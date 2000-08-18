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Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. ФотоНевероятно красивая пара.

Талантливый фотограф из Найроби, Кения, работающий под именем Мучири Фреймс (Muchiri Frames) вместе со своей командой решил подготовить что-нибудь особенное на День святого Валентина. И пока они ломали голову над очередным романтическим проектом им как раз повстречался бездомный парень по имени Сэмми, которого в парках Найроби знали под прозвищем Блэки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Когда Сэмми спросили, был ли он когда-нибудь влюблён, то он сразу начал рассказывать о своей девушке

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


В этот момент глаза его заискрились, и съёмочная команда поняла, что они нашли свой проект

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Пара познакомилась на улицах Найроби, т.е. там, где они и жили

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Вскоре после знакомства между ними завязалась настоящая любовь

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Чтобы отпраздновать чистоту и искренность их любви фотограф Мучири Фреймс решил подарить паре романтическую фотосессию

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Пара была не против

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Вначале фотограф снял их в так сказать естественной среде. После чего преобразил их, сделав паре макияж, причёски и подарив им новую одежду

Ну кто же откажется от такого предложения

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото
Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Сэмми тоже был не против прихорошиться

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Однако, как и следовало ожидать, работы над его внешним видом было гораздо меньше, чем над образом его девушки

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото
Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото
Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Хотя бы потому, что ему не нужен был макияж

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


После преображения ребят было трудно узнать

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото
Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото
Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


И особенно девушку

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


Она превратилась в настоящую красавицу

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


"Вдохновившись любовью в такой простой форме, мы отпраздновали День святого Валентина вместе с этими потрясающими душами и запечатлели доказательство их любви", - пишет Мучири Фреймс на своём сайте

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


"Под всей грязью, потрёпанной одеждой и невнятными речами скрываются красивые люди, которые будут процветать, как и все остальные, если предоставить им возможность"

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото


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"Любви всё равно, и вот доказательство"

Пару бездомных преобразили для романтической фотосессии. Фото

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 Теги: фотосессии, бездомные

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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