Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото

Это полноценное жилье.



При взгляде на этот домик, первое, что приходит на ум - сказочное жилище хоббита или гнома. Однако внутри него все довольно функционально. Это суперсовременный дом со всеми удобствами и отдельными комнатами, которые можно собирать в разных комбинациях. Чудо-домик можно установить на любой местности и в рекордно короткие сроки – от трех до семи дней, передает









Это тот случай, когда хочется воскликнуть: «До чего дошел прогресс!» Благодаря изобретению фиброармированного композита, который активно применяется в аэрокосмической отрасли, специалистами компании Green Magic Homes Productive были разработаны легкие конструкции для строительства. Именно они и стали основой для производства модулей сборного дома.







Конструкция этих необычных домов просчитана до мелочей и способна выдержать значительные статические нагрузки и даже динамические, в случае воздействия природных стихий.







А оформление фасада просто сказочное и абсолютно выбивается из привычного представления об архитектуре. Он больше напоминает домик хоббитов, вид которых просто очаровал всех после выхода на экраны фильма «Властелин колец».









Снаружи применяется эксплуатируемая кровля с натуральным газоном или другой растительностью. Такое использование почвы и зеленых насаждений играет роль естественного терморегулятора, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.







Как утверждают создатели «зеленого сказочного домика», эта технология способна достичь экономии до 80 % расходов на использование энергии по сравнению с равноценно стандартным помещением.







Такого рода «зеленые дома» являются вершиной современного строительства и считаются экологически чистыми технологиями. Самое главное, они не выбрасывают в окружающую среду углекислый газ, а при дополнительном оснащении имеют возможность практически полностью утилизировать отходы жизнедеятельности.







Самое большое преимущество таких домиков в универсальности - их можно устанавливать практически в любом месте земного шара, т. к. туда несложно подвести все необходимые коммуникации для создания комфортной жизни.







Основная хитрость этого проекта заключается в обеспечении естественной вентиляцией и правильной гидроизоляцией.









Материалы, из которых сделаны панели для модулей, водонепроницаемые и абсолютно безопасны для проживания в них людей. И спроектированы таким образом, чтобы из них можно было собрать дом не только разной конфигурации, но и площади. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Один дом может иметь от одной до четырех спален и ванных комнат, а площадь варьируется от 40 до 190 кв. м.











Собирают чудо-домики всего 3 человека без использования особой спецтехники, и на это уходит от трех до семи дней. Сроки сборки зависят только от площади и комплектации выбранного проекта.







Хоть внешне он выглядит как сказочное жилище, но внутри имеет вид обычного благоустроенного дома с просторными комнатами и коммуникациями необходимыми для комфортного существования всех домочадцев.









В конечном итоге каждый дом получается уникальным, потому что владельцы могут не только оформить интерьер дома и дворовую территорию на свой вкус, но и расположение внутренних перегородок сделать по своему усмотрению.



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Небольшая фото галерея познакомит вас с оригинальным решением как дизайнеров, так и самих хозяев столь необычных «зеленых сказочных домиков».

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter При взгляде на этот домик, первое, что приходит на ум - сказочное жилище хоббита или гнома. Однако внутри него все довольно функционально. Это суперсовременный дом со всеми удобствами и отдельными комнатами, которые можно собирать в разных комбинациях. Чудо-домик можно установить на любой местности и в рекордно короткие сроки – от трех до семи дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Это тот случай, когда хочется воскликнуть: «До чего дошел прогресс!» Благодаря изобретению фиброармированного композита, который активно применяется в аэрокосмической отрасли, специалистами компании Green Magic Homes Productive были разработаны легкие конструкции для строительства. Именно они и стали основой для производства модулей сборного дома.Конструкция этих необычных домов просчитана до мелочей и способна выдержать значительные статические нагрузки и даже динамические, в случае воздействия природных стихий.А оформление фасада просто сказочное и абсолютно выбивается из привычного представления об архитектуре. Он больше напоминает домик хоббитов, вид которых просто очаровал всех после выхода на экраны фильма «Властелин колец».Снаружи применяется эксплуатируемая кровля с натуральным газоном или другой растительностью. Такое использование почвы и зеленых насаждений играет роль естественного терморегулятора, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.Как утверждают создатели «зеленого сказочного домика», эта технология способна достичь экономии до 80 % расходов на использование энергии по сравнению с равноценно стандартным помещением.Такого рода «зеленые дома» являются вершиной современного строительства и считаются экологически чистыми технологиями. Самое главное, они не выбрасывают в окружающую среду углекислый газ, а при дополнительном оснащении имеют возможность практически полностью утилизировать отходы жизнедеятельности.Самое большое преимущество таких домиков в универсальности - их можно устанавливать практически в любом месте земного шара, т. к. туда несложно подвести все необходимые коммуникации для создания комфортной жизни.Основная хитрость этого проекта заключается в обеспечении естественной вентиляцией и правильной гидроизоляцией.Материалы, из которых сделаны панели для модулей, водонепроницаемые и абсолютно безопасны для проживания в них людей. И спроектированы таким образом, чтобы из них можно было собрать дом не только разной конфигурации, но и площади. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Один дом может иметь от одной до четырех спален и ванных комнат, а площадь варьируется от 40 до 190 кв. м.Собирают чудо-домики всего 3 человека без использования особой спецтехники, и на это уходит от трех до семи дней. Сроки сборки зависят только от площади и комплектации выбранного проекта.Хоть внешне он выглядит как сказочное жилище, но внутри имеет вид обычного благоустроенного дома с просторными комнатами и коммуникациями необходимыми для комфортного существования всех домочадцев.В конечном итоге каждый дом получается уникальным, потому что владельцы могут не только оформить интерьер дома и дворовую территорию на свой вкус, но и расположение внутренних перегородок сделать по своему усмотрению.Небольшая фото галерея познакомит вас с оригинальным решением как дизайнеров, так и самих хозяев столь необычных «зеленых сказочных домиков».



