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Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. ФотоОни никого к себе не подпускают.

Жители острова Северный Сентинель в Индийском море с незапамятных времен изолированы от внешнего мира: они встречают стрелами всех, кто пытается попасть на остров, и живут так, как будто на дворе каменный век. Островитяне защищают свою самобытную культуру, которая обязательно будет уничтожена, стоит аборигенам Северного Сентинеля приобщиться к благам цивилизации.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото


В XIX веке на скалах несколько раз разбивались корабли. Экипажи пытались высадиться на берег, но туземцы прогоняли их стрелами. Однажды в 1897 году к острову причалила полиция, гнавшаяся за беглым каторжником. Полицейские нашли его в лесу с перерезанным горлом и утыканным стрелами и поспешили убраться.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото


Северный Сентинельский остров (еще его называют Северный Часовой) - небольшой, 72 кв. км, и живет там не больше 400 человек.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото


В августе 1981 года на мель у его берегов сел корабль «Примроуз». Туземцы были настроены очень агрессивно, кидали в людей копья и стреляли из луков. К счастью, корабль был слишком далеко от берега, и никто не пострадал. Экипаж эвакуировали вертолетом, а «Примроуз» так и остался стоять заброшенным.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото


Несколько раз ученые пытались вступить с островитянами в контакт: привозили дары, изо всех сил улыбались и приветственно кланялись. Но туземцы выказывали одно лишь презрительное равнодушие или угрожали копьями.

В 1991 году один индийский ученый вдруг сумел добиться внимания непреклонных аборигенов. «Дорогой» к сердцу оказались… красные пластмассовые ведра. В течение нескольких лет островитяне забирали ведра, оставленные на берегу, но общаться отказывались и близко к ученым не подходили. Из их выкриков антропологи поняли, что сентинельцы разговаривают на языке, нисколько не похожем на другие андаманские, и сделали вывод, что живут они изолированно с незапамятных времен.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото


А потом и это прекратилось: сентинельцы стали стрелять в вертолеты и корабли из луков. В 2006 году произошла трагедия: они убили двух несчастных рыбаков, чью лодку занесло на остров непогодой.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото


Официально остров управляется Индией, но правительство заявило, что не будет вмешиваться в жизнь островитян: бог с ними, пусть живут как хотят. Их даже охраняют и не разрешают туристам высаживаться на берег. Во-первых, опасно, а во-вторых - у туземцев нет иммунитета против наших болезней и их может убить простой насморк.

Как живется людям на самом загадочном в мире острове. Фото

Хотя аборигены просто ни капли не интересуются внешним миром, они не перестают будоражить наше воображение. Как им там живется, в их крошечной вселенной, и что они думают об окружающем мире? Про них писал в своем блоге Борис Акунин, у них есть своя страница в «Фейсбуке» и куча сайтов, о которых они не подозревают. Если бы им кто-то рассказал, они бы, наверное, спросили: э-э-э, зачем все это?

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Время там как будто замерло в каком-то далеком-далеком прошлом, когда люди верили, что в деревьях и камнях обитают боги. Как это вообще - жить так, словно никто и никогда не изобретал атомную бомбу и интернет?
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 Теги: остров, опасность

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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