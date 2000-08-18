Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал секреты создания красивых снимков. Фото
Интересные фотографии можно сделать в обычных местах.
Бразильский фотограф Гилмар Сильва (Gilmar Silva) наглядно продемонстрировал, как на самом деле создаются профессиональные фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Первая часть коллажей из его проекта LUGARxPHOTO («Место и фотография») показывает «рабочую среду» фотографа, а вот вторая - конечный результат, который неизменно хорош.
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Поразительно, как в неприглядных на первый взгляд условиях профессионал умеет найти нужный ракурс и поймать момент.
Бразильский фотограф Гилмар Сильва (Gilmar Silva) наглядно продемонстрировал, как на самом деле создаются профессиональные фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Первая часть коллажей из его проекта LUGARxPHOTO («Место и фотография») показывает «рабочую среду» фотографа, а вот вторая - конечный результат, который неизменно хорош.
Читайте также: Так выглядят львы в дикой природе. Фото
Поразительно, как в неприглядных на первый взгляд условиях профессионал умеет найти нужный ракурс и поймать момент.
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