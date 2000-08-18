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Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. ФотоНе стоит недооценивать их роль в истории.

Женщины-правительницы влияли на ход мировой истории не меньше, чем мужчины. Они интриговали, захватывали власть, меняли карту мира. Именно благодаря поддержке Изабеллы Кастильской была открыта Америка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. Екатерина II

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


При Екатерине II Российская империя значительно расширила свои территории. Немка на русском троне, Екатерина поддерживала тесные контакты с Европой и состояла в переписке с умнейшими людьми своего времени.

2. Клеопатра

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Клеопатра была последним независимым правителем Египта до римского завоевания Юлием Цезарем и Марком Антонием. Она до сих пор – один из самых востребованных образов в искусстве. Все из-за образа роковой женщины, которой она, несомненно, являлась. От Цезаря Клеопатра родила сына, от Антония двух сыновей и дочь.

3. Виктория

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Английскую королеву Викторию современники называли «бабушкой Европы» – из-за связей с королевскими семьями Европы. Время правления Виктории кардинально изменило и англичан, и весь мир. Викторианская эпоха – это изобретения, техногенная революция, джентельменство.

Несмотря на образ тихого «семейного монарха», в вопросах политики Виктория была тверда. Так, она считала, что колонизаторская политика Англии несет исключительно добро. В оправдание англо-бурской и англо-афганской войн она сказала «Не в наших обычаях аннексировать страны, если мы не обязаны и вынуждены сделать это».

4. Елизавета I

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


К английской королеве Елизавете сватался даже Иван Грозный, но до свадьбы дело не дошло. Ни у кого не дошло. Королева вошла в историю под именем «королевы-девственницы». Сама она не раз повторяла, что она замужем «за Англией». Её замужество изменило бы расстановку сил в Европе, и она знала об этом, удерживая равновесие. Даже своей смертью Елизавета принесла пользу Англии – объявив наследником шотландского короля Якова VI, она объединила два государства. Шотландия окончательно приобрела зависимость от Англии.

5. Елизавета II

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Елизавету II часто называют женщиной «с мягким сердцем и железным характером». В годы войны она сама записалась в отряды самообороны и стала единственной королевой, прошедшей военную службу. На сегодняшний день она самый долгоправящий монарх в истории Великобритании.

6. Джейн Грей

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Джейн Грей можно назвать самой легендарной английской королевой. Её называют «королевой девяти дней» – столько она правила. Но, несмотря на столь короткий период правления, Джейн Грей в истории осталась. Для преследуемых Марией протестантов Джейн была мученицей, первой жертвой английской контрреформации. При королеве Елизавете история Джейн прочно вошла в круг духовного чтения, «высокую» светскую литературу и народное предание.

7. Евгения Монтихо

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Законодательная европейских мод, французская королева Евгения не только ходила по светским приемам, но и влияла на политику. Во время отсутствия своего супруга она фактически исполняла обязанности регента. Ревностная католичка, она придерживалась ультрамонтанских убеждений, не одобряла Рисорджименто и ослабления папской власти. Считается, что именно Евгения повлияла на решение мужа ввязаться в мексиканскую авантюру. Также она стала косвенной виновницей Франко-прусской войны.

8. Екатерина Медичи

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Главная законодательница моды французского двора, Екатерина Медичи вошла в историю как «Черная королева», отравительница, детоубийца и зачинщица Варфоломеевской ночи. Несмотря на страшную репутацию Екатерины, в политических вопросах она была весьма наивна. Как говорят историки, Екатерина Медичи была не властителем, а женщиной на троне. Главным ее оружием были династические браки, ни один из которых, впрочем, не был удачным.

9. Изабелла Кастильская

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


1492 год можно назвать «годом Изабеллы Кастильской». В этом году случилось сразу три эпохальных события, к которым была причастна королева лично: взятие Гранады, обозначившее конец Реконкисты, покровительство Колумбу и открытие им Америки, а также изгнание евреев и мавров из Испании.

10. Мария Антуанетта

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Мария Антуанетта вышла замуж за будущего короля, когда ей было 14 лет. За время своего правления она стала образцом «бездумного» монарха, который тратит деньги государства на собственные развлечения. Именно ей приписывают фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Тем не менее, во время захвата тюильрийского дворца революционерами, она сохранила спокойствие.

11. Анна Ярославовна

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, была французской королевой. Считается, что именно она привезла во Францию Реймсское Евангелие, на котором с XVI века присягали французские короли, принимая кириллицу за «письмо ангелов».

12. Мария Тюдор

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Мария Тюдор была английской принцессой и французской королевой, правда, всего 3 месяца. Брак с Людовиком XII должен был стать подтверждением мирного договора между Францией и Англией, но король, который был старше невесты на 34 года, вскоре скончался, и Мария добилась брака с герцогом Саффолком, от которого родила 4-х детей. Мария враждебно относилась к Анне Болейн, что стало причиной холодности Елизаветы I к всем потомкам Марии Тюдор.

13. Королева Анна

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Королева Анна была первым монархом соединённого Королевства Великобритания, в состав которого входили Шотландия и Ирландия. Она поддерживала тори в парламенте, приняла участие в борьбе за испанское наследство, благодаря ее усилиям был подписан Утрехтский мир.

14. У Цзэтянь

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


У Цзэтянь правила Китаем на протяжении сорока лет, с 665 года до своей смерти. Она приняла мужской титул «императора» (Хуанди) и была формально единственной женщиной за всю четырёхтысячелетнюю историю Китая, обладавшей верховным титулом.

Период её правления ознаменовался широкой экспансией Китая, в частности вторжением в Центральную Азию и Корею. При этом в стране стала бурно развиваться культура, религии даосизм и буддизм перешли под покровительство государства.

15. Маргарет Тэтчер

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Конечно, Маргарет Тэтчер не была монархом, но эту «железную леди» мы не могли не внести в наш рейтинг. Она занимала проамериканскую позицию, лоббировала размещение американских ракет на территории Великобритании и Европы, активно увеличивала ядерный потенциал Великобритании, развязала Фолклендскую войну. На словах она не раз заявляла, что заинтересована в окончании Холодной войны, но по факту только обостряла ситуацию.

16. Анна Болейн

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Анна Болейн была роковой женщиной. Она, ни много ни мало, заставила английского короля разорвать отношения с Папой и стать главой новой, Англиканской церкви. Свой прошлый брак с Екатериной Арагонской король признал недействительным. Так Анна Болейн добилась своего – стала женой Генриха VIII и королевой Англии.

17. Королева Марго

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


В ночь свадьбы Маргариты и Генриха Наваррского разразилась Варфоломеевская резня. Она на долгие годы определила как развитие событий в королевской семье, так и отношения супругов. Даже после развода с Генрихом IV королева Марго осталась членом королевской семьи с титулом королевы, и как последняя Валуа воспринималась в качестве единственной легитимной наследницы королевского дома.

18. Императрица Цыси

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


К концу жизни полный официальный титул императрицы Цыси звучал так: Милосердная, Счастливая, Благодетельная, Милостивая, Главная. Её история удивительна. Будучи наложницей пятого, самого низкого ранга, она смогла стать императрицей Китая.

19. Царица Тамара

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Только взойдя на престол, Тамара сразу отстранила от власти злоупотреблявших властью правителей, облегчила участь крестьян и установила внутренний мир. Вслед за этим молодая правительница перешла к наступательной тактике – она завоевывала часть современной Турции, Сирии, Ирана и Персии. Тамара распространяла христианство, ей было возведено множество храмов. После своей смерти Тамара была причислена к лику православных святых.

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20. Королева Мин

Двадцать самых влиятельных женщин в истории. Фото


Королева Мин была, по свидетельствам современников, талантливым дипломатом и тактиком. Она скрытно правила страной в течение 20 лет вместо своего мужа, умело поддерживая баланс в стране в момент ее «открытия» Западу, не давая новым союзникам лишить Корею независимости. Королева Мин сменила курс политики с «прояпонской» на «прорусскую», что и стало причиной ее гибели от рук японских наемников.
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 Теги: история, женщины

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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