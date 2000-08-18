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Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. ФотоСейчас отель выставлен на продажу.

В живописной горной местности американского штата Арканзас находится роскошное жилище, оборудованное в карстовой пещере. Этот дом в скором времени уйдет с молотка. И хозяева просят за него ни много ни мало 3 миллиона «зеленых». Что же такого в этом пещерном доме, что за него кто-то будет готов выложить целое состояние, рассмотрим далее в материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Дом в пещере расположен на живописных склонах.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Первый владелец пещеры пытался превратить ее в бомбоубежище.

История создания пещерного дома начиналась весьма неординарно. Владелец компании Celestial Seasoning Tea Дожон Хэем после просмотра фильма «На следующий день» (The Day After), вышедшего на экраны в 1983 году, так проникся идеей самосохранения в случай ядерной войны, что купил пещеру и начал оборудовать в ней бомбоубежище. Несколько лет он старался изолировать ее от внешнего мира, укрепляя и закрывая все выходы наружу, а также оборудовал в пещере комнаты и склад с продовольствием.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Ночной клуб, организованный в столь неожиданном месте, пользовался особым успехом.

Но свой проект он так и не закончил и вскоре продал его состоятельному дельцу Ричардсону. Только благодаря ему мир впервые узнал о столь необычной пещере. Увидев все великолепие пещеры, предприимчивый хозяин превратил ее в ночной клуб, на открытии которого присутствовали Майкл Джексон, Арнольд Шварценеггер, Элизабет Тейлор и еще 250 человек.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Главная особенность этого особняка в пещере – гармония с природой.

Но со временем клуб-отель перешел во владение известного футболиста Дэвида Бекхэма. Понадобилось четыре года кропотливого труда, чтобы создать необыкновенный отель под названием Beckham Creek Cave Lodge.

Это место пользовалось большой популярностью у любителей пешего туризма, спелеологов или туристов, которые предпочитают активный и неординарный отдых.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Богато оформленный интерьер Beckham Creek Cave Lodge для любителей роскошного отдыха.

Многие знаменитые и богатые люди прилетали сюда подзарядиться природной энергией и получить незабываемые впечатления.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Огромную пещеру превратили в элитное жилье.

Поскольку необычный отель находился высоко в горах, туда можно добраться лишь по извилистой лесной дорожке пешком или на вертолете, любуясь необыкновенной природой с высоты птичьего полета. Чтобы обеспечить безопасное прибытие, было решено организовать скрытую вертолетную площадку, поэтому с приземлением проблем не возникает, а сам мини-аэродром не нарушает общую картинку ландшафта.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Прекрасная территория создает особую атмосферу во всем комплексе.

Кто хоть раз побывал в столь неординарном месте, мысленно возвратится сюда снова.

Галерея фотографий поможет заглянуть внутрь этого удивительного комплекса и понять, почему любители острых ощущений бронировали места в отеле заблаговременно.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Интерьер не нарушил природную красоту пещеры.

Во всем этом фантастическом интерьере поражает не столько роскошь и оснащенность самой прогрессивной техникой, а органичное соединение жилых комнат с необыкновенной красотой, созданной самой матушкой-природой.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Роскошная столовая огромных размеров.

Главная особенность такого чуда площадью в 517 квадратных метров – невероятное соединение рукотворного и природного.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Настояний водопад в холле пещерных апартаментов.

Только представьте, что ваш дом отапливается геотермальными источниками, а в холле находится самый настоящий водопад с чистейшим прудом. Родниковую водичку можно набирать из колодца, не выходя из дома.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Потрясающая акустика в гостиной делает просмотр фильмов незабываемым.

А чего стоит акустика в огромных апартаментах, никакого домашнего кинотеатра не понадобится, можно спектакли смело ставить.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Пещеру превратили в неординарный отель.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Интерьер отеля Beckham Creek Cave Lodge гармонично вписался в природную структуру пещеры.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Большое количество окон обеспечивает естественное освещение.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


В такой спальне могут спокойно спать только любители острых ощущений.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Интерьер ванной комнаты очень тонко переплетается с натуральными очертаниями камня.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Дом имеет четыре просторных и оригинальных спальни.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Кухня оборудована по последнему слову техники.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Это излюбленное место для романтических встреч и свадебных вечеринок.

Теперь этот особняк снова выставлен на продажу. Хозяева просят за него 3 миллиона долларов. И покупатели на него обязательно найдутся, ведь, претерпев несколько реконструкций, апартаменты все таки сохранили свою натуральность, начиная от сводчатых каменных потолков и заканчивая тоннельными огромными коридорами.

Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Органичное переплетение натурального и рукотворного.

Главное, что в этом пещерном комплексе природная красота осталась неизменной и с каждым преобразованием становилась еще более притягательной.

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Уникальный «пещерный» отель, принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Фото


Потрясающее преобразование пещеры в апартаменты.
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 Теги: отель, Дэвид Бекхэм

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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