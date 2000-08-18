Раздел: Фоторепортажи
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Башня - самый популярный туристический объект Франции.
Про Эйфелеву башню знают уже все и всё. И то, что она была построена за 2 года и 2 месяца в период с 1887 по 1889 год ко Всемирной парижской выставке, и то, что её вес около 10 тысяч тонн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Её высота составляет 324 с лишним метра, что делает её самой высокой конструкцией во Франции, и то, что она больше 40 лет пробыла самым высоким строением в мире.
Ежегодно башню посещает около 7 миллионов человек.
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Наверху башни есть 2 ресторана, в одном из которых как минимум два раза в день делается предложение руки и сердца.
Про Эйфелеву башню знают уже все и всё. И то, что она была построена за 2 года и 2 месяца в период с 1887 по 1889 год ко Всемирной парижской выставке, и то, что её вес около 10 тысяч тонн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Её высота составляет 324 с лишним метра, что делает её самой высокой конструкцией во Франции, и то, что она больше 40 лет пробыла самым высоким строением в мире.
Ежегодно башню посещает около 7 миллионов человек.
Читайте также: Красивейшие снимки необычных медуз. Фото
Наверху башни есть 2 ресторана, в одном из которых как минимум два раза в день делается предложение руки и сердца.
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