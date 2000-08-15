Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото

Чего только не придумают.



Голь на выдумку хитра, и пытливые умы первой половины XX века делали все возможное, чтобы изменить жизнь простых граждан. Выбирайте, что из этого списка вы бы хотели попробовать! Мы не отказались бы от зубной пасты со вкусом виски, передает



Зубная паста со вкусом виски



«Шеф, это не то, что вы подумали! Я просто зубы чистил!» Производители зубной пасты предлагают наслаждаться гигиеной полости рта вместо того, чтобы противиться ей. Выбирай: скотч или бурбон.







Устройство для создания ямочек на щеках, 1936



Не знаем, было ли это больно или нет, главное - снять эту штуку с лица, если придут гости.







Изолятор, 1925



Подпись: «Автор за работой проводит свои исследования благодаря Изолятору. Шум снаружи поглощается прибором, и работник может полностью сосредоточиться на предмете изучения».



Дайте два!







Устройство для придания яйцам квадратной формы



Если вдруг тебе захочется сделать из обычных яиц квадратные, эта штука тебе понадобится. Кстати, нельзя сказать, что изобретение не прижилось, его до сих пор можно купить в онлайн-магазинах.







«Микрометр красоты», 1937



Наносим макияж по науке! Главное - случайно не дернуться.







Ледяная маска против похмелья, 1947



Голливудские актрисы, судя по всему, тоже не были чужды простым человеческим радостям. Маска от Max Factor обещала дамам приятное охлаждение и улучшение цвета кожи.







Револьвер, который фотографирует перед выстрелом, 1938



Вот это мы понимаем «остановись, мгновение!». Хотя вряд ли эти фото можно будет поставить на каминную полку.







Насадка на кончики пальцев



Нейлоновая насадка была необходима секретаршам и телефонисткам, которые должны были изо дня в день по несколько часов крутить телефонный диск. Пальцы уставали, маникюр портился - и вот решение!







Машинка, которая отпугивала мышей



Девайс в форме головы кота мяукал и пугал грызунов. Насколько удачно - не знаем.







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Вендинговый автомат для загара, 1930



Всего за 10 центов дамы могли покрыть себя загаром прямо на улице!



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Голь на выдумку хитра, и пытливые умы первой половины XX века делали все возможное, чтобы изменить жизнь простых граждан. Выбирайте, что из этого списка вы бы хотели попробовать! Мы не отказались бы от зубной пасты со вкусом виски, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture «Шеф, это не то, что вы подумали! Я просто зубы чистил!» Производители зубной пасты предлагают наслаждаться гигиеной полости рта вместо того, чтобы противиться ей. Выбирай: скотч или бурбон.Не знаем, было ли это больно или нет, главное - снять эту штуку с лица, если придут гости.Подпись: «Автор за работой проводит свои исследования благодаря Изолятору. Шум снаружи поглощается прибором, и работник может полностью сосредоточиться на предмете изучения».Дайте два!Если вдруг тебе захочется сделать из обычных яиц квадратные, эта штука тебе понадобится. Кстати, нельзя сказать, что изобретение не прижилось, его до сих пор можно купить в онлайн-магазинах.Наносим макияж по науке! Главное - случайно не дернуться.Голливудские актрисы, судя по всему, тоже не были чужды простым человеческим радостям. Маска от Max Factor обещала дамам приятное охлаждение и улучшение цвета кожи.Вот это мы понимаем «остановись, мгновение!». Хотя вряд ли эти фото можно будет поставить на каминную полку.Нейлоновая насадка была необходима секретаршам и телефонисткам, которые должны были изо дня в день по несколько часов крутить телефонный диск. Пальцы уставали, маникюр портился - и вот решение!Девайс в форме головы кота мяукал и пугал грызунов. Насколько удачно - не знаем.Всего за 10 центов дамы могли покрыть себя загаром прямо на улице!



