Раздел: Фоторепортажи
Богатые и бедные районы разных городов с высоты птичьего полета. Фото
Работы Джонни Миллера.
Аэрофотоснимки фотографа-дрониста Джонни Миллера наглядно демонстрируют кардинальный разрыв между богатыми и бедными в городах Южной Африки, Мексики и Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Эти фотографии - часть проекта «Unequal Scenes» Джонни Миллера, работу над которым он начал в апреле 2016 года, для того чтобы наглядно продемонстрировать неравенство между людьми.
Вукузензеле, Кейптаун
«С того момента, как вы приземлились в Кейптауне, вас окружают лачуги. Буквально, лачуги окружают аэропорт, мимо которых вы должны ехать около 10 минут, пока не доберетесь до более богатых пригородов, где живут привилегированные люди (включая меня)», - рассказывает южноафриканский фотограф.
Санта-Фе, Мехико
Кейси Парк, Йоханнесбург
Миллер говорит: «Это обыденность для Кейптауна, Южной Африки и многих частях мира, но это то, с чем я не согласен. Перефразируя слова Барака Обамы, я считаю, что решение проблемы неравенства является определяющей задачей нынешнего поколения».
Мумбаи (до 1995 года - Бомбей)
Верхний угол, известный как «вид Надира», показывает границы, состоящие из заборов или дорог между богатыми и бедными. С одной стороны расположены трущобы, а напротив - богатые дома и особняки.
Мумбаи
Поле для гольфа, Дурбан, Южная Африка
Икстапалука, Мехико
Томбиса, Йоханнесбург, Южная Африка
Поиск лучших мест для съемки фотографии дронов требует от Миллера достаточно много подготовки.
«Я определяю, где фотографировать с помощью различных инструментов - это сочетание данных переписи, карт, новостей и живого общения с людьми».
Озеро Мишель, Масифумелеле, Кейптаун
Питермарицбург, Южная Африка
«Как только я определяю области, которые хочу сфотографировать, я их визуализирую на Google Earth и пытаюсь составить план полета, в том числе с учетом правил воздушного права, безопасности полетов, личной безопасности, срока службы батареи дрона, его дальности, погоды, угла, время суток и многих других факторов».
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Йоханнесбург, Южная Африка
Аэрофотоснимки фотографа-дрониста Джонни Миллера наглядно демонстрируют кардинальный разрыв между богатыми и бедными в городах Южной Африки, Мексики и Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Эти фотографии - часть проекта «Unequal Scenes» Джонни Миллера, работу над которым он начал в апреле 2016 года, для того чтобы наглядно продемонстрировать неравенство между людьми.
Вукузензеле, Кейптаун
«С того момента, как вы приземлились в Кейптауне, вас окружают лачуги. Буквально, лачуги окружают аэропорт, мимо которых вы должны ехать около 10 минут, пока не доберетесь до более богатых пригородов, где живут привилегированные люди (включая меня)», - рассказывает южноафриканский фотограф.
Санта-Фе, Мехико
Кейси Парк, Йоханнесбург
Миллер говорит: «Это обыденность для Кейптауна, Южной Африки и многих частях мира, но это то, с чем я не согласен. Перефразируя слова Барака Обамы, я считаю, что решение проблемы неравенства является определяющей задачей нынешнего поколения».
Мумбаи (до 1995 года - Бомбей)
Верхний угол, известный как «вид Надира», показывает границы, состоящие из заборов или дорог между богатыми и бедными. С одной стороны расположены трущобы, а напротив - богатые дома и особняки.
Мумбаи
Поле для гольфа, Дурбан, Южная Африка
Икстапалука, Мехико
Томбиса, Йоханнесбург, Южная Африка
Поиск лучших мест для съемки фотографии дронов требует от Миллера достаточно много подготовки.
«Я определяю, где фотографировать с помощью различных инструментов - это сочетание данных переписи, карт, новостей и живого общения с людьми».
Озеро Мишель, Масифумелеле, Кейптаун
Питермарицбург, Южная Африка
«Как только я определяю области, которые хочу сфотографировать, я их визуализирую на Google Earth и пытаюсь составить план полета, в том числе с учетом правил воздушного права, безопасности полетов, личной безопасности, срока службы батареи дрона, его дальности, погоды, угла, время суток и многих других факторов».
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Йоханнесбург, Южная Африка
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