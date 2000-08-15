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Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото Чего только не придумают.

Голь на выдумку хитра, и пытливые умы первой половины XX века делали все возможное, чтобы изменить жизнь простых граждан. Выбирайте, что из этого списка вы бы хотели попробовать! Мы не отказались бы от зубной пасты со вкусом виски, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Зубная паста со вкусом виски

«Шеф, это не то, что вы подумали! Я просто зубы чистил!» Производители зубной пасты предлагают наслаждаться гигиеной полости рта вместо того, чтобы противиться ей. Выбирай: скотч или бурбон.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Устройство для создания ямочек на щеках, 1936

Не знаем, было ли это больно или нет, главное - снять эту штуку с лица, если придут гости.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Изолятор, 1925

Подпись: «Автор за работой проводит свои исследования благодаря Изолятору. Шум снаружи поглощается прибором, и работник может полностью сосредоточиться на предмете изучения».

Дайте два!

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Устройство для придания яйцам квадратной формы

Если вдруг тебе захочется сделать из обычных яиц квадратные, эта штука тебе понадобится. Кстати, нельзя сказать, что изобретение не прижилось, его до сих пор можно купить в онлайн-магазинах.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


«Микрометр красоты», 1937

Наносим макияж по науке! Главное - случайно не дернуться.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Ледяная маска против похмелья, 1947

Голливудские актрисы, судя по всему, тоже не были чужды простым человеческим радостям. Маска от Max Factor обещала дамам приятное охлаждение и улучшение цвета кожи.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Револьвер, который фотографирует перед выстрелом, 1938

Вот это мы понимаем «остановись, мгновение!». Хотя вряд ли эти фото можно будет поставить на каминную полку.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Насадка на кончики пальцев

Нейлоновая насадка была необходима секретаршам и телефонисткам, которые должны были изо дня в день по несколько часов крутить телефонный диск. Пальцы уставали, маникюр портился - и вот решение!

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


Машинка, которая отпугивала мышей

Девайс в форме головы кота мяукал и пугал грызунов. Насколько удачно - не знаем.

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото


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Вендинговый автомат для загара, 1930

Всего за 10 центов дамы могли покрыть себя загаром прямо на улице!

Необычные изобретения ХХ века, которые так и не пригодились. Фото
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 Теги: ХХ век, изобретения

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Сегодня, 17:48 » Автор: Анна Мартынова
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