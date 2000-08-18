Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит шикарный особняк на берегу озера в США. Фото
Роскошный вариант для любителей природы
Этот роскошный особняк представляет из себя целый комплекс зданий разного назначения общей площадью около 500 квадратных метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Кроме собственно резиденции есть гостевой дом, сарай, пруд, водопад и великолепный ландшафт, усиливающий естественное природное окружение - смешанный лес с преобладанием осин и горы вдали.
Клиенты представляли себе современный дом с щедрым остеклением и свежими интерьерами, выходящими на природный пруд. Основной дом формируется в двух объёмах. Одноэтажная часть с плоской крышей включает в себя общую зону открытой планировки с выходом на крытую террасу. В двухэтажной части находятся гараж и дополнительные помещения внизу и четыре спальни вверху. Обе массы хорошо остеклены и имеют выступающие объемы, одетые в оцинкованные панели, которые добавляют разнообразие и глубину к дизайну. На двухэтажном блоке они контрастируют с горизонтальной облицовкой из кедра. Часть архитектурных элементов в районе террасы выполнена из камня.
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Дизайн интерьера был совместным с домовладельцем и ее матерью, бывшим дизайнером интерьера. Интерьеры характеризуются ореховыми полами, потолками из лимонного дерева, буковым шпоном и песчаником.
Этот роскошный особняк представляет из себя целый комплекс зданий разного назначения общей площадью около 500 квадратных метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Кроме собственно резиденции есть гостевой дом, сарай, пруд, водопад и великолепный ландшафт, усиливающий естественное природное окружение - смешанный лес с преобладанием осин и горы вдали.
Клиенты представляли себе современный дом с щедрым остеклением и свежими интерьерами, выходящими на природный пруд. Основной дом формируется в двух объёмах. Одноэтажная часть с плоской крышей включает в себя общую зону открытой планировки с выходом на крытую террасу. В двухэтажной части находятся гараж и дополнительные помещения внизу и четыре спальни вверху. Обе массы хорошо остеклены и имеют выступающие объемы, одетые в оцинкованные панели, которые добавляют разнообразие и глубину к дизайну. На двухэтажном блоке они контрастируют с горизонтальной облицовкой из кедра. Часть архитектурных элементов в районе террасы выполнена из камня.
Читайте также: Так выглядит самый шикарный особняк в США. Фото
Дизайн интерьера был совместным с домовладельцем и ее матерью, бывшим дизайнером интерьера. Интерьеры характеризуются ореховыми полами, потолками из лимонного дерева, буковым шпоном и песчаником.
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