Раздел: Фоторепортажи
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Они всегда энергичны.
Фотопроект о по-настоящему счастливой и красивой старости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Когда я впервые увидел Майами бич в 1982-м году, я был восхищен красотой его маленьких отелей. Но еще больше меня очаровали старики, сидящие на их верандах. Это была фото-любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что буду возвращаться и фотографировать их снова и снова. Что я и делал в последующие 4 года", - говорит автор проекта фотограф Gay Block.
Вот бы нашим старичкам быть такими же позитивными и счастливыми!
Читайте также: Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото
Фотопроект о по-настоящему счастливой и красивой старости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Когда я впервые увидел Майами бич в 1982-м году, я был восхищен красотой его маленьких отелей. Но еще больше меня очаровали старики, сидящие на их верандах. Это была фото-любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что буду возвращаться и фотографировать их снова и снова. Что я и делал в последующие 4 года", - говорит автор проекта фотограф Gay Block.
Вот бы нашим старичкам быть такими же позитивными и счастливыми!
Читайте также: Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
380
0
Также советуем посмотреть
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
- Украинская киберполиция нашла почти 30 украденных в Италии мотоциклов
- В Сети высмеяли уровень звезд, выступающих в "Л/ДНР"
- О смертности на дорогах Украины
- У Тимошенко наступает непростое время
- Хитрый британец шесть лет выдавал себя за миллионера
- Видимо, Меркель «послала» Путина куда подальше
- Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненых
- Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
Оставьте свой комментарий