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Ученые воссоздали лицо женщины племени майя. Фото
Останки были найдены в подводной пещере в Мексике.
Ученые воссоздали лицо женщины из племени майя по останкам, которые находились на дне подводной пещеры около 14 тыс. лет. Останки так называемой Евы из Нахарону были найдены в подводной пещере в Мексике на глубине 386 м в начале 2000-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
На поверхность их удалось поднять в 2008 году. Сейчас специалисты смогли реконструировать ее лицо с помощью криминалистических методов. Рост женщины составлял 1 м 40 см. Она погибла в возрасте 20-25 лет. Сохранилось около 80% первоначальной структуры скелета, говорят исследователи.
Чтобы воссоздать лицо Евы, ученые из Национального института антропологии и истории объединились с бразильским 3D-дизайнером Цицероном Мораесом.
"Техника предусматривает создание виртуального 3D-изображение черепа", - сказал Дель Рио, подводный исследователь, обнаруживший останки.
После Евы археологи обнаружили в подводных пещерах останки еще 8 человек. Возраст скелетов - 11-14 тыс. Лет. Ева Нахарону - один из старейших человеческих скелетов, найденных в Мексике.
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По мнению экспертов, женщина могла оказаться под водой, так как ее принесли в жертву или использовали как часть другого ритуала майя.
Ученые воссоздали лицо женщины из племени майя по останкам, которые находились на дне подводной пещеры около 14 тыс. лет. Останки так называемой Евы из Нахарону были найдены в подводной пещере в Мексике на глубине 386 м в начале 2000-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
На поверхность их удалось поднять в 2008 году. Сейчас специалисты смогли реконструировать ее лицо с помощью криминалистических методов. Рост женщины составлял 1 м 40 см. Она погибла в возрасте 20-25 лет. Сохранилось около 80% первоначальной структуры скелета, говорят исследователи.
Чтобы воссоздать лицо Евы, ученые из Национального института антропологии и истории объединились с бразильским 3D-дизайнером Цицероном Мораесом.
"Техника предусматривает создание виртуального 3D-изображение черепа", - сказал Дель Рио, подводный исследователь, обнаруживший останки.
После Евы археологи обнаружили в подводных пещерах останки еще 8 человек. Возраст скелетов - 11-14 тыс. Лет. Ева Нахарону - один из старейших человеческих скелетов, найденных в Мексике.
Читайте также: Эти достопримечательности могут исчезнуть навсегда. Фото
По мнению экспертов, женщина могла оказаться под водой, так как ее принесли в жертву или использовали как часть другого ритуала майя.
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