Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Средняя температура воды в реке составляет 86 градусов.
Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка (в свободном переводе означает «Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина - 6 метров, а длина - 6,4 километра. Знаменита Шанай-Тимпишка тем, что температура воды в ней колеблется от 45 до 100 градусов.
Средняя температура в реке составляла 86 градусов Цельсия. В ней нет ничего живого, а опустив руку в воду всего на пару секунд, можно получить ожог третьей степени.
Самое удивительное - никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.
Первые сведения о Маянтуяку появились в 19 веке, но «официально» реку открыл миру Андреас Рузо лишь в 2011 году. Перуанский геофизик, был очарован легендой о кипящей реке, и решил во что бы то ни стало найти ее. Но то, что он обнаружил в джунглях, его ошеломило!
А легенда была такая. Когда Рузо было 12 лет, его дедушка рассказал ему необычную историю, которая произошла, когда испанские конкистадоры убили последнего императора инков. Жадные до золота испанцы направились в амазонские джунгли в поисках состояния.
Однако мало кто из испанцев вернулся живым. Те немногие, что нашли обратный путь из джунглей, говорили о «кошмарах наяву», гигантских змеях, питающихся людьми, отравленной воде, голоде, болезнях и «реке, которая будто подогревается снизу большим костром».
По приезду, перед его глазами предстала шестикилометровая река кипящей воды, святое геотермальное место народа ашанинка. Древнее название реки в свободном переводе означает «нагретая теплом Солнца». У истока река холодная, но по мере течения она смешивается с водой из горячих источников.
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До сих пор ученые пытаются разгадать тайну единственной кипящей реки на планете.
Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка (в свободном переводе означает «Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина - 6 метров, а длина - 6,4 километра. Знаменита Шанай-Тимпишка тем, что температура воды в ней колеблется от 45 до 100 градусов.
Средняя температура в реке составляла 86 градусов Цельсия. В ней нет ничего живого, а опустив руку в воду всего на пару секунд, можно получить ожог третьей степени.
Самое удивительное - никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.
Первые сведения о Маянтуяку появились в 19 веке, но «официально» реку открыл миру Андреас Рузо лишь в 2011 году. Перуанский геофизик, был очарован легендой о кипящей реке, и решил во что бы то ни стало найти ее. Но то, что он обнаружил в джунглях, его ошеломило!
А легенда была такая. Когда Рузо было 12 лет, его дедушка рассказал ему необычную историю, которая произошла, когда испанские конкистадоры убили последнего императора инков. Жадные до золота испанцы направились в амазонские джунгли в поисках состояния.
Однако мало кто из испанцев вернулся живым. Те немногие, что нашли обратный путь из джунглей, говорили о «кошмарах наяву», гигантских змеях, питающихся людьми, отравленной воде, голоде, болезнях и «реке, которая будто подогревается снизу большим костром».
По приезду, перед его глазами предстала шестикилометровая река кипящей воды, святое геотермальное место народа ашанинка. Древнее название реки в свободном переводе означает «нагретая теплом Солнца». У истока река холодная, но по мере течения она смешивается с водой из горячих источников.
Читайте также: Фотограф показал секреты создания красивых снимков. Фото
До сих пор ученые пытаются разгадать тайну единственной кипящей реки на планете.
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