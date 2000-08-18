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Сорочинская ярмарка-2018 в ярких снимках. Фото
Ярмарка будет длиться до 26 августа.
21 августа в селе Большие Сорочинцы, что на Полтавщине, началась традиционная Национальная Сорочинская ярмарка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сорочинская ярмарка 2018 началась с театрального действия, в котором приняли участие актеры Полтавского академического музыкально-драматического театра им. М.В. Гоголя. Также каждый вечер звездные гости будут развлекать посетителей фестиваля.
На ярмарку съехались три тысячи продавцов, которые предлагают от яств и вышиванок до автомобилей и сельхозтехники.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Национальная Сорочинская ярмарка будет длиться до 26 августа.
21 августа в селе Большие Сорочинцы, что на Полтавщине, началась традиционная Национальная Сорочинская ярмарка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сорочинская ярмарка 2018 началась с театрального действия, в котором приняли участие актеры Полтавского академического музыкально-драматического театра им. М.В. Гоголя. Также каждый вечер звездные гости будут развлекать посетителей фестиваля.
На ярмарку съехались три тысячи продавцов, которые предлагают от яств и вышиванок до автомобилей и сельхозтехники.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Национальная Сорочинская ярмарка будет длиться до 26 августа.
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