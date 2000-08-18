Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные животные со всей планеты. Фото
Они отличаются от своих сородичей.
Человечество привыкло, что знает практически все о животном царстве. И это неудивительно: с раннего детства нас учат тому, что вскоре начинает восприниматься, как аксиома. К примеру, мы знаем, что рыбы плавают, птицы летают, собаки лают… А кролики неистово размножаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
И вдруг мы узнаем, что есть рыбы, которые не плавают; собаки, которые не лают… Что дальше? Змеи, которые не ползают? Нет, змеи, которые летают! Вот такое разнообразие видов с необычным поведением подарила нам матушка-природа.
Предлагаем вам узнать о животных, чьи повадки смело можно назвать странными. И вам вовсе не надо ехать на край света, чтобы увидеть это чудо. Многих из этих существ вы видели неоднократно, даже не подозревая об их необычайных особенностях.
Рыба, которая не плавает
Обычная логика говорит нам о том, что любая мало-мальски уважающая себя рыба просто обязана плавать. Оказывается, есть один представитель царства рыб, который не умеет плавать (по крайней мере, делает это недостаточно хорошо).
Эта рыба с ярко-красными губами называется еще страннее, чем ведет себя и выглядит – нетопырь Дарвина (Ogcocephalus darwini). Нетопыря Дарвина обнаружили на мелководье у Галапагосских островов. Именно там эта рыба прогуливается себе по дну, вместо того чтобы плавать, как другие рыбы.
Да и походкой ее передвижения назвать сложно – это больше похоже на какие-то неумелые и небольшие судорожные прыжки, чем на ходьбу. Науке до конца неизвестно, почему нетопырь Дарвина не плавает, а передвигается так, как он передвигается.
Есть предположение, согласно которому эта похожая на летучую мышь рыба имеет недостаточно обтекаемое тело, чтобы плавать. Нетопырь передвигается с помощью своих грудных и брюшных плавников, которые другие рыбы используют для того, чтобы плавать.
Движения, похожие на прыжки, нетопырь Дарвина совершает также с помощью своего анального (подхвостового) плавника. Несмотря на свое неумение плавать, рыба научилась извлекать определенные преимущества из своего необычного способа передвижения.
Во-первых, на нее редко обращают внимание плавающие хищники; а во-вторых, на эту рыбу, так как она обитает на самом дне, практически не оказывает влияние воздействие внешней среды. Нетопырь Дарвина живет в среднем 12 лет, что является большой редкостью для рыб такого размера.
Змея, которая похожа на земляного червя
Большинство людей, которым даже вблизи удалось лицезреть браминского слепуна (Indotyphlops braminus) из рода слепозмеек, вряд ли осмелятся сказать, что это животное – змея. Потому что внешне слепун похож на дождевого червя. Некоторые виды – на довольно большого червя.
Примечательно, что слепуны (или слепозмейки) довольно широко распространены по всему миру. Наверняка многие видели браминского слепуна или подобных ему по размерам змей, однако даже не догадывались, что видят не червя, а пресмыкающихся. Причем, бояться слепуна нет причин – он не ядовит.
Родина браминского слепуна – Юго-восточная Азия, откуда он распространился практически по всему миру. Слепунов обычно можно обнаружить в почве, под гниющими листьями, а также под ветками деревьев и бревнами.
Этот вид змей может поселиться в саду, в цветочных клумбах или грядках или даже в цветочных горшках. Более того: считается, что именно таким путем их случайно и распространили по всему миру, вывозя из Азии в цветочных горшках. Вот почему данный вид в некоторых странах называют также змеей цветочного горшка.
Как и все змеи, браминский слепун покрыт гладкой чешуей. У него на мордочке имеется пара глаз, которые довольно трудно разглядеть. Так же, как у любой нормальной змеи, слепун имеет язык – правда, очень небольшой и тоненький. Несмотря на схожесть с червем, у этой змеи не сегментированное тело.
Браминский слепун не способен растягиваться или сжиматься, в отличие от червей. Питается слепун яйцами, откладываемыми муравьями и термитами. В длину эта змея достигает разных размеров – от 6,4 до 16,5 сантиметров, хотя есть другие виды червеобразных змей, которые значительно длиннее.
Собака, которая не лает
И снова возвращаемся к тому, к чему привыкли с детства: собака должна лаять. Однако порода собак под названием "басенджи" (ее еще называют африканской нелающей собакой или лесной собакой из Конго) разрывает шаблоны, не умея лаять (или не желая?).
Эта красивая собака умеет выть, визжать и кашлять абсолютно по-собачьи, но не умеет лаять. Первые упоминания о басенджи датируются тремя тысячами лет до нашей эры. Выедены они были, судя по всему, в Древнем Египте.
Лесной собакой из Конго этих четвероногих стали называть потому, что впоследствии, когда они оказались завезенными в Конго, местные племена использовали данных животных для совместной охоты. А само название "басенджи" переводится с одного из языков народа Конго как "существо из зарослей".
Порода басенджи впервые была ввезена в Англию в 1937-ом году. До этого, в конце XIX-го и начале XX-го веков, было несколько предпринято неудачных попыток разведения данной породы в Европе, однако все они оказались неудачными.
После этого басенджи появилась и в Соединенных Штатах Америки. В 1980-ых годах еще больше представителей данной породы было вывезено из Африки для спаривания со своими собратьями с других материков.
Это было необходимой мерой, так как ограниченное число этих собак в Европе и Америке привело к известным наследственным проблемам данного вида из-за ограниченного генетического фонда. Примечательно, что после этого спаривания на свет начали появляться басенджи пегой масти, которых доселе у представителей данной породы не наблюдалось.
Рыба, которая живет на суше
Вот мы и добрались до рыбы, которая не живет в воде. Речь идет об океаническом скальном прыгуне (Alticus arnoldorum) – рыба, которая живет исключительно на суше. Если хотите, можете также назвать это существо рыбой, которая не умеет плавать. Или не хочет!
Как известно, на нашей планете обитает ряд рыб, которые периодически покидают воду для того, чтобы поохотиться на берегу. Однако затем они вновь возвращаются в водную среду, повторяя такие трюки время от времени.
Однако океанический скальный прыгун не таков. Эта рыба обитает исключительно на суше и, судя по всему, ненавидит воду всеми фибрами своей рыбьей души, отчаянно отпрыгивая прочь даже от маленьких накатывающих на нее волн (это видно на видео).
Впрочем, возможно, океанический скальный прыгун просто боится воды. Как бы то ни было, это весьма и весьма странное поведение для рыбы, не так ли? При этом эта странная рыбка обладает жабрами для того, чтобы дышать в воде.
Находясь на суше, океанический скальный прыгун приноровился дышать кожей – как амфибия. С другой стороны, если кожа рыбы полностью высохнет, она может погибнуть. Поэтому тело скакуна нуждается в периодическом смачивании.
Для этого рыбе не обязательно погружаться в воду – она с успехом смачивает себя, перемещаясь по прибрежным скалам. Именно по этой причине океанический скальный прыгун предпочитает камни и пещерки у океана, не позволяя себе удаляться далеко от воды. Обитают эти рыбки на скалах у острова Гуам в западной части Тихого океана.
Млекопитающее, которое откладывает яйца
В отличие от других животных в данном списке, об утконосе (Ornithorhynchus anatinus), как о весьма странном австралийском представителе животного мира, многие из нас помнят еще со школьной скамьи. Из-за его необычности это существо некоторое время не знали, куда определить – в млекопитающие, пресмыкающиеся или птицы.
Европейские ученые, когда впервые увидали шкуру утконоса, вообще подумали, что это какой-то обман. Они даже разрезали ее, чтобы найти стежки, которыми какой-то шутник прикрепил утиный клюв к звериной шкуре.
И ученых этих можно понять (тем более что дело было в далеком 1797-ом году): ведь утконос выглядит, как результат скрещивания выдры, утки и бобра, проведенного каким-то психически нездоровым гением. У утконоса есть клюв, перепончатые лапы, хвост и тело, покрытое толстым мехом.
А еще это животное откладывает яйца! Таким образом, утконос является одним из двух млекопитающих на нашей планете, откладывающих яйца. Вторым является ехидна. Список странностей можно продолжить – самцы утконоса вырабатывают яд, который выделяется из роговых шпор на задних лапах.
Выделив ДНК утконоса и изучив ее последовательность, исследователи пришли к выводу, что в ней содержатся ДНК птиц и рептилий. Кроме прочего, ученые обнаружили у утконоса не две (как у большинства млекопитающих), а целых десять половых хромосом (пять X и пять Y).
Для сравнения, человек имеет одну X и одну Y хромосому (у представителей мужского пола). Такое количество половых хромосом у утконоса означает, что это животное теоретически может производить на свет потомство… 25-ти разных полов. Однако производит лишь самцов и самок…
Теплокровная рыба
Как известно (опять же, со школьной скамьи), рыбы являются холоднокровными животными. Право быть теплокровными наука в свое время жестко закрепила за птицами и млекопитающими. А теперь представьте удивление ученых, когда им в руки впервые попала теплокровная рыба!
Произошло это совсем недавно – в 2015-ом году. Именно тогда исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований, США, обнаружили, что красноперый опах (Lampris guttatus), единственный в семействе опаховых, является единственной же теплокровной рыбой.
Тогда как температура тела других рыб подстраивается под температуру окружающей их среды (на глубине, где холодно, температура опускается; у поверхности, где потеплее – поднимается), опах в состоянии поддерживать температуру своего тела на постоянном уровне.
Происходит это благодаря быстрому шевелению грудными плавниками. Кроме того, этому способствует уникальное для рыб строение кровеносной системы. Дело в том, что сосуды с насыщенной кислородом холодной кровью, идущей от жабр, соприкасаются с сосудами, несущими кровь теплую. Происходит так называемый противоточный теплообмен.
Подобная уникальная способность красноперого опаха позволяет этой рыбе опускаться на глубины, недоступные для холоднокровных рыб. Кроме того, опах может позволить себе пребывать на таких глубинах гораздо дольше других рыб.
Холоднокровные же рыбы вынуждены держаться ближе к поверхности, потому что подобные длительные погружения приведут к нарушению функциональности их организма. Опах также славится тем, что может очень быстро плавать, обладает прекрасной реакцией и отличным зрением, что позволяет этому хищнику успешно охотиться в темных глубинах океана.
Ящерица, которая не имеет лапок
Попробуйте вспомнить хотя бы одну ящерицу, которую вы когда-либо видели в своей жизни – в кино, вживую, или на картинке. Вспомнили? Сколько у этой ящерицы лапок? Можете даже не напрягаться – вы все равно вспомните четыре лапки.
И лишь немногое (скорее, имеющие отношение к зоологии) вспомнят ту единственную ящерицу, которая вовсе не имеет лапок. Большинство людей однозначно перепутают ее со змеей, хотя это животное к змеям никакого отношения не имеет.
На самом деле, безногая ящерица, произошедшая от обычной ящерицы с четырьмя лапками, по всем прочим характеристикам практически ничем не отличается от своих собратьев с лапками. Однако данная ящерица имеет кое-что общее и со змеями.
К примеру, у нее тело покрыто чешуйками, а язык имеет раздвоенную форму. Она также питается яйцами и мелкими животными (к примеру, мышами), хотя размеры той пищи, которую могут проглотить безногие ящерицы, обычно ограничены. Их челюсти не обладают гибкостью челюстей змей.
С другой стороны, у некоторых видов (к примеру, полосатый лиалис) пасть достаточно гибкая; она может шипеть и убивать жертву, сжимая ее своим телом – совсем как змея. При этом у безногих ящериц есть веки и ушные отверстия, чего нет у змей. В отличие от змей, не все безногие ящерицы хорошо передвигаются на гладких поверхностях.
У таких ящериц хвосты длиннее, чем у змей. Кроме того, они способны отбрасывать их в минуты опасности, чего, конечно же, не могут делать змеи. Сброшенный хвост обычно отвлекает внимание хищника на себя, что дает безногой ящерице возможность скрыться.
Животное с ДНК растений, бактерий и грибков
Тихоходка или маленький водяной медведь – это микроскопические животные, известные своей способностью выживать в самых жестких условиях внешней среды. Эти беспозвоночные были обнаружены на глубинах самых холодных океанов. Однако это не самые суровые условия для данных созданий.
Тихоходки были также обнаружены на самых высоких вершинах самых высоких горных цепей планеты. Также эти животные прекрасно обжили самые жаркие пустыни на нашей Земле. Но и эти условия для данных микроскопических существ, оказывается, нельзя назвать экстремальными.
Как показали исследования, тихоходки способны выживать в условиях космической радиации (правда, не все сто процентов особей). В открытом космосе тихоходки иссушаются под воздействием ультрафиолета, впадая в состояние анабиоза. Однако стоит им оказаться в нормальной среде с достаточным уровнем влаги, как животные возвращаются к нормальному состоянию.
Различные эксперименты позволили выяснить, что эти существа способны восстанавливаться после десяти лет анабиоза. Естественно, ученые заинтересовались структурой ДНК тихоходок, которая могли дать ответы на многие вопросы, интересующие людей.
После изучения ДНК оказалось, что 17,5 процентов генов тихоходок совпадают с генами других организмов – растений, грибков и так называемых бактерий-экстремофилов. Именно последним тихоходки должны быть обязаны своей способностью выживать в самых экстремальных условиях. Но ДНК других организмов присутствует и у прочих животных.
Однако процент "чужих" генов у тихоходок невероятно высок. Наиболее близкими к ним в этом смысле являются микроскопические коловратки, у которых обнаружено 9 процентов "чужих" генов. Главной загадкой для ученых остается то, как генам других организмов удается эффективно взаимодействовать с генами тихоходок.
Змея, которая летает
Технически говоря, эта змея не летает. Она планирует в воздухе. Однако ее способность настолько эффективно планировать с дерева на дерево стала причиной того, что эта змея заслужила гордое звание "летающей".
В мире было обнаружено всего пять видов змей, которые были классифицированы как "летающие змеи". Среди них можно перечислить обыкновенную украшенную змею, райскую украшенную змею, багрово-черную украшенную змею, молуккскую украшенную змею и летающую змею острова Шри-Ланка.
Все эти животные принадлежат к роду под названием Chrysopelea. Опасаться того, что в момент вашей прогулки на вас накинется подобный "летун", повода нет. Если только, конечно, вы не прогуливаетесь где-нибудь в густых лесах Южной и Юго-восточной Азии.
Благодаря своему необычайному умению планировать эти змеи обитают на деревьях, успешно перемещаясь с одного дерева на другое или планируя на землю. Расстояние, на которое способны "перелетать" эти змеи, доходит до 24-ех метров (речь идет о "скольжении" параллельно земле).
Если же такие змеи прыгают с высоких деревьев, то они могут пролетать и по сто метров. В момент планирования (или прыжка) змее удается сплющивать свое тело таким образом, что оно становится плоским. При этом живот максимально втягивается внутрь, образуя что-то вроде желоба.
Полет змеи выглядит весьма грациозно, хотя многим от такого зрелища становится не по себе. Между тем, летающие змеи (главным образом их яд) обычно не представляют особой опасности для человека. Питаются же они мелкими грызунами и земноводными, птицами и насекомыми.
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Животное, которое пользуется фотосинтезом, как растение
Людям, имеющим хотя бы несколько классов образования, наверняка известно, что растения "добывают" себе "еду" из углекислого газа, воды и света, пользуясь при этом таким процессом, как фотосинтез. В результате этого процесса выделяется кислород, входящий в состав воздуха, которым мы дышим.
Однако далеко не всем известно, что на нашей планете существуют животные, которые также научились использовать процесс фотосинтеза для своего пропитания. Одним из таких животных, выживающих за счет фотосинтеза, является небольшой морской слизень (Elysia chlorotica).
Благодаря форме своего тела, похожей на один большой лист, это существо, обнаруженное в Новой Англии и Канаде, напоминает гибрид растения и, собственно, слизня. Подобному облику и цвету морской слизень обязан морским водорослям, которые он употребляем в пищу и, соответственно, чьими "услугами" пользуется для осуществления фотосинтеза.
Слизень каким-то образом научился "извлекать" генный материал из водорослей, который позволяет ему создавать собственное вещество для усвоения углекислоты (хлорофилл). Накопление данного вещества позволяет морскому слизню и вовсе обходиться без еды, питаясь буквально солнечной энергией.
Исследователи из Южно-Флоридского университета, город Тампа, США, в течение двух десятилетий изучали несколько особей морских слизней, помещенных в аквариум. Исследователи обнаружили, что слизни могут прожить до пяти месяцев, не питаясь органической пищей, при условии, что они 12 часов в день подвергаются воздействию света.
Морские слизни также приспособились передавать ген, ответственный за образование хлорофилла, своему потомству. Впрочем, потомство морского слизня не в состоянии пользоваться процессами фотосинтеза до тех пор, пока не начнет само питаться водорослями для получения хлоропласта (клеточного элемента, необходимого для фотосинтеза).
Человечество привыкло, что знает практически все о животном царстве. И это неудивительно: с раннего детства нас учат тому, что вскоре начинает восприниматься, как аксиома. К примеру, мы знаем, что рыбы плавают, птицы летают, собаки лают… А кролики неистово размножаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
И вдруг мы узнаем, что есть рыбы, которые не плавают; собаки, которые не лают… Что дальше? Змеи, которые не ползают? Нет, змеи, которые летают! Вот такое разнообразие видов с необычным поведением подарила нам матушка-природа.
Предлагаем вам узнать о животных, чьи повадки смело можно назвать странными. И вам вовсе не надо ехать на край света, чтобы увидеть это чудо. Многих из этих существ вы видели неоднократно, даже не подозревая об их необычайных особенностях.
Рыба, которая не плавает
Обычная логика говорит нам о том, что любая мало-мальски уважающая себя рыба просто обязана плавать. Оказывается, есть один представитель царства рыб, который не умеет плавать (по крайней мере, делает это недостаточно хорошо).
Эта рыба с ярко-красными губами называется еще страннее, чем ведет себя и выглядит – нетопырь Дарвина (Ogcocephalus darwini). Нетопыря Дарвина обнаружили на мелководье у Галапагосских островов. Именно там эта рыба прогуливается себе по дну, вместо того чтобы плавать, как другие рыбы.
Да и походкой ее передвижения назвать сложно – это больше похоже на какие-то неумелые и небольшие судорожные прыжки, чем на ходьбу. Науке до конца неизвестно, почему нетопырь Дарвина не плавает, а передвигается так, как он передвигается.
Есть предположение, согласно которому эта похожая на летучую мышь рыба имеет недостаточно обтекаемое тело, чтобы плавать. Нетопырь передвигается с помощью своих грудных и брюшных плавников, которые другие рыбы используют для того, чтобы плавать.
Движения, похожие на прыжки, нетопырь Дарвина совершает также с помощью своего анального (подхвостового) плавника. Несмотря на свое неумение плавать, рыба научилась извлекать определенные преимущества из своего необычного способа передвижения.
Во-первых, на нее редко обращают внимание плавающие хищники; а во-вторых, на эту рыбу, так как она обитает на самом дне, практически не оказывает влияние воздействие внешней среды. Нетопырь Дарвина живет в среднем 12 лет, что является большой редкостью для рыб такого размера.
Змея, которая похожа на земляного червя
Большинство людей, которым даже вблизи удалось лицезреть браминского слепуна (Indotyphlops braminus) из рода слепозмеек, вряд ли осмелятся сказать, что это животное – змея. Потому что внешне слепун похож на дождевого червя. Некоторые виды – на довольно большого червя.
Примечательно, что слепуны (или слепозмейки) довольно широко распространены по всему миру. Наверняка многие видели браминского слепуна или подобных ему по размерам змей, однако даже не догадывались, что видят не червя, а пресмыкающихся. Причем, бояться слепуна нет причин – он не ядовит.
Родина браминского слепуна – Юго-восточная Азия, откуда он распространился практически по всему миру. Слепунов обычно можно обнаружить в почве, под гниющими листьями, а также под ветками деревьев и бревнами.
Этот вид змей может поселиться в саду, в цветочных клумбах или грядках или даже в цветочных горшках. Более того: считается, что именно таким путем их случайно и распространили по всему миру, вывозя из Азии в цветочных горшках. Вот почему данный вид в некоторых странах называют также змеей цветочного горшка.
Как и все змеи, браминский слепун покрыт гладкой чешуей. У него на мордочке имеется пара глаз, которые довольно трудно разглядеть. Так же, как у любой нормальной змеи, слепун имеет язык – правда, очень небольшой и тоненький. Несмотря на схожесть с червем, у этой змеи не сегментированное тело.
Браминский слепун не способен растягиваться или сжиматься, в отличие от червей. Питается слепун яйцами, откладываемыми муравьями и термитами. В длину эта змея достигает разных размеров – от 6,4 до 16,5 сантиметров, хотя есть другие виды червеобразных змей, которые значительно длиннее.
Собака, которая не лает
И снова возвращаемся к тому, к чему привыкли с детства: собака должна лаять. Однако порода собак под названием "басенджи" (ее еще называют африканской нелающей собакой или лесной собакой из Конго) разрывает шаблоны, не умея лаять (или не желая?).
Эта красивая собака умеет выть, визжать и кашлять абсолютно по-собачьи, но не умеет лаять. Первые упоминания о басенджи датируются тремя тысячами лет до нашей эры. Выедены они были, судя по всему, в Древнем Египте.
Лесной собакой из Конго этих четвероногих стали называть потому, что впоследствии, когда они оказались завезенными в Конго, местные племена использовали данных животных для совместной охоты. А само название "басенджи" переводится с одного из языков народа Конго как "существо из зарослей".
Порода басенджи впервые была ввезена в Англию в 1937-ом году. До этого, в конце XIX-го и начале XX-го веков, было несколько предпринято неудачных попыток разведения данной породы в Европе, однако все они оказались неудачными.
После этого басенджи появилась и в Соединенных Штатах Америки. В 1980-ых годах еще больше представителей данной породы было вывезено из Африки для спаривания со своими собратьями с других материков.
Это было необходимой мерой, так как ограниченное число этих собак в Европе и Америке привело к известным наследственным проблемам данного вида из-за ограниченного генетического фонда. Примечательно, что после этого спаривания на свет начали появляться басенджи пегой масти, которых доселе у представителей данной породы не наблюдалось.
Рыба, которая живет на суше
Вот мы и добрались до рыбы, которая не живет в воде. Речь идет об океаническом скальном прыгуне (Alticus arnoldorum) – рыба, которая живет исключительно на суше. Если хотите, можете также назвать это существо рыбой, которая не умеет плавать. Или не хочет!
Как известно, на нашей планете обитает ряд рыб, которые периодически покидают воду для того, чтобы поохотиться на берегу. Однако затем они вновь возвращаются в водную среду, повторяя такие трюки время от времени.
Однако океанический скальный прыгун не таков. Эта рыба обитает исключительно на суше и, судя по всему, ненавидит воду всеми фибрами своей рыбьей души, отчаянно отпрыгивая прочь даже от маленьких накатывающих на нее волн (это видно на видео).
Впрочем, возможно, океанический скальный прыгун просто боится воды. Как бы то ни было, это весьма и весьма странное поведение для рыбы, не так ли? При этом эта странная рыбка обладает жабрами для того, чтобы дышать в воде.
Находясь на суше, океанический скальный прыгун приноровился дышать кожей – как амфибия. С другой стороны, если кожа рыбы полностью высохнет, она может погибнуть. Поэтому тело скакуна нуждается в периодическом смачивании.
Для этого рыбе не обязательно погружаться в воду – она с успехом смачивает себя, перемещаясь по прибрежным скалам. Именно по этой причине океанический скальный прыгун предпочитает камни и пещерки у океана, не позволяя себе удаляться далеко от воды. Обитают эти рыбки на скалах у острова Гуам в западной части Тихого океана.
Млекопитающее, которое откладывает яйца
В отличие от других животных в данном списке, об утконосе (Ornithorhynchus anatinus), как о весьма странном австралийском представителе животного мира, многие из нас помнят еще со школьной скамьи. Из-за его необычности это существо некоторое время не знали, куда определить – в млекопитающие, пресмыкающиеся или птицы.
Европейские ученые, когда впервые увидали шкуру утконоса, вообще подумали, что это какой-то обман. Они даже разрезали ее, чтобы найти стежки, которыми какой-то шутник прикрепил утиный клюв к звериной шкуре.
И ученых этих можно понять (тем более что дело было в далеком 1797-ом году): ведь утконос выглядит, как результат скрещивания выдры, утки и бобра, проведенного каким-то психически нездоровым гением. У утконоса есть клюв, перепончатые лапы, хвост и тело, покрытое толстым мехом.
А еще это животное откладывает яйца! Таким образом, утконос является одним из двух млекопитающих на нашей планете, откладывающих яйца. Вторым является ехидна. Список странностей можно продолжить – самцы утконоса вырабатывают яд, который выделяется из роговых шпор на задних лапах.
Выделив ДНК утконоса и изучив ее последовательность, исследователи пришли к выводу, что в ней содержатся ДНК птиц и рептилий. Кроме прочего, ученые обнаружили у утконоса не две (как у большинства млекопитающих), а целых десять половых хромосом (пять X и пять Y).
Для сравнения, человек имеет одну X и одну Y хромосому (у представителей мужского пола). Такое количество половых хромосом у утконоса означает, что это животное теоретически может производить на свет потомство… 25-ти разных полов. Однако производит лишь самцов и самок…
Теплокровная рыба
Как известно (опять же, со школьной скамьи), рыбы являются холоднокровными животными. Право быть теплокровными наука в свое время жестко закрепила за птицами и млекопитающими. А теперь представьте удивление ученых, когда им в руки впервые попала теплокровная рыба!
Произошло это совсем недавно – в 2015-ом году. Именно тогда исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований, США, обнаружили, что красноперый опах (Lampris guttatus), единственный в семействе опаховых, является единственной же теплокровной рыбой.
Тогда как температура тела других рыб подстраивается под температуру окружающей их среды (на глубине, где холодно, температура опускается; у поверхности, где потеплее – поднимается), опах в состоянии поддерживать температуру своего тела на постоянном уровне.
Происходит это благодаря быстрому шевелению грудными плавниками. Кроме того, этому способствует уникальное для рыб строение кровеносной системы. Дело в том, что сосуды с насыщенной кислородом холодной кровью, идущей от жабр, соприкасаются с сосудами, несущими кровь теплую. Происходит так называемый противоточный теплообмен.
Подобная уникальная способность красноперого опаха позволяет этой рыбе опускаться на глубины, недоступные для холоднокровных рыб. Кроме того, опах может позволить себе пребывать на таких глубинах гораздо дольше других рыб.
Холоднокровные же рыбы вынуждены держаться ближе к поверхности, потому что подобные длительные погружения приведут к нарушению функциональности их организма. Опах также славится тем, что может очень быстро плавать, обладает прекрасной реакцией и отличным зрением, что позволяет этому хищнику успешно охотиться в темных глубинах океана.
Ящерица, которая не имеет лапок
Попробуйте вспомнить хотя бы одну ящерицу, которую вы когда-либо видели в своей жизни – в кино, вживую, или на картинке. Вспомнили? Сколько у этой ящерицы лапок? Можете даже не напрягаться – вы все равно вспомните четыре лапки.
И лишь немногое (скорее, имеющие отношение к зоологии) вспомнят ту единственную ящерицу, которая вовсе не имеет лапок. Большинство людей однозначно перепутают ее со змеей, хотя это животное к змеям никакого отношения не имеет.
На самом деле, безногая ящерица, произошедшая от обычной ящерицы с четырьмя лапками, по всем прочим характеристикам практически ничем не отличается от своих собратьев с лапками. Однако данная ящерица имеет кое-что общее и со змеями.
К примеру, у нее тело покрыто чешуйками, а язык имеет раздвоенную форму. Она также питается яйцами и мелкими животными (к примеру, мышами), хотя размеры той пищи, которую могут проглотить безногие ящерицы, обычно ограничены. Их челюсти не обладают гибкостью челюстей змей.
С другой стороны, у некоторых видов (к примеру, полосатый лиалис) пасть достаточно гибкая; она может шипеть и убивать жертву, сжимая ее своим телом – совсем как змея. При этом у безногих ящериц есть веки и ушные отверстия, чего нет у змей. В отличие от змей, не все безногие ящерицы хорошо передвигаются на гладких поверхностях.
У таких ящериц хвосты длиннее, чем у змей. Кроме того, они способны отбрасывать их в минуты опасности, чего, конечно же, не могут делать змеи. Сброшенный хвост обычно отвлекает внимание хищника на себя, что дает безногой ящерице возможность скрыться.
Животное с ДНК растений, бактерий и грибков
Тихоходка или маленький водяной медведь – это микроскопические животные, известные своей способностью выживать в самых жестких условиях внешней среды. Эти беспозвоночные были обнаружены на глубинах самых холодных океанов. Однако это не самые суровые условия для данных созданий.
Тихоходки были также обнаружены на самых высоких вершинах самых высоких горных цепей планеты. Также эти животные прекрасно обжили самые жаркие пустыни на нашей Земле. Но и эти условия для данных микроскопических существ, оказывается, нельзя назвать экстремальными.
Как показали исследования, тихоходки способны выживать в условиях космической радиации (правда, не все сто процентов особей). В открытом космосе тихоходки иссушаются под воздействием ультрафиолета, впадая в состояние анабиоза. Однако стоит им оказаться в нормальной среде с достаточным уровнем влаги, как животные возвращаются к нормальному состоянию.
Различные эксперименты позволили выяснить, что эти существа способны восстанавливаться после десяти лет анабиоза. Естественно, ученые заинтересовались структурой ДНК тихоходок, которая могли дать ответы на многие вопросы, интересующие людей.
После изучения ДНК оказалось, что 17,5 процентов генов тихоходок совпадают с генами других организмов – растений, грибков и так называемых бактерий-экстремофилов. Именно последним тихоходки должны быть обязаны своей способностью выживать в самых экстремальных условиях. Но ДНК других организмов присутствует и у прочих животных.
Однако процент "чужих" генов у тихоходок невероятно высок. Наиболее близкими к ним в этом смысле являются микроскопические коловратки, у которых обнаружено 9 процентов "чужих" генов. Главной загадкой для ученых остается то, как генам других организмов удается эффективно взаимодействовать с генами тихоходок.
Змея, которая летает
Технически говоря, эта змея не летает. Она планирует в воздухе. Однако ее способность настолько эффективно планировать с дерева на дерево стала причиной того, что эта змея заслужила гордое звание "летающей".
В мире было обнаружено всего пять видов змей, которые были классифицированы как "летающие змеи". Среди них можно перечислить обыкновенную украшенную змею, райскую украшенную змею, багрово-черную украшенную змею, молуккскую украшенную змею и летающую змею острова Шри-Ланка.
Все эти животные принадлежат к роду под названием Chrysopelea. Опасаться того, что в момент вашей прогулки на вас накинется подобный "летун", повода нет. Если только, конечно, вы не прогуливаетесь где-нибудь в густых лесах Южной и Юго-восточной Азии.
Благодаря своему необычайному умению планировать эти змеи обитают на деревьях, успешно перемещаясь с одного дерева на другое или планируя на землю. Расстояние, на которое способны "перелетать" эти змеи, доходит до 24-ех метров (речь идет о "скольжении" параллельно земле).
Если же такие змеи прыгают с высоких деревьев, то они могут пролетать и по сто метров. В момент планирования (или прыжка) змее удается сплющивать свое тело таким образом, что оно становится плоским. При этом живот максимально втягивается внутрь, образуя что-то вроде желоба.
Полет змеи выглядит весьма грациозно, хотя многим от такого зрелища становится не по себе. Между тем, летающие змеи (главным образом их яд) обычно не представляют особой опасности для человека. Питаются же они мелкими грызунами и земноводными, птицами и насекомыми.
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Животное, которое пользуется фотосинтезом, как растение
Людям, имеющим хотя бы несколько классов образования, наверняка известно, что растения "добывают" себе "еду" из углекислого газа, воды и света, пользуясь при этом таким процессом, как фотосинтез. В результате этого процесса выделяется кислород, входящий в состав воздуха, которым мы дышим.
Однако далеко не всем известно, что на нашей планете существуют животные, которые также научились использовать процесс фотосинтеза для своего пропитания. Одним из таких животных, выживающих за счет фотосинтеза, является небольшой морской слизень (Elysia chlorotica).
Благодаря форме своего тела, похожей на один большой лист, это существо, обнаруженное в Новой Англии и Канаде, напоминает гибрид растения и, собственно, слизня. Подобному облику и цвету морской слизень обязан морским водорослям, которые он употребляем в пищу и, соответственно, чьими "услугами" пользуется для осуществления фотосинтеза.
Слизень каким-то образом научился "извлекать" генный материал из водорослей, который позволяет ему создавать собственное вещество для усвоения углекислоты (хлорофилл). Накопление данного вещества позволяет морскому слизню и вовсе обходиться без еды, питаясь буквально солнечной энергией.
Исследователи из Южно-Флоридского университета, город Тампа, США, в течение двух десятилетий изучали несколько особей морских слизней, помещенных в аквариум. Исследователи обнаружили, что слизни могут прожить до пяти месяцев, не питаясь органической пищей, при условии, что они 12 часов в день подвергаются воздействию света.
Морские слизни также приспособились передавать ген, ответственный за образование хлорофилла, своему потомству. Впрочем, потомство морского слизня не в состоянии пользоваться процессами фотосинтеза до тех пор, пока не начнет само питаться водорослями для получения хлоропласта (клеточного элемента, необходимого для фотосинтеза).
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