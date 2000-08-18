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Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. ФотоГород, наполненный интересными достопримечательностями.

Почему в храме Лотоса девять дверей? В чем секрет Железной колонны? И где находится земной рай? Сегодня поговорим о главных достопримечательностях Дели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Дели - это город контрастов, обжигающий не подготовившегося туриста как острый перец, съеденный натощак. А полностью подготовиться к визиту в него нельзя. Не получится. Все потому, что он делится на две части: Старый Дели и Новый Дели, и они отличаются между собой как небо и земля. Старый город - сама история. Его извилистые улочки, величественные развалины мавзолеев, оборонительные стены укреплений напоминают о богатом историческом прошлом. Новый город, известный как Нью-Дели, - символ мощи Британской империи. А еще столица Индии и ее деловой центр.

Храм Лотоса

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


Этот храм является для Дели таким же символом, как Тадж-Махал для Агры, Эйфелева башня для Парижа, а Красная площадь - для Москвы. Хотя скорее напоминает авангардную постройку, случайно затесавшуюся среди древних памятников архитектуры.

Храм похож на белоснежный мраморный лотос, окруженный голубыми водами бассейна, и является главным храмом религии бахаи, основной принцип которой - единство Бога и религий. В округлой конструкции сооружения нет ни одной прямой линии или угла, что символизирует цикл перерождения души в теле. А девять дверей означают количество основных религий в мире. Количеством входов архитектор Фариборз Сахба хотел показать, что храм открыт для верующих всех религий.

После богатейшей архитектуры и внутренней роскоши других индийских храмов этот наверняка покажется проявлением строжайшего минимализма. В нем нет ничего, кроме 27 огромных лепестков из мрамора и простых скамеек внутри. Но именно этот аскетизм и позволяет понять, как иллюзорен материальный мир.

Парк Мехраули

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


Сейчас уже сложно поверить, что всего несколько веков назад это был не археологический парк, а столица Делийского султаната - с дворцами, мечетями, садами и общественными зданиями. В настоящее время от нее остались лишь развалины. Впрочем, о былом величии построек можно судить и по ним.

Одной из изюминок парка является Железная колонна. У нее есть свой секрет: несмотря на то что отлита она из железа, на протяжении более 1500 лет не ржавеет. Отгадать, почему так, пока не удалось никому. Отсюда и появились слухи, что отлили колонну инопланетяне. Так это или нет, но, пока время вносит свои коррективы во внешний облик других достопримечательностей, колонна остается нетронутой.

Красный форт

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


Если спросить местного жителя, как пройти к крепости Лал-Кила, он может ответить, а может развести руками. А вот где находится Red Fort, или Красный форт, знает каждый. Над входом во дворец высечены слова: «Если и есть рай на земле, то он здесь».

Нескромно. Но факт. Считается, что император Великих Моголов Шах-Джахан задумал крепость по подобию рая, описанного в Коране. Правда, зачем в раю крепость - не совсем понятно, но Шах-Джахану, видимо, было виднее.

В XVII веке форт имел все атрибуты императорской резиденции: мраморные дворцы, красивые мечети, шикарные сады. Вот только слава его длилась не более века. Сначала крепость атаковали сикхи, потом - британские солдаты. Каждый вносил свои коррективы в строение, ничуть не заботясь об его исторической ценности.

Сегодня жизнь здесь по-прежнему кипит. Но уже за счет туристов, гидов и многочисленных торговцев.

Сады Лоди

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


Казалось бы, что может быть интересного в садах? Деревья - они и в Индии деревья. Но нет. Сады Лоди являются настоящим украшением шумного Дели, эдаким оазисом тишины и спокойствия.

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса, устроить пикник, сыграть в крикет или просто прогуляться по аллеям. О том, что когда-то на месте садов находилась небольшая деревушка, напоминают разве что сохранившиеся памятники архитектуры. Превратить трущобы в прекрасный парк решила супруга британского короля леди Веллингтон. И ей это удалось.

Храм Акшардхам

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


Самый большой индуистский храм в мире и один из самых красивых в Дели - это все о храме Акшардхам. Примечательно, что, в отличие от большинства главных достопримечательностей города, он был построен не в глубокой древности, а в 2005 году.

Едва строительство завершилось, храм внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное индуистское сооружение. Его высота - 42 м, длина - 106 м, а ширина - 94 м. Венчают храм девять куполов, украшают 20 000 фигур и 234 колонны, а по периметру здания расположено 148 фигур слонов. Сложно представить, как все это сочетается в одном храме. Вот желающие убедиться в его величии и приезжают сюда ежедневно.

Хотя, если быть точнее, это не отдельный храм, а огромный комплекс, в который входят парки, искусственный канал, многочисленные кафе, сувенирные лавки, фонтаны и даже кинотеатр.

Башня победы

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


У самого высокого кирпичного минарета в мире есть и другое название - Кутб-Минар. Он поднимается ввысь на 72,6 м и символизирует победу ислама над индуизмом, то есть основание империи Великих Моголов.

Замысел изначально был грандиозный. Минарет должно было быть видно из любого уголка Дели, а для огромного города это была задача практически невыполнимая. Вот и возводили его трое владык почти на протяжении 200 лет. За счет этого архитектурная стилистика немного менялась. Но то, что получилось в итоге, действительно поражает воображение. Конусообразная пятиярусная башня, сделанная из красно-желтого песчаника, благодаря тонкой резьбе и искусному мраморному декору, выглядит изящной и в наши дни.

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Ворота Индии

Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото


Стоит взглянуть на них, и невольно вспоминаешь Триумфальную арку, расположенную в Париже. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Именно парижская арка и послужила прототипом для Ворот Индии. Только, в отличие от нее, Ворота Индии отличают строгость и аскетизм.

Спроектировал их архитектор Эдвино Лаченс, а построены они были в 1931 году в честь индийских военных, которые погибли во время Первой мировой войны и англо-афганских войн. Поэтому изначально Ворота Индии называли Всеиндийским военным мемориалом. Поражает даже не столько размер арки - 42 м, сколько то, что на ней выгравированы имена всех погибших, а это 90 000 имен.
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 Теги: Индия, Дели

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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