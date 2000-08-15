» » Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. ФотоЭто полноценное жилье.

При взгляде на этот домик, первое, что приходит на ум - сказочное жилище хоббита или гнома. Однако внутри него все довольно функционально. Это суперсовременный дом со всеми удобствами и отдельными комнатами, которые можно собирать в разных комбинациях. Чудо-домик можно установить на любой местности и в рекордно короткие сроки – от трех до семи дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Это тот случай, когда хочется воскликнуть: «До чего дошел прогресс!» Благодаря изобретению фиброармированного композита, который активно применяется в аэрокосмической отрасли, специалистами компании Green Magic Homes Productive были разработаны легкие конструкции для строительства. Именно они и стали основой для производства модулей сборного дома.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Конструкция этих необычных домов просчитана до мелочей и способна выдержать значительные статические нагрузки и даже динамические, в случае воздействия природных стихий.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


А оформление фасада просто сказочное и абсолютно выбивается из привычного представления об архитектуре. Он больше напоминает домик хоббитов, вид которых просто очаровал всех после выхода на экраны фильма «Властелин колец».

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Снаружи применяется эксплуатируемая кровля с натуральным газоном или другой растительностью. Такое использование почвы и зеленых насаждений играет роль естественного терморегулятора, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Как утверждают создатели «зеленого сказочного домика», эта технология способна достичь экономии до 80 % расходов на использование энергии по сравнению с равноценно стандартным помещением.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Такого рода «зеленые дома» являются вершиной современного строительства и считаются экологически чистыми технологиями. Самое главное, они не выбрасывают в окружающую среду углекислый газ, а при дополнительном оснащении имеют возможность практически полностью утилизировать отходы жизнедеятельности.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Самое большое преимущество таких домиков в универсальности - их можно устанавливать практически в любом месте земного шара, т. к. туда несложно подвести все необходимые коммуникации для создания комфортной жизни.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Основная хитрость этого проекта заключается в обеспечении естественной вентиляцией и правильной гидроизоляцией.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Материалы, из которых сделаны панели для модулей, водонепроницаемые и абсолютно безопасны для проживания в них людей. И спроектированы таким образом, чтобы из них можно было собрать дом не только разной конфигурации, но и площади. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Один дом может иметь от одной до четырех спален и ванных комнат, а площадь варьируется от 40 до 190 кв. м.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Собирают чудо-домики всего 3 человека без использования особой спецтехники, и на это уходит от трех до семи дней. Сроки сборки зависят только от площади и комплектации выбранного проекта.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


Хоть внешне он выглядит как сказочное жилище, но внутри имеет вид обычного благоустроенного дома с просторными комнатами и коммуникациями необходимыми для комфортного существования всех домочадцев.

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото


В конечном итоге каждый дом получается уникальным, потому что владельцы могут не только оформить интерьер дома и дворовую территорию на свой вкус, но и расположение внутренних перегородок сделать по своему усмотрению.

Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото

Небольшая фото галерея познакомит вас с оригинальным решением как дизайнеров, так и самих хозяев столь необычных «зеленых сказочных домиков».

Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Этот футуристический дом можно построить меньше, чем за неделю. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: архитектура, Футуризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
     671
     0

Похожие новости по теме

Уютный домик, который можно собрать «в два счета». Фото Уютный домик, который можно собрать «в два счета». Фото

Компактный дом на колесах.

Этот домик хоббита можно построить всего за 500 долларов. Фото Этот домик хоббита можно построить всего за 500 долларов. Фото

На строительство дома уйдёт 3 дня.

Сказочный домик, похожий на теремок. Фото Сказочный домик, похожий на теремок. Фото

В лесах Голубого хребта (Blue Ridge Mountains) в штате Северная Каролина (США) на склоне расположен очаровательный дом.

Необычные домики «хоббита», которые себе может позволить практически каждый. Фото Необычные домики «хоббита», которые себе может позволить практически каждый. Фото

Модульный дом за 500 долларов.

«Норы хоббитов» смогут стать реальностью. Фото «Норы хоббитов» смогут стать реальностью. Фото

Обитель хоббита за три дня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх