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Раздел: Фоторепортажи  
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Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото

Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото Башня - самый популярный туристический объект Франции.

Про Эйфелеву башню знают уже все и всё. И то, что она была построена за 2 года и 2 месяца в период с 1887 по 1889 год ко Всемирной парижской выставке, и то, что её вес около 10 тысяч тонн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Её высота составляет 324 с лишним метра, что делает её самой высокой конструкцией во Франции, и то, что она больше 40 лет пробыла самым высоким строением в мире.

Ежегодно башню посещает около 7 миллионов человек.

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Наверху башни есть 2 ресторана, в одном из которых как минимум два раза в день делается предложение руки и сердца.

Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
Эйфелева башня и вид с ее смотровой площадки. Фото
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 Теги: Эйфелева башня, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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