Лучшие снимки пернатых по версии Bird Photographer of the Year. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вот уже на протяжении 4 лет проводится фотоконкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year). В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Фотографы, снимающие птиц, обладают особым взглядом на мир, что делает просмотр их работ невероятно приятным занятием, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info Bird Photographer of the Year – крупнейший фотоконкурс для фотографов, очарованных снимками птиц. Автор лучшего кадра с пернатыми получает денежный приз размером в 5000 фунтов. Среди насыщенных и колоритных снимков трудно выбрать всего один, превосходящий все остальные. Помимо главного приза, фотографии разделились на множество категорий, в каждой из которых есть свои фавориты.Главный победитель фотоконкурса и приз зрительских симпатийФламинго. Автор: Педро Жарк Кребс, ПеруПобедитель в категории «Лучшее портфолио»Розовая колпица. Автор: Петр Бамбусек, ЧехияПобедитель в категории «Лучшее портфолио»Северная олуша. Автор: Петр Бамбусек, ЧехияПобедитель в категории «Лучшее портфолио»Серый журавль. Автор: Петр Бамбусек, ЧехияЗолото в категории «Юный птичий фотограф года»Чомга. Автор: Йохан Карлберг, ШвецияПобедитель в категории «Лучший портрет»Круглоносый плавунчик. Автор: Саверио Гатто, ИталияСеребро в категории «Лучший портрет»Бекас. Автор: Роелоф Моленаар, НидерландыБронза в категории «Лучший портрет»Серая цапля. Автор: Иван Сьогрен, ШвецияПобедитель в категории «Птицы в окружающей среде»Страус. Автор: Сальвадор Кольве, ИспанияСеребро в категории «Птицы в окружающей среде»Камнешарки. Автор: Марио Суарез Поррас, ИспанияБронза в категории «Птицы в окружающей среде»Гиацинтовый ара. Автор: Петр БамбусекПобедитель в категории «Внимание к деталям»Венценосный голубь. Автор: Давид Истон, СингапурСеребро в категории «Внимание к деталям»Скворец. Автор: Алан Прайс, ВеликобританияБронза в категории «Внимание к деталям» и приз зрительских симпатийАтлантический тупик. Автор: Марио Суарез Поррас, ИспанияПобедитель в категории «Поведение птиц» и приз зрительских симпатийСеверная олуша. Автор: Ричард Шуксмит, ВеликобританияСеребро в категории «Поведение птиц»Крачка. Автор: Петр Бамбусек, ЧехияБронза в категории «Поведение птиц»Черный водорез. Автор: Томас Чадвик, СШАПобедитель категории «Птицы в полете»Малая белая цапля. Автор: Сиенна Андерсон, ВеликобританияСеребро в категории «Птицы в полете»Глупыш. Автор: Марк Вебер, ФранцияБронза в категории «Птицы в полете»Крапивник. Автор: Роелоф Моленаар, НидерландыПобедитель в категории «Садовые и городские птицы»Зарянка. Автор: Никос Букас, ГрецияСеребро в категории «Садовые и городские птицы»Малый веретенник. Автор: Марио Суарез Поррас, ИспанияБронза в категории «Садовые и городские птицы»Австралийская чайка. Автор: Кевин Софорд, ВеликобританияСеребро в категории «Креативное воображение»Фламинго. Автор: Фахад Алензи, КувейтЗолото в категории «Юный птичий фотограф года»Чомга. Автор: Йохан Карлберг, ШвецияБронза в категории «Креативное воображение»Пингвины. Автор: Мартин Грейс, Великобритания.