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Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото

Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Египте.

Это государство, расположенное в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и являющееся поэтому страной двух материков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

На северо-востоке граничит с Израилем, Сектором Газа. На юге с Суданом. На западе с Ливией. На севере территория омывается водами Средиземного, на востоке - Красного морей.

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Оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала. По оценкам 2015 года население страны составляло 88 487 396 человек, площадь: 1 001 450 км².

Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни в Египте. Фото
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 Теги: Египет, путешествие

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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