofen’s Red Fokker) выглядел бы просто заурядно.
Этот огромный плавучий летательный аппарат (21,5 м в длину и 55 тонн веса) должен был стать первым трансатлантическим самолетом в истории авиации. Позаимствовав из теории концепцию о том, что достаточное количество крыльев может заставить взлететь что угодно, к корпусу в форме корабля крепились три крыла спереди, три в середине и третий набор крыльев сзади – вместо хвоста.
Этот странный неземной аппарат можно охарактеризовать как тройной триплан. Ничего подобного никогда не было построено.
Взлет не стал проблемой для этого самолета, но первый же полет закончился катастрофой когда самолет набрал высоту в 18 метров. Каприони заявил, что починит его, но обломки самолета были сожжены этой же ночью.
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Goodyear Inflatoplane
Когда крупнейший производитель шин пытается заняться авиастроением, остается ожидать только чего-то необычного.
В 1959 году компания Goodyear Tire экстраординарно ответила требованиям рынка поставками компактных самолетов. Надувной самолет с открытой кабиной летчика был полностью сделан из резины, за исключением мотора и электрических кабелей управления.
Самолет спокойно умещался в коробку в один метр длиной и легко надувался с помощью обычного насоса для велосипедов. Эта машина произвела настоящий аэродинамический фурор, как только взлетела в воздух.
К сожалению, компании не удалось убедить военных взять этот самолет на вооружение, когда выяснилось, что его легко можно сбить при помощи пули или даже хорошей рогатки.
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