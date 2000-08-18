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Раздел: Фоторепортажи  
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Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото

Цветные фотографии Ханоя.

Французский фотограф Leon Busy в начале XX века оказался во Вьетнаме, где прожил с 1914 до 1917 года. Пребывая в этой далёкой и незнакомой стране, он много фотографировал, стараясь запечатлеть на плёнку всё, что вызывало у него интерес, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Сегодня, благодаря этим снимкам, можно увидеть, какой была жизнь простых людей в Ханое тех лет. Уникальными эти снимки делает один важный момент – это первые цветные фотографии, которые были сделаны в Ханое.

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Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
Вьетнам в уникальных снимках начала прошлого века. Фото
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 Теги: Вьетнам, история

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Сегодня, 17:53 » Автор: Анна Мартынова
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