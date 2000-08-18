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Неизведанная Индия: семь самых интересных достопримечательностей Дели. Фото
Город, наполненный интересными достопримечательностями.
Почему в храме Лотоса девять дверей? В чем секрет Железной колонны? И где находится земной рай? Сегодня поговорим о главных достопримечательностях Дели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Дели - это город контрастов, обжигающий не подготовившегося туриста как острый перец, съеденный натощак. А полностью подготовиться к визиту в него нельзя. Не получится. Все потому, что он делится на две части: Старый Дели и Новый Дели, и они отличаются между собой как небо и земля. Старый город - сама история. Его извилистые улочки, величественные развалины мавзолеев, оборонительные стены укреплений напоминают о богатом историческом прошлом. Новый город, известный как Нью-Дели, - символ мощи Британской империи. А еще столица Индии и ее деловой центр.
Храм Лотоса
Этот храм является для Дели таким же символом, как Тадж-Махал для Агры, Эйфелева башня для Парижа, а Красная площадь - для Москвы. Хотя скорее напоминает авангардную постройку, случайно затесавшуюся среди древних памятников архитектуры.
Храм похож на белоснежный мраморный лотос, окруженный голубыми водами бассейна, и является главным храмом религии бахаи, основной принцип которой - единство Бога и религий. В округлой конструкции сооружения нет ни одной прямой линии или угла, что символизирует цикл перерождения души в теле. А девять дверей означают количество основных религий в мире. Количеством входов архитектор Фариборз Сахба хотел показать, что храм открыт для верующих всех религий.
После богатейшей архитектуры и внутренней роскоши других индийских храмов этот наверняка покажется проявлением строжайшего минимализма. В нем нет ничего, кроме 27 огромных лепестков из мрамора и простых скамеек внутри. Но именно этот аскетизм и позволяет понять, как иллюзорен материальный мир.
Парк Мехраули
Сейчас уже сложно поверить, что всего несколько веков назад это был не археологический парк, а столица Делийского султаната - с дворцами, мечетями, садами и общественными зданиями. В настоящее время от нее остались лишь развалины. Впрочем, о былом величии построек можно судить и по ним.
Одной из изюминок парка является Железная колонна. У нее есть свой секрет: несмотря на то что отлита она из железа, на протяжении более 1500 лет не ржавеет. Отгадать, почему так, пока не удалось никому. Отсюда и появились слухи, что отлили колонну инопланетяне. Так это или нет, но, пока время вносит свои коррективы во внешний облик других достопримечательностей, колонна остается нетронутой.
Красный форт
Если спросить местного жителя, как пройти к крепости Лал-Кила, он может ответить, а может развести руками. А вот где находится Red Fort, или Красный форт, знает каждый. Над входом во дворец высечены слова: «Если и есть рай на земле, то он здесь».
Нескромно. Но факт. Считается, что император Великих Моголов Шах-Джахан задумал крепость по подобию рая, описанного в Коране. Правда, зачем в раю крепость - не совсем понятно, но Шах-Джахану, видимо, было виднее.
В XVII веке форт имел все атрибуты императорской резиденции: мраморные дворцы, красивые мечети, шикарные сады. Вот только слава его длилась не более века. Сначала крепость атаковали сикхи, потом - британские солдаты. Каждый вносил свои коррективы в строение, ничуть не заботясь об его исторической ценности.
Сегодня жизнь здесь по-прежнему кипит. Но уже за счет туристов, гидов и многочисленных торговцев.
Сады Лоди
Казалось бы, что может быть интересного в садах? Деревья - они и в Индии деревья. Но нет. Сады Лоди являются настоящим украшением шумного Дели, эдаким оазисом тишины и спокойствия.
Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса, устроить пикник, сыграть в крикет или просто прогуляться по аллеям. О том, что когда-то на месте садов находилась небольшая деревушка, напоминают разве что сохранившиеся памятники архитектуры. Превратить трущобы в прекрасный парк решила супруга британского короля леди Веллингтон. И ей это удалось.
Храм Акшардхам
Самый большой индуистский храм в мире и один из самых красивых в Дели - это все о храме Акшардхам. Примечательно, что, в отличие от большинства главных достопримечательностей города, он был построен не в глубокой древности, а в 2005 году.
Едва строительство завершилось, храм внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное индуистское сооружение. Его высота - 42 м, длина - 106 м, а ширина - 94 м. Венчают храм девять куполов, украшают 20 000 фигур и 234 колонны, а по периметру здания расположено 148 фигур слонов. Сложно представить, как все это сочетается в одном храме. Вот желающие убедиться в его величии и приезжают сюда ежедневно.
Хотя, если быть точнее, это не отдельный храм, а огромный комплекс, в который входят парки, искусственный канал, многочисленные кафе, сувенирные лавки, фонтаны и даже кинотеатр.
Башня победы
У самого высокого кирпичного минарета в мире есть и другое название - Кутб-Минар. Он поднимается ввысь на 72,6 м и символизирует победу ислама над индуизмом, то есть основание империи Великих Моголов.
Замысел изначально был грандиозный. Минарет должно было быть видно из любого уголка Дели, а для огромного города это была задача практически невыполнимая. Вот и возводили его трое владык почти на протяжении 200 лет. За счет этого архитектурная стилистика немного менялась. Но то, что получилось в итоге, действительно поражает воображение. Конусообразная пятиярусная башня, сделанная из красно-желтого песчаника, благодаря тонкой резьбе и искусному мраморному декору, выглядит изящной и в наши дни.
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Ворота Индии
Стоит взглянуть на них, и невольно вспоминаешь Триумфальную арку, расположенную в Париже. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Именно парижская арка и послужила прототипом для Ворот Индии. Только, в отличие от нее, Ворота Индии отличают строгость и аскетизм.
Спроектировал их архитектор Эдвино Лаченс, а построены они были в 1931 году в честь индийских военных, которые погибли во время Первой мировой войны и англо-афганских войн. Поэтому изначально Ворота Индии называли Всеиндийским военным мемориалом. Поражает даже не столько размер арки - 42 м, сколько то, что на ней выгравированы имена всех погибших, а это 90 000 имен.
Почему в храме Лотоса девять дверей? В чем секрет Железной колонны? И где находится земной рай? Сегодня поговорим о главных достопримечательностях Дели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Дели - это город контрастов, обжигающий не подготовившегося туриста как острый перец, съеденный натощак. А полностью подготовиться к визиту в него нельзя. Не получится. Все потому, что он делится на две части: Старый Дели и Новый Дели, и они отличаются между собой как небо и земля. Старый город - сама история. Его извилистые улочки, величественные развалины мавзолеев, оборонительные стены укреплений напоминают о богатом историческом прошлом. Новый город, известный как Нью-Дели, - символ мощи Британской империи. А еще столица Индии и ее деловой центр.
Храм Лотоса
Этот храм является для Дели таким же символом, как Тадж-Махал для Агры, Эйфелева башня для Парижа, а Красная площадь - для Москвы. Хотя скорее напоминает авангардную постройку, случайно затесавшуюся среди древних памятников архитектуры.
Храм похож на белоснежный мраморный лотос, окруженный голубыми водами бассейна, и является главным храмом религии бахаи, основной принцип которой - единство Бога и религий. В округлой конструкции сооружения нет ни одной прямой линии или угла, что символизирует цикл перерождения души в теле. А девять дверей означают количество основных религий в мире. Количеством входов архитектор Фариборз Сахба хотел показать, что храм открыт для верующих всех религий.
После богатейшей архитектуры и внутренней роскоши других индийских храмов этот наверняка покажется проявлением строжайшего минимализма. В нем нет ничего, кроме 27 огромных лепестков из мрамора и простых скамеек внутри. Но именно этот аскетизм и позволяет понять, как иллюзорен материальный мир.
Парк Мехраули
Сейчас уже сложно поверить, что всего несколько веков назад это был не археологический парк, а столица Делийского султаната - с дворцами, мечетями, садами и общественными зданиями. В настоящее время от нее остались лишь развалины. Впрочем, о былом величии построек можно судить и по ним.
Одной из изюминок парка является Железная колонна. У нее есть свой секрет: несмотря на то что отлита она из железа, на протяжении более 1500 лет не ржавеет. Отгадать, почему так, пока не удалось никому. Отсюда и появились слухи, что отлили колонну инопланетяне. Так это или нет, но, пока время вносит свои коррективы во внешний облик других достопримечательностей, колонна остается нетронутой.
Красный форт
Если спросить местного жителя, как пройти к крепости Лал-Кила, он может ответить, а может развести руками. А вот где находится Red Fort, или Красный форт, знает каждый. Над входом во дворец высечены слова: «Если и есть рай на земле, то он здесь».
Нескромно. Но факт. Считается, что император Великих Моголов Шах-Джахан задумал крепость по подобию рая, описанного в Коране. Правда, зачем в раю крепость - не совсем понятно, но Шах-Джахану, видимо, было виднее.
В XVII веке форт имел все атрибуты императорской резиденции: мраморные дворцы, красивые мечети, шикарные сады. Вот только слава его длилась не более века. Сначала крепость атаковали сикхи, потом - британские солдаты. Каждый вносил свои коррективы в строение, ничуть не заботясь об его исторической ценности.
Сегодня жизнь здесь по-прежнему кипит. Но уже за счет туристов, гидов и многочисленных торговцев.
Сады Лоди
Казалось бы, что может быть интересного в садах? Деревья - они и в Индии деревья. Но нет. Сады Лоди являются настоящим украшением шумного Дели, эдаким оазисом тишины и спокойствия.
Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса, устроить пикник, сыграть в крикет или просто прогуляться по аллеям. О том, что когда-то на месте садов находилась небольшая деревушка, напоминают разве что сохранившиеся памятники архитектуры. Превратить трущобы в прекрасный парк решила супруга британского короля леди Веллингтон. И ей это удалось.
Храм Акшардхам
Самый большой индуистский храм в мире и один из самых красивых в Дели - это все о храме Акшардхам. Примечательно, что, в отличие от большинства главных достопримечательностей города, он был построен не в глубокой древности, а в 2005 году.
Едва строительство завершилось, храм внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное индуистское сооружение. Его высота - 42 м, длина - 106 м, а ширина - 94 м. Венчают храм девять куполов, украшают 20 000 фигур и 234 колонны, а по периметру здания расположено 148 фигур слонов. Сложно представить, как все это сочетается в одном храме. Вот желающие убедиться в его величии и приезжают сюда ежедневно.
Хотя, если быть точнее, это не отдельный храм, а огромный комплекс, в который входят парки, искусственный канал, многочисленные кафе, сувенирные лавки, фонтаны и даже кинотеатр.
Башня победы
У самого высокого кирпичного минарета в мире есть и другое название - Кутб-Минар. Он поднимается ввысь на 72,6 м и символизирует победу ислама над индуизмом, то есть основание империи Великих Моголов.
Замысел изначально был грандиозный. Минарет должно было быть видно из любого уголка Дели, а для огромного города это была задача практически невыполнимая. Вот и возводили его трое владык почти на протяжении 200 лет. За счет этого архитектурная стилистика немного менялась. Но то, что получилось в итоге, действительно поражает воображение. Конусообразная пятиярусная башня, сделанная из красно-желтого песчаника, благодаря тонкой резьбе и искусному мраморному декору, выглядит изящной и в наши дни.
Читайте также: Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Ворота Индии
Стоит взглянуть на них, и невольно вспоминаешь Триумфальную арку, расположенную в Париже. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Именно парижская арка и послужила прототипом для Ворот Индии. Только, в отличие от нее, Ворота Индии отличают строгость и аскетизм.
Спроектировал их архитектор Эдвино Лаченс, а построены они были в 1931 году в честь индийских военных, которые погибли во время Первой мировой войны и англо-афганских войн. Поэтому изначально Ворота Индии называли Всеиндийским военным мемориалом. Поражает даже не столько размер арки - 42 м, сколько то, что на ней выгравированы имена всех погибших, а это 90 000 имен.
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