Раздел: Фоторепортажи
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Это полноценное жилье.
При взгляде на этот домик, первое, что приходит на ум - сказочное жилище хоббита или гнома. Однако внутри него все довольно функционально. Это суперсовременный дом со всеми удобствами и отдельными комнатами, которые можно собирать в разных комбинациях. Чудо-домик можно установить на любой местности и в рекордно короткие сроки – от трех до семи дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Это тот случай, когда хочется воскликнуть: «До чего дошел прогресс!» Благодаря изобретению фиброармированного композита, который активно применяется в аэрокосмической отрасли, специалистами компании Green Magic Homes Productive были разработаны легкие конструкции для строительства. Именно они и стали основой для производства модулей сборного дома.
Конструкция этих необычных домов просчитана до мелочей и способна выдержать значительные статические нагрузки и даже динамические, в случае воздействия природных стихий.
А оформление фасада просто сказочное и абсолютно выбивается из привычного представления об архитектуре. Он больше напоминает домик хоббитов, вид которых просто очаровал всех после выхода на экраны фильма «Властелин колец».
Снаружи применяется эксплуатируемая кровля с натуральным газоном или другой растительностью. Такое использование почвы и зеленых насаждений играет роль естественного терморегулятора, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.
Как утверждают создатели «зеленого сказочного домика», эта технология способна достичь экономии до 80 % расходов на использование энергии по сравнению с равноценно стандартным помещением.
Такого рода «зеленые дома» являются вершиной современного строительства и считаются экологически чистыми технологиями. Самое главное, они не выбрасывают в окружающую среду углекислый газ, а при дополнительном оснащении имеют возможность практически полностью утилизировать отходы жизнедеятельности.
Самое большое преимущество таких домиков в универсальности - их можно устанавливать практически в любом месте земного шара, т. к. туда несложно подвести все необходимые коммуникации для создания комфортной жизни.
Основная хитрость этого проекта заключается в обеспечении естественной вентиляцией и правильной гидроизоляцией.
Материалы, из которых сделаны панели для модулей, водонепроницаемые и абсолютно безопасны для проживания в них людей. И спроектированы таким образом, чтобы из них можно было собрать дом не только разной конфигурации, но и площади. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Один дом может иметь от одной до четырех спален и ванных комнат, а площадь варьируется от 40 до 190 кв. м.
Собирают чудо-домики всего 3 человека без использования особой спецтехники, и на это уходит от трех до семи дней. Сроки сборки зависят только от площади и комплектации выбранного проекта.
Хоть внешне он выглядит как сказочное жилище, но внутри имеет вид обычного благоустроенного дома с просторными комнатами и коммуникациями необходимыми для комфортного существования всех домочадцев.
В конечном итоге каждый дом получается уникальным, потому что владельцы могут не только оформить интерьер дома и дворовую территорию на свой вкус, но и расположение внутренних перегородок сделать по своему усмотрению.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Небольшая фото галерея познакомит вас с оригинальным решением как дизайнеров, так и самих хозяев столь необычных «зеленых сказочных домиков».
При взгляде на этот домик, первое, что приходит на ум - сказочное жилище хоббита или гнома. Однако внутри него все довольно функционально. Это суперсовременный дом со всеми удобствами и отдельными комнатами, которые можно собирать в разных комбинациях. Чудо-домик можно установить на любой местности и в рекордно короткие сроки – от трех до семи дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Это тот случай, когда хочется воскликнуть: «До чего дошел прогресс!» Благодаря изобретению фиброармированного композита, который активно применяется в аэрокосмической отрасли, специалистами компании Green Magic Homes Productive были разработаны легкие конструкции для строительства. Именно они и стали основой для производства модулей сборного дома.
Конструкция этих необычных домов просчитана до мелочей и способна выдержать значительные статические нагрузки и даже динамические, в случае воздействия природных стихий.
А оформление фасада просто сказочное и абсолютно выбивается из привычного представления об архитектуре. Он больше напоминает домик хоббитов, вид которых просто очаровал всех после выхода на экраны фильма «Властелин колец».
Снаружи применяется эксплуатируемая кровля с натуральным газоном или другой растительностью. Такое использование почвы и зеленых насаждений играет роль естественного терморегулятора, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.
Как утверждают создатели «зеленого сказочного домика», эта технология способна достичь экономии до 80 % расходов на использование энергии по сравнению с равноценно стандартным помещением.
Такого рода «зеленые дома» являются вершиной современного строительства и считаются экологически чистыми технологиями. Самое главное, они не выбрасывают в окружающую среду углекислый газ, а при дополнительном оснащении имеют возможность практически полностью утилизировать отходы жизнедеятельности.
Самое большое преимущество таких домиков в универсальности - их можно устанавливать практически в любом месте земного шара, т. к. туда несложно подвести все необходимые коммуникации для создания комфортной жизни.
Основная хитрость этого проекта заключается в обеспечении естественной вентиляцией и правильной гидроизоляцией.
Материалы, из которых сделаны панели для модулей, водонепроницаемые и абсолютно безопасны для проживания в них людей. И спроектированы таким образом, чтобы из них можно было собрать дом не только разной конфигурации, но и площади. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Один дом может иметь от одной до четырех спален и ванных комнат, а площадь варьируется от 40 до 190 кв. м.
Собирают чудо-домики всего 3 человека без использования особой спецтехники, и на это уходит от трех до семи дней. Сроки сборки зависят только от площади и комплектации выбранного проекта.
Хоть внешне он выглядит как сказочное жилище, но внутри имеет вид обычного благоустроенного дома с просторными комнатами и коммуникациями необходимыми для комфортного существования всех домочадцев.
В конечном итоге каждый дом получается уникальным, потому что владельцы могут не только оформить интерьер дома и дворовую территорию на свой вкус, но и расположение внутренних перегородок сделать по своему усмотрению.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Небольшая фото галерея познакомит вас с оригинальным решением как дизайнеров, так и самих хозяев столь необычных «зеленых сказочных домиков».
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