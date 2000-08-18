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Необычайно красивые картины от 95-летней слепой. Фото
Проблемы со зрением ей не мешают.
95-летняя жительница Шотландии из города Ботуэлл Маргарет Макнил создает удивительные картины - несмотря на то, что она полностью слепа на один глаз и лишь частично видит другим. Создавая свои шедевры, женщина использует осязание и память, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Маргарет, которая не является профессиональным художником, начала брать уроки рисования после смерти своего мужа в 1994 году - ей тогда был 71 год. С тех пор она создала более 350 картин. Она продолжала творить даже после того, как ее зрение начало ухудшаться, поскольку оценивший ее талант учитель попросил ее не сдаваться.
Больше всего Макнил любит рисовать пейзажи, птиц и зверей. Пенсионерка дарит свои картины друзьям, а также отдает на благотворительные аукционы.
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Мать двоих детей и бабушка трех внуков ведет активный образ жизни. Помимо рисования, она также любит печь. Свои торты и пироги Маргарет отдает местной церкви, а также относит в больницу (где ее всегда с нетерпением ждут пациенты и персонал) и в полицейский участок - подкармливать полисменов.
95-летняя жительница Шотландии из города Ботуэлл Маргарет Макнил создает удивительные картины - несмотря на то, что она полностью слепа на один глаз и лишь частично видит другим. Создавая свои шедевры, женщина использует осязание и память, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Маргарет, которая не является профессиональным художником, начала брать уроки рисования после смерти своего мужа в 1994 году - ей тогда был 71 год. С тех пор она создала более 350 картин. Она продолжала творить даже после того, как ее зрение начало ухудшаться, поскольку оценивший ее талант учитель попросил ее не сдаваться.
Больше всего Макнил любит рисовать пейзажи, птиц и зверей. Пенсионерка дарит свои картины друзьям, а также отдает на благотворительные аукционы.
Читайте также: «Метр с кепкой»: самые миниатюрные звезды Голливуда. Фото
Мать двоих детей и бабушка трех внуков ведет активный образ жизни. Помимо рисования, она также любит печь. Свои торты и пироги Маргарет отдает местной церкви, а также относит в больницу (где ее всегда с нетерпением ждут пациенты и персонал) и в полицейский участок - подкармливать полисменов.
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