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Как устроено самое известное в мире микрогосударство. Фото
Платформу превратили в государство.
Одно из самых старых и уж точно самое известное в мире микрогосударство появилось на свет в далеком 1967 году. Пара британских подданных просто не смогла устоять перед соблазном превратить бывшую орудийную платформу в свой персональный рай: Рой Бейтс и Ронан О’Рейли добились того, о чем большинство людей даже не мечтает. И знаете, что самое интересное? Вы тоже можете стать гражданином Силенда - свободолюбивого княжества у самых берегов Великобритании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Платформа для жизни
Во время Второй мировой войны Великобритания делала все возможное для укрепления побережья. В рамках этой программы на подступах были выстроены несколько платформ. На площадке Рафс-Тауэр размещался внушительный гарнизон в 200 человек и несколько зенитных орудий. Вот только в суете англичане возвели тот самый Рафс-Тауэр за пределами своих территориальных вод, что и послужило толчком к дальнейшему развитию ситуации.
Парк развлечений
Уже много позже, в 1966 году, бывшие вояки Пэдди Рой Бэйтс и Ронан О’Рэйлли присмотрели заброшенную платформу для создания парка развлечений. Планам партнеров помешала ссора: Бейтс выгнал Ронана с платформы и оборонял ее некоторое время.
Государство пирата
Никакой парк развлечений победитель строить не стал. Вместо того здесь планировалось разместить пиратскую станцию Britain’s Better Music Station, однако дело дальше планов не пошло. Прожив на платформе несколько месяцев, Рой внезапно объявил о создании суверенного государства. 2 сентября 1967 года весь мир с изумлением узнал о появлении нового княжества - Рой назвал его Силенд.
Проблемы с властями
Само собой, английские власти не собирались оставаться в стороне и отдавать свое имущество какому-то там проходимцу. В начале 1968 года к платформе подошли два военных катера, которые были встречены выстрелами. Кровопролития удалось избежать: Англия решила просто засудить Бейтса, ведь формально он оставался британским подданным.
Хитрости законников
Логичным выходом из сложившейся ситуации стало бы для Великобритании расширение территориальных вод. 30 сентября 1987 года об этом и было официально объявлено: теперь Силенд попадал под юрисдикцию страны. Однако, умный князь отреагировал на новую угрозу незамедлительно - он также заявил о расширении территории княжества, на что британские снобы решили не реагировать. И это была большая ошибка: фактически, для всего прочего мира Великобритания как бы признала право Бейтса на суверенное управление своей платформой.
Афера с документами
Для международной преступности существование Силенда стало настоящим подарком. В 1997 году Интерпол наткнулся на синдикат, продававший фальшивые силендские документы. Дипломатические паспорта, водительские права, обычные гражданские документы - в Европе по таким бумагам умудрялись покупать оружие, открывать банковские счета и устраивать целые аферы. Операция по блокировке поддельных документов потребовала нескольких лет и стоила Интерполу около 10 миллионов долларов.
Неумолимая стихия
Долгое время Силенд процветал. Но 23 июня 2006 года история этого странного государства чуть было не подошла к финалу. Внезапный пожар уничтожил почти все постройки на платформе, а восстановление инфраструктуры заняло у силендцев полгода.
Монархия
В княжестве установлена конституционная монархия. Главой до недавнего времени был князь Рой I Бейтс, а теперь его сменил наследник, Михаил I Бейтс. Тут есть полноценная конституция, принятая 25 сентября 1975 года. Контроль жизни осуществляется тремя министерствами: внутренних дел, иностранных дел и по делам телекоммуникаций и технологий.
Светская жизнь
Не нужно думать, что Силенд - всего лишь одно из придуманных государств. Здесь есть все необходимое для нормальной жизни: страна выпускает свои марки, тут есть Силендская Англиканская церковь и даже своя сборная по футболу. Последнюю, правда, не признала еще никакая федерация.
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Генерал-адмирал-князь-президент
После смерти Роя, его наследником стал единственный сын Майкл Бей. Правда, политик не стал перебираться на платформу и предпочитает проводить время на территории Великобритании. В 2012 году ему присвоили наследный титул Генерал-адмирал Силенда князь Майкл I Бейтс.
Одно из самых старых и уж точно самое известное в мире микрогосударство появилось на свет в далеком 1967 году. Пара британских подданных просто не смогла устоять перед соблазном превратить бывшую орудийную платформу в свой персональный рай: Рой Бейтс и Ронан О’Рейли добились того, о чем большинство людей даже не мечтает. И знаете, что самое интересное? Вы тоже можете стать гражданином Силенда - свободолюбивого княжества у самых берегов Великобритании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Платформа для жизни
Во время Второй мировой войны Великобритания делала все возможное для укрепления побережья. В рамках этой программы на подступах были выстроены несколько платформ. На площадке Рафс-Тауэр размещался внушительный гарнизон в 200 человек и несколько зенитных орудий. Вот только в суете англичане возвели тот самый Рафс-Тауэр за пределами своих территориальных вод, что и послужило толчком к дальнейшему развитию ситуации.
Парк развлечений
Уже много позже, в 1966 году, бывшие вояки Пэдди Рой Бэйтс и Ронан О’Рэйлли присмотрели заброшенную платформу для создания парка развлечений. Планам партнеров помешала ссора: Бейтс выгнал Ронана с платформы и оборонял ее некоторое время.
Государство пирата
Никакой парк развлечений победитель строить не стал. Вместо того здесь планировалось разместить пиратскую станцию Britain’s Better Music Station, однако дело дальше планов не пошло. Прожив на платформе несколько месяцев, Рой внезапно объявил о создании суверенного государства. 2 сентября 1967 года весь мир с изумлением узнал о появлении нового княжества - Рой назвал его Силенд.
Проблемы с властями
Само собой, английские власти не собирались оставаться в стороне и отдавать свое имущество какому-то там проходимцу. В начале 1968 года к платформе подошли два военных катера, которые были встречены выстрелами. Кровопролития удалось избежать: Англия решила просто засудить Бейтса, ведь формально он оставался британским подданным.
Хитрости законников
Логичным выходом из сложившейся ситуации стало бы для Великобритании расширение территориальных вод. 30 сентября 1987 года об этом и было официально объявлено: теперь Силенд попадал под юрисдикцию страны. Однако, умный князь отреагировал на новую угрозу незамедлительно - он также заявил о расширении территории княжества, на что британские снобы решили не реагировать. И это была большая ошибка: фактически, для всего прочего мира Великобритания как бы признала право Бейтса на суверенное управление своей платформой.
Афера с документами
Для международной преступности существование Силенда стало настоящим подарком. В 1997 году Интерпол наткнулся на синдикат, продававший фальшивые силендские документы. Дипломатические паспорта, водительские права, обычные гражданские документы - в Европе по таким бумагам умудрялись покупать оружие, открывать банковские счета и устраивать целые аферы. Операция по блокировке поддельных документов потребовала нескольких лет и стоила Интерполу около 10 миллионов долларов.
Неумолимая стихия
Долгое время Силенд процветал. Но 23 июня 2006 года история этого странного государства чуть было не подошла к финалу. Внезапный пожар уничтожил почти все постройки на платформе, а восстановление инфраструктуры заняло у силендцев полгода.
Монархия
В княжестве установлена конституционная монархия. Главой до недавнего времени был князь Рой I Бейтс, а теперь его сменил наследник, Михаил I Бейтс. Тут есть полноценная конституция, принятая 25 сентября 1975 года. Контроль жизни осуществляется тремя министерствами: внутренних дел, иностранных дел и по делам телекоммуникаций и технологий.
Светская жизнь
Не нужно думать, что Силенд - всего лишь одно из придуманных государств. Здесь есть все необходимое для нормальной жизни: страна выпускает свои марки, тут есть Силендская Англиканская церковь и даже своя сборная по футболу. Последнюю, правда, не признала еще никакая федерация.
Читайте также: Польский художник создает абстрактные татуировки. Фото
Генерал-адмирал-князь-президент
После смерти Роя, его наследником стал единственный сын Майкл Бей. Правда, политик не стал перебираться на платформу и предпочитает проводить время на территории Великобритании. В 2012 году ему присвоили наследный титул Генерал-адмирал Силенда князь Майкл I Бейтс.
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