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Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. ФотоЭто невероятное зрелище.

Вода в этой чудесной реке чиста, как слеза. Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Расположенная в самом центре швейцарских Альп, река Верзаска носит статус одной из самых красивых рек Европы. Температура ее бирюзовой воды не превышает 7°-10° С. А глубина горной реки совсем небольшая – до 10 метров, но в некоторых местах Верзаска достаточно опасна, так как имеет бурные подводные течения.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Купаться в реке запрещено – вода в ней просто ледяная. Но, несмотря на опасность, многие смельчаки окунаются в ее чистые, но безжалостно холодные воды. Теперь там работают местные “надзиратели”, предупреждая об опасности и указывая всем желающим искупаться относительно безопасные места вдоль реки.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


За много лет, проделывая свой путь через скалы, Верзаска вымыла в них естественные ванны, которые в летний период становятся излюбленным местом для купания.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Самой большой популярностью, конечно же, Верзаска пользуется среди любителей дайвинга. Посмотреть на мир с 15-метрового дна сквозь призму изумрудных искажений воды – это незабываемое зрелище. Самое благоприятное время для подводного плавания – это период с поздней весны до ранней осени. Также чистые воды горной реки дают возможность вдоволь полюбоваться гладко отполированными за тысячи лет камнями самых разных оттенков.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Удивителен тот факт, что здесь нет живых организмов; ученые предполагают, что секрет феномена кристальной чистоты реки и абсолютного отсутствия флоры и фауны кроется в повышенной кислотности, которой она обладает.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Дамба Верзаска, высота которой достигает 220 метров, была возведена в 1959 году, чтобы ограничить количество воды, впадающей в озеро Маджоре. Она является одной из высочайших площадок для банджи-джампинга - экстремального прыжка с огромной высоты на эластичном тросе. Совершить прыжок с исполинской каменной дамбы высотой 220-метров - это поступок для настоящих героев.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


Такой экстремальный и невероятно зрелищный прыжок совершил один из самых легендарных и смелых героев за всю историю кинематографа – агент 007. Именно здесь снималась знаменитая сцена одной из частей “бондианы” - "Золотой глаз", где Джеймс Бонд (Пирс Броснан) эффектно прыгает с высокой плотины. По результатам мировых опросов, этот прыжок английского шпиона с дамбы Верзаска является лучшим трюком в кино.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото


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Еще одна достопримечательность этой местности – Римский мост - двойной каменный мост, построенный в форме арки, прогуливаясь по которому можно увидеть реку Верзаску под другим ракурсом, полюбоваться ее витиеватыми изгибами, убедиться в фантастической чистоте и уникальном цвете воды. C любой точки наблюдения ощущается сила и некая магия этой удивительной горной реки.

Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
Так выглядит самая прозрачная в мире горная река. Фото
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 Теги: река, горы

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Сегодня, 10:19 » Автор: Анна Мартынова
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