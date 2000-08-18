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Раздел: Фоторепортажи  
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Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото

Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. ФотоОни всегда энергичны.

Фотопроект о по-настоящему счастливой и красивой старости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Когда я впервые увидел Майами бич в 1982-м году, я был восхищен красотой его маленьких отелей. Но еще больше меня очаровали старики, сидящие на их верандах. Это была фото-любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что буду возвращаться и фотографировать их снова и снова. Что я и делал в последующие 4 года", - говорит автор проекта фотограф Gay Block.

Вот бы нашим старичкам быть такими же позитивными и счастливыми!

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Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
Гламурные пенсионеры стали героями красочного фотопроекта. Фото
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 Теги: пенсионеры, фотопроект

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Сегодня, 14:00 » Автор: Анна Мартынова
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