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Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. ФотоЭто невероятно красивые создания.

Вот уже на протяжении 4 лет проводится фотоконкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year). В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Фотографы, снимающие птиц, обладают особым взглядом на мир, что делает просмотр их работ невероятно приятным занятием, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Bird Photographer of the Year – крупнейший фотоконкурс для фотографов, очарованных снимками птиц. Автор лучшего кадра с пернатыми получает денежный приз размером в 5000 фунтов. Среди насыщенных и колоритных снимков трудно выбрать всего один, превосходящий все остальные. Помимо главного приза, фотографии разделились на множество категорий, в каждой из которых есть свои фавориты.

Главный победитель фотоконкурса и приз зрительских симпатий

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Фламинго. Автор: Педро Жарк Кребс, Перу

Победитель в категории «Лучшее портфолио»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Розовая колпица. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Победитель в категории «Лучшее портфолио»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Северная олуша. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Победитель в категории «Лучшее портфолио»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Серый журавль. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Золото в категории «Юный птичий фотограф года»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция

Победитель в категории «Лучший портрет»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Круглоносый плавунчик. Автор: Саверио Гатто, Италия

Серебро в категории «Лучший портрет»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Бекас. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды

Бронза в категории «Лучший портрет»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Серая цапля. Автор: Иван Сьогрен, Швеция

Победитель в категории «Птицы в окружающей среде»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Страус. Автор: Сальвадор Кольве, Испания

Серебро в категории «Птицы в окружающей среде»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Камнешарки. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Бронза в категории «Птицы в окружающей среде»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Гиацинтовый ара. Автор: Петр Бамбусек

Победитель в категории «Внимание к деталям»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Венценосный голубь. Автор: Давид Истон, Сингапур

Серебро в категории «Внимание к деталям»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Скворец. Автор: Алан Прайс, Великобритания

Бронза в категории «Внимание к деталям» и приз зрительских симпатий

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Атлантический тупик. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Победитель в категории «Поведение птиц» и приз зрительских симпатий

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Северная олуша. Автор: Ричард Шуксмит, Великобритания

Серебро в категории «Поведение птиц»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Крачка. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Бронза в категории «Поведение птиц»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Черный водорез. Автор: Томас Чадвик, США

Победитель категории «Птицы в полете»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Малая белая цапля. Автор: Сиенна Андерсон, Великобритания

Серебро в категории «Птицы в полете»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Глупыш. Автор: Марк Вебер, Франция

Бронза в категории «Птицы в полете»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Крапивник. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды

Победитель в категории «Садовые и городские птицы»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Зарянка. Автор: Никос Букас, Греция

Серебро в категории «Садовые и городские птицы»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Малый веретенник. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Бронза в категории «Садовые и городские птицы»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Австралийская чайка. Автор: Кевин Софорд, Великобритания

Серебро в категории «Креативное воображение»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Фламинго. Автор: Фахад Алензи, Кувейт

Золото в категории «Юный птичий фотограф года»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция

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Бронза в категории «Креативное воображение»

Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото


Пингвины. Автор: Мартин Грейс, Великобритания.
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 Теги: птицы, фотоконкурс

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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