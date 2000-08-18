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Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. ФотоРаботы Джонни Миллера.

Аэрофотоснимки фотографа-дрониста Джонни Миллера наглядно демонстрируют кардинальный разрыв между богатыми и бедными в городах Южной Африки, Мексики и Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Эти фотографии - часть проекта «Unequal Scenes» Джонни Миллера, работу над которым он начал в апреле 2016 года, для того чтобы наглядно продемонстрировать неравенство между людьми.

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Вукузензеле, Кейптаун

«С того момента, как вы приземлились в Кейптауне, вас окружают лачуги. Буквально, лачуги окружают аэропорт, мимо которых вы должны ехать около 10 минут, пока не доберетесь до более богатых пригородов, где живут привилегированные люди (включая меня)», - рассказывает южноафриканский фотограф.

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Санта-Фе, Мехико

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Кейси Парк, Йоханнесбург

Миллер говорит: «Это обыденность для Кейптауна, Южной Африки и многих частях мира, но это то, с чем я не согласен. Перефразируя слова Барака Обамы, я считаю, что решение проблемы неравенства является определяющей задачей нынешнего поколения».

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Мумбаи (до 1995 года - Бомбей)

Верхний угол, известный как «вид Надира», показывает границы, состоящие из заборов или дорог между богатыми и бедными. С одной стороны расположены трущобы, а напротив - богатые дома и особняки.

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Мумбаи

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Поле для гольфа, Дурбан, Южная Африка

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Икстапалука, Мехико

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Томбиса, Йоханнесбург, Южная Африка

Поиск лучших мест для съемки фотографии дронов требует от Миллера достаточно много подготовки.

«Я определяю, где фотографировать с помощью различных инструментов - это сочетание данных переписи, карт, новостей и живого общения с людьми».

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Озеро Мишель, Масифумелеле, Кейптаун

Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Питермарицбург, Южная Африка

«Как только я определяю области, которые хочу сфотографировать, я их визуализирую на Google Earth и пытаюсь составить план полета, в том числе с учетом правил воздушного права, безопасности полетов, личной безопасности, срока службы батареи дрона, его дальности, погоды, угла, время суток и многих других факторов».

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Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото


Йоханнесбург, Южная Африка
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 Теги: города, районы

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Сегодня, 17:13 » Автор: Анна Мартынова
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