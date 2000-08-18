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Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото

Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. ФотоВыглядит очень необычно.

Нильс Каупер (Nils Kuiper) - парень из Нидерландов, который обладает такой чарующей эльфийской внешностью, что она уже успела покорить мир моды и сердца многих его поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Нильс стал сенсацией в мире альтернативной моды и его фотографии уже были размещены в таких журналах как, Dark Beauty Magazine и журнал Gothesque.

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Парень, который называет себя в Instagrame lithunium snow, обожает эльфийскую и фэнтезийную тематику и совсем недавно он стал превращать себя в различных персонажей при помощи макияжа.

Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
Парень с необычной внешностью превращает себя в сказочных персонажей. Фото
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 Теги: парень, внешность

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Сегодня, 14:38 » Автор: Анна Мартынова
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Выглядит красиво и устрашающе.

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