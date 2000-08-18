Раздел: Фоторепортажи
Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото
Невероятно красивая пара.
Талантливый фотограф из Найроби, Кения, работающий под именем Мучири Фреймс (Muchiri Frames) вместе со своей командой решил подготовить что-нибудь особенное на День святого Валентина. И пока они ломали голову над очередным романтическим проектом им как раз повстречался бездомный парень по имени Сэмми, которого в парках Найроби знали под прозвищем Блэки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Когда Сэмми спросили, был ли он когда-нибудь влюблён, то он сразу начал рассказывать о своей девушке
В этот момент глаза его заискрились, и съёмочная команда поняла, что они нашли свой проект
Пара познакомилась на улицах Найроби, т.е. там, где они и жили
Вскоре после знакомства между ними завязалась настоящая любовь
Чтобы отпраздновать чистоту и искренность их любви фотограф Мучири Фреймс решил подарить паре романтическую фотосессию
Пара была не против
Вначале фотограф снял их в так сказать естественной среде. После чего преобразил их, сделав паре макияж, причёски и подарив им новую одежду
Ну кто же откажется от такого предложения
Сэмми тоже был не против прихорошиться
Однако, как и следовало ожидать, работы над его внешним видом было гораздо меньше, чем над образом его девушки
Хотя бы потому, что ему не нужен был макияж
После преображения ребят было трудно узнать
И особенно девушку
Она превратилась в настоящую красавицу
"Вдохновившись любовью в такой простой форме, мы отпраздновали День святого Валентина вместе с этими потрясающими душами и запечатлели доказательство их любви", - пишет Мучири Фреймс на своём сайте
"Под всей грязью, потрёпанной одеждой и невнятными речами скрываются красивые люди, которые будут процветать, как и все остальные, если предоставить им возможность"
Читайте также: Как в разных странах решают проблемы бездомных животных. Фото
"Любви всё равно, и вот доказательство"
Талантливый фотограф из Найроби, Кения, работающий под именем Мучири Фреймс (Muchiri Frames) вместе со своей командой решил подготовить что-нибудь особенное на День святого Валентина. И пока они ломали голову над очередным романтическим проектом им как раз повстречался бездомный парень по имени Сэмми, которого в парках Найроби знали под прозвищем Блэки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Когда Сэмми спросили, был ли он когда-нибудь влюблён, то он сразу начал рассказывать о своей девушке
В этот момент глаза его заискрились, и съёмочная команда поняла, что они нашли свой проект
Пара познакомилась на улицах Найроби, т.е. там, где они и жили
Вскоре после знакомства между ними завязалась настоящая любовь
Чтобы отпраздновать чистоту и искренность их любви фотограф Мучири Фреймс решил подарить паре романтическую фотосессию
Пара была не против
Вначале фотограф снял их в так сказать естественной среде. После чего преобразил их, сделав паре макияж, причёски и подарив им новую одежду
Ну кто же откажется от такого предложения
Сэмми тоже был не против прихорошиться
Однако, как и следовало ожидать, работы над его внешним видом было гораздо меньше, чем над образом его девушки
Хотя бы потому, что ему не нужен был макияж
После преображения ребят было трудно узнать
И особенно девушку
Она превратилась в настоящую красавицу
"Вдохновившись любовью в такой простой форме, мы отпраздновали День святого Валентина вместе с этими потрясающими душами и запечатлели доказательство их любви", - пишет Мучири Фреймс на своём сайте
"Под всей грязью, потрёпанной одеждой и невнятными речами скрываются красивые люди, которые будут процветать, как и все остальные, если предоставить им возможность"
Читайте также: Как в разных странах решают проблемы бездомных животных. Фото
"Любви всё равно, и вот доказательство"
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