Раздел: Фоторепортажи
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Цветные фотографии Ханоя.
Французский фотограф Leon Busy в начале XX века оказался во Вьетнаме, где прожил с 1914 до 1917 года. Пребывая в этой далёкой и незнакомой стране, он много фотографировал, стараясь запечатлеть на плёнку всё, что вызывало у него интерес, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Сегодня, благодаря этим снимкам, можно увидеть, какой была жизнь простых людей в Ханое тех лет. Уникальными эти снимки делает один важный момент – это первые цветные фотографии, которые были сделаны в Ханое.
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Французский фотограф Leon Busy в начале XX века оказался во Вьетнаме, где прожил с 1914 до 1917 года. Пребывая в этой далёкой и незнакомой стране, он много фотографировал, стараясь запечатлеть на плёнку всё, что вызывало у него интерес, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Сегодня, благодаря этим снимкам, можно увидеть, какой была жизнь простых людей в Ханое тех лет. Уникальными эти снимки делает один важный момент – это первые цветные фотографии, которые были сделаны в Ханое.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
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