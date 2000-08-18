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Так выглядит уникальная кипящая река. Фото

Так выглядит уникальная кипящая река. Фото Средняя температура воды в реке составляет 86 градусов.

Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка (в свободном переводе означает «Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина - 6 метров, а длина - 6,4 километра. Знаменита Шанай-Тимпишка тем, что температура воды в ней колеблется от 45 до 100 градусов.

Средняя температура в реке составляла 86 градусов Цельсия. В ней нет ничего живого, а опустив руку в воду всего на пару секунд, можно получить ожог третьей степени.

Самое удивительное - никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.

Первые сведения о Маянтуяку появились в 19 веке, но «официально» реку открыл миру Андреас Рузо лишь в 2011 году. Перуанский геофизик, был очарован легендой о кипящей реке, и решил во что бы то ни стало найти ее. Но то, что он обнаружил в джунглях, его ошеломило!

А легенда была такая. Когда Рузо было 12 лет, его дедушка рассказал ему необычную историю, которая произошла, когда испанские конкистадоры убили последнего императора инков. Жадные до золота испанцы направились в амазонские джунгли в поисках состояния.

Однако мало кто из испанцев вернулся живым. Те немногие, что нашли обратный путь из джунглей, говорили о «кошмарах наяву», гигантских змеях, питающихся людьми, отравленной воде, голоде, болезнях и «реке, которая будто подогревается снизу большим костром».

По приезду, перед его глазами предстала шестикилометровая река кипящей воды, святое геотермальное место народа ашанинка. Древнее название реки в свободном переводе означает «нагретая теплом Солнца». У истока река холодная, но по мере течения она смешивается с водой из горячих источников.

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До сих пор ученые пытаются разгадать тайну единственной кипящей реки на планете.

Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
Так выглядит уникальная кипящая река. Фото
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 Теги: река, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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