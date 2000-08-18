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Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Это невероятное зрелище.
Вода в этой чудесной реке чиста, как слеза. Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно.
Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.
Расположенная в самом центре швейцарских Альп, река Верзаска носит статус одной из самых красивых рек Европы. Температура ее бирюзовой воды не превышает 7°-10° С. А глубина горной реки совсем небольшая – до 10 метров, но в некоторых местах Верзаска достаточно опасна, так как имеет бурные подводные течения.
Купаться в реке запрещено – вода в ней просто ледяная. Но, несмотря на опасность, многие смельчаки окунаются в ее чистые, но безжалостно холодные воды. Теперь там работают местные “надзиратели”, предупреждая об опасности и указывая всем желающим искупаться относительно безопасные места вдоль реки.
За много лет, проделывая свой путь через скалы, Верзаска вымыла в них естественные ванны, которые в летний период становятся излюбленным местом для купания.
Самой большой популярностью, конечно же, Верзаска пользуется среди любителей дайвинга. Посмотреть на мир с 15-метрового дна сквозь призму изумрудных искажений воды – это незабываемое зрелище. Самое благоприятное время для подводного плавания – это период с поздней весны до ранней осени. Также чистые воды горной реки дают возможность вдоволь полюбоваться гладко отполированными за тысячи лет камнями самых разных оттенков.
Удивителен тот факт, что здесь нет живых организмов; ученые предполагают, что секрет феномена кристальной чистоты реки и абсолютного отсутствия флоры и фауны кроется в повышенной кислотности, которой она обладает.
Дамба Верзаска, высота которой достигает 220 метров, была возведена в 1959 году, чтобы ограничить количество воды, впадающей в озеро Маджоре. Она является одной из высочайших площадок для банджи-джампинга - экстремального прыжка с огромной высоты на эластичном тросе. Совершить прыжок с исполинской каменной дамбы высотой 220-метров - это поступок для настоящих героев.
Такой экстремальный и невероятно зрелищный прыжок совершил один из самых легендарных и смелых героев за всю историю кинематографа – агент 007. Именно здесь снималась знаменитая сцена одной из частей “бондианы” - "Золотой глаз", где Джеймс Бонд (Пирс Броснан) эффектно прыгает с высокой плотины. По результатам мировых опросов, этот прыжок английского шпиона с дамбы Верзаска является лучшим трюком в кино.
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Еще одна достопримечательность этой местности – Римский мост - двойной каменный мост, построенный в форме арки, прогуливаясь по которому можно увидеть реку Верзаску под другим ракурсом, полюбоваться ее витиеватыми изгибами, убедиться в фантастической чистоте и уникальном цвете воды. C любой точки наблюдения ощущается сила и некая магия этой удивительной горной реки.
Вода в этой чудесной реке чиста, как слеза. Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно.
Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.
Расположенная в самом центре швейцарских Альп, река Верзаска носит статус одной из самых красивых рек Европы. Температура ее бирюзовой воды не превышает 7°-10° С. А глубина горной реки совсем небольшая – до 10 метров, но в некоторых местах Верзаска достаточно опасна, так как имеет бурные подводные течения.
Купаться в реке запрещено – вода в ней просто ледяная. Но, несмотря на опасность, многие смельчаки окунаются в ее чистые, но безжалостно холодные воды. Теперь там работают местные “надзиратели”, предупреждая об опасности и указывая всем желающим искупаться относительно безопасные места вдоль реки.
За много лет, проделывая свой путь через скалы, Верзаска вымыла в них естественные ванны, которые в летний период становятся излюбленным местом для купания.
Самой большой популярностью, конечно же, Верзаска пользуется среди любителей дайвинга. Посмотреть на мир с 15-метрового дна сквозь призму изумрудных искажений воды – это незабываемое зрелище. Самое благоприятное время для подводного плавания – это период с поздней весны до ранней осени. Также чистые воды горной реки дают возможность вдоволь полюбоваться гладко отполированными за тысячи лет камнями самых разных оттенков.
Удивителен тот факт, что здесь нет живых организмов; ученые предполагают, что секрет феномена кристальной чистоты реки и абсолютного отсутствия флоры и фауны кроется в повышенной кислотности, которой она обладает.
Дамба Верзаска, высота которой достигает 220 метров, была возведена в 1959 году, чтобы ограничить количество воды, впадающей в озеро Маджоре. Она является одной из высочайших площадок для банджи-джампинга - экстремального прыжка с огромной высоты на эластичном тросе. Совершить прыжок с исполинской каменной дамбы высотой 220-метров - это поступок для настоящих героев.
Такой экстремальный и невероятно зрелищный прыжок совершил один из самых легендарных и смелых героев за всю историю кинематографа – агент 007. Именно здесь снималась знаменитая сцена одной из частей “бондианы” - "Золотой глаз", где Джеймс Бонд (Пирс Броснан) эффектно прыгает с высокой плотины. По результатам мировых опросов, этот прыжок английского шпиона с дамбы Верзаска является лучшим трюком в кино.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Еще одна достопримечательность этой местности – Римский мост - двойной каменный мост, построенный в форме арки, прогуливаясь по которому можно увидеть реку Верзаску под другим ракурсом, полюбоваться ее витиеватыми изгибами, убедиться в фантастической чистоте и уникальном цвете воды. C любой точки наблюдения ощущается сила и некая магия этой удивительной горной реки.
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