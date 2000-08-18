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Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. ФотоНаглядная визуализация инфляции.

В Венесуэле всё плохо. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 000 000%. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году, или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Давайте посмотрим на инфляцию в Венесуэле, как выглядят количество денег и тот продукт, который можно на них купить.

В понедельник власти Венесуэлы объявили о деноминации и введении в оборот суверенного боливара, который заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей.

А до этого местные жители кинулись в магазины скупать на старые деньги всё подряд. Например, 16 августа 2018 можно было купить 2 500 000 боливар (0.38 USD) можно было купить упаковку макарон. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


2. За 3 500 000 боливар (0.53 USD) можно прикупить мыла. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


3. За 3 000 000 боливар (0.46 USD) можно купить в Каракасе 16 августа килограмм морковки. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


4. Те самые, с крылышками. Тоже 3 000 000 боливар, или 0.46$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


5. За килограмм мяса пришлось бы притащить целых 9 500 000 боливар, или 1.45$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


6. Килограмм кукурузной муки стоит 2 500 000 боливар, или 0.38$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


7. Продолжаем смотреть на инфляцию в Венесуэле. Килограмм риса стоил 16 августа 2 500 000 (0.38 USD). (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


8. Килограмм сыра = 7 500 000 (1.14 USD). (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


9. Подгузники - 8 000 000 боливар, или 1.22$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


10. Идя за килограммом помидор, нужно было прихватить 5 000 000 боливар, или 0.76$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


11. 500 грамм маргарина стоили 16 августа 3 000 000 боливар, или 0.46$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


12. Отправляясь в магазин за 2.4 кг курицей, надо прихватить уже большой рюкзак: 14 000 000 боливар, или 2.22 доллара. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото


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13. Рулон туалетной бумаги стоил 16 августа в Каракасе 2 600 000 боливар или 0.40$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):

Фотограф показал, что инфляция сделала с деньгами в Венесуэле. Фото
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 Теги: инфляция, Венесуэла

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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