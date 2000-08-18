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Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото

Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. ФотоНежность в каждой работе.

Жюстин Флорентино (Justine Florentino) мечтает о том, что однажды станет востребованным художником, который будет сотрудничать с кино-/игровой индустрией, создавая высококлассные работы, а пока, он старательно учится, совершенствуя свои навыки в разных жанрах и стилях. Из-под «пера» художника-самоучки выходят удивительно реалистичные женские портреты, некоторые из которых напоминают героинь фильмов и книжных произведений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Всё своё внимание Жюстин концентрирует в основном на женских образах. Героинями его работ становятся не только актрисы и певицы, а и полюбившиеся многими персонажи от миловидной Джульетты до властной и самодостаточной Дейнерис Таргариен. Его работы, не имея определённых границ между реализмом и фигуративной живописью, ещё раз указывают на потрясающий художественный вкус автора, который каждым последующим штрихом пытается передать неудержимую страсть, нежные эмоции и пленительный магнетизм исходящий от каждой девушки изображённой ловкой рукой художника.

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Ко всему прочему, созданные им портреты – образуют визуальный дневник персонажей, которые так или иначе произведя впечатление, вдохновили. Каждая из картин в большинстве случаев состоит из ключевой фигуры, с хаотичными белыми пятнами пространства, способного компенсировать порой слишком плотные детализированные области, что до конца сохраняют интригу и интерес. А тонкие вариации цвета с неожиданными переходами между одним и другим придают девушкам некую таинственную ауру, точно передающую всю их притягательность и остроумие.

Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
Реалистичные портреты женщин от художника-самоучки. Фото
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 Теги: художник, женщины

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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