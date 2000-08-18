Раздел: Фоторепортажи
Самые красивые здания Барселоны, созданные Гауди. Фото
Шедевры великого архитектора Антонио Гауди.
Всемирно известный каталонский архитектор Антонио Гауди (1852-1926) успел создать 18 шедевров, которые многие десятилетия считаются верхом новаторского и уникального стиля. До сих пор его фантастические сооружения кто-то считает гениальными, а кто-то просто сумасшедшими. Основная часть этих произведений находится в родной мастеру Барселоне, которая стала не только его домом, но и своего рода странной лабораторией, в которой Гауди проводил потрясающие архитектурные опыты, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Хоть и принято считать, что испанский зодчий творил в стиле модерн, но вместить его проекты в рамки вообще какого-либо течения не получается. Он жил и творил по понятным только ему правилам, придерживаясь непостижимых законов, поэтому все творчество мастера лучше классифицировать как «стиль Гауди».
С несколькими его шедеврами, которые по-праву считаются вершиной архитектурного искусства, мы сегодня и познакомимся. Справедливости ради надо отметить, что из 18 его проектов, семь было включено ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия!
1. Дом Висенс (1883-1885), первый проект Антонио Гауди
Резиденция Висенс (Casa Vicens), первое самостоятельное творение зодчего, была создана по заказу богатого промышленника Мануэля Висенса (Manuel Vicens). Дом до сих является главным украшением улицы Каролинес (Carrer de les Carolines), считаясь самой яркой и нестандартной достопримечательностью Барселоны, который ЮНЕСКО включен в список объектов всемирного наследия.
Этот дом построен в стиле модерн и составляет четырехуровневый архитектурный ансамбль, в котором даже самые мелкие детали играют важную роль.
Поскольку Гауди являлся приверженцем природных мотивов и в них черпал источник вдохновения, то каждый элемент этого необычного дома был отражением его предпочтений.
Цветочные мотивы присутствуют везде, начиная от кованой ограждающей решетки, а также самого фасада и заканчивая внутренним интерьером. Самым излюбленным изображением создателя стали желтые бархатцы и пальмовые листья.
Структура самого дома Висенса, включая элементы его отделки, говорит о влиянии восточной архитектуры. Декор всего необычного комплекса выполнен в мавританском стиле мудехар. Он явно проявляется в оформлении мусульманских башенок на крыше и в некоторых деталях роскошного внутреннего убранства.
2. Павильоны и усадьба Гуэля (Pavellons Guell)
Для графа Эусеби Гуэля, который после этого грандиозного проекта стал не только покровителем великого мастера, но и другом, Антонио Гауди создал необыкновенную усадьбу, которая больше известна под названием павильоны Гуэля (1885-1886).
Выполняя заказ графа, неординарный зодчий не просто провел полную реконструкцию летнего загородного поместья с облагораживанием парка и созданием конюшен и закрытым манежем, а объединил весь эти обычные постройки так, что они превратились в сказочный комплекс.
При создании этих павильонов Антонио впервые применил особую технологию – тренкадис, которая заключается в том, что при облицовке фасада используются кусочки керамики или стекла неправильной формы. Облицевав поверхности всех помещений одинаковым узором особым образом, он добился изумляющей схожести с чешуей дракона.
3. Городская резиденция Гуэль (Palau Guell)
Этот фантастический проект для своего друга Антонио Гауди в 1886-1888 годах и представляет собой необычный дворец, который мастер умудрился создать на площади менее 400 квадратных метров!
Зная главное стремление владельца поразить элиту города роскошью своего жилища, архитектор виртуозно разработал весьма необычный проект, который и позволил создать действительно неординарный и сказочно богатый замок. В стиле которого смешались многовековые традиции, новаторские техники и идеи, которые он с таким же успехом применял в последующих комплексах.
Главная изюминка этого интересного с точки зрения архитектуры дворца – печные трубы, которые имеют образ ярких диковинных скульптур. Такое великолепие достигнуто благодаря облицовке осколками керамики и натурального камня.
Фронтоны и терраса на крыше, которая предназначена для впечатляющих прогулок, приводит посетителей в невероятный восторг своим открывающимся видом на город и «волшебный сад», созданных и изумительных печных туб.
4. Парк Гуэля (Parc Guell)
Проект необычного парка Гуэль (1903-1910) был задуман в стремлении создать город-сад, в противовес набирающей оборотов индустриализации страны и защитой от ее ужасных последствий.
Огромный участок был куплен графом для этих целей, но горожане так и не поддержали идею автора и вместо 60 домов было выстроено всего три выставочных экземпляра. Со временем город выкупил эти земли и превратил их в парк отдыха, где красуются восхитительные пряничные домики архитектора Антонио Гауди.
Поскольку здесь планировался элитный поселок, Гауди создал не только все необходимые коммуникации, но и распланировал живописные улочки и площади. Самым поразительным сооружением оказался зал «100 колонн», к которому ведет особенная лестница, а на крыше расположилась потрясающе яркая скамья, полностью огибающая контуры комплекса.
Этот город-сад до сих пор радует своих посетителей необыкновенной архитектурой и убранством, он также включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.
5. Дом Бальо (Casa Batllо)
Дом Бальо (1904-1906) напоминает зловещую фигуру дракона, которая облицована мозаикой-чешуей и способна менять свой цвет в зависимости от времени суток. Как только его не называют – «дом из костей», «дом-дракон», «зевающий дом».
И действительно глядя на его странные балконы, решетки для окон, фронтоны и крышу, напоминающую спину дракона, избавится от впечатления, что это останки огромного монстра!
Создавая фантастический внутренний дворик, для улучшения и равномерности освещенности он добился игры светотени, выложив керамическую плитку особым образом – постепенно переходя от белого до голубого и синего.
Крышу дома, по традиции, украсил своими диковинными башнями-дымоходами.
6. Дом Мила - Педрера (Casa Milа)
Это последний жилой дом, который создал великий архитектор. Он более известен как «Ла Педрера», что в переводе означает – «каменоломня». Он считается самым невероятным проектом жилого дома не только всей Барселоны, но и мира.
Изначально, это творение мастера не приняли и считали его полным сумасшествием. Невероятно, но Антонио и владельца этого здания даже штрафовали за несоблюдение существующих норм градостроительства.
Со временем к нему привыкли и даже стали считать гениальным творением, ведь при строительстве безо всяких расчетов и проектов зодчий сумел внедрить технологии, которые на несколько десятилетий опередили время.
Только через сто лет подобную технологию разработали проектные институты и стали активно применять при сверхсовременном строительстве.
7. Собор Святого Семейства (Temple Expiatori De La Sagrada Familia)
Последние сорок лет своей жизни гениальный архитектор посвятил воплощению в жизнь самой нереальной своей фантазии – заключая в камень персонажей притч и основные заповеди Нового завета.
В его оформлении преобладает сюрреалистическая готика, стены украшены образами святых и всякими тварями божьими начиная с черепах, саламандр, улиток и заканчивая лесом, звездным небом и всей Вселенной.
Все восемнадцать апостольских башен должны были подняться ввысь не более чем на 170 метров (за эталон божественного была взята самая высокая гора Барселоны), чтобы не поставить выше рукотворное над созданным Богом.
Но Гауди так и не увидел это чудо, он случайно попал под трамвай и вскоре скончался от полученных травм на 74 году жизни.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Однако воздвижение столь масштабного собора продолжается до сих пор. Поскольку зодчий все чертежи и планы держал в голове, для продолжения строительства понадобились годы, чтобы произвести столь сложные расчеты. Невероятно, но с этой задачей смогла справиться лишь программа НАСА, которая рассчитывает траекторию космических проектов!
Всемирно известный каталонский архитектор Антонио Гауди (1852-1926) успел создать 18 шедевров, которые многие десятилетия считаются верхом новаторского и уникального стиля. До сих пор его фантастические сооружения кто-то считает гениальными, а кто-то просто сумасшедшими. Основная часть этих произведений находится в родной мастеру Барселоне, которая стала не только его домом, но и своего рода странной лабораторией, в которой Гауди проводил потрясающие архитектурные опыты, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Хоть и принято считать, что испанский зодчий творил в стиле модерн, но вместить его проекты в рамки вообще какого-либо течения не получается. Он жил и творил по понятным только ему правилам, придерживаясь непостижимых законов, поэтому все творчество мастера лучше классифицировать как «стиль Гауди».
С несколькими его шедеврами, которые по-праву считаются вершиной архитектурного искусства, мы сегодня и познакомимся. Справедливости ради надо отметить, что из 18 его проектов, семь было включено ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия!
1. Дом Висенс (1883-1885), первый проект Антонио Гауди
Резиденция Висенс (Casa Vicens), первое самостоятельное творение зодчего, была создана по заказу богатого промышленника Мануэля Висенса (Manuel Vicens). Дом до сих является главным украшением улицы Каролинес (Carrer de les Carolines), считаясь самой яркой и нестандартной достопримечательностью Барселоны, который ЮНЕСКО включен в список объектов всемирного наследия.
Этот дом построен в стиле модерн и составляет четырехуровневый архитектурный ансамбль, в котором даже самые мелкие детали играют важную роль.
Поскольку Гауди являлся приверженцем природных мотивов и в них черпал источник вдохновения, то каждый элемент этого необычного дома был отражением его предпочтений.
Цветочные мотивы присутствуют везде, начиная от кованой ограждающей решетки, а также самого фасада и заканчивая внутренним интерьером. Самым излюбленным изображением создателя стали желтые бархатцы и пальмовые листья.
Структура самого дома Висенса, включая элементы его отделки, говорит о влиянии восточной архитектуры. Декор всего необычного комплекса выполнен в мавританском стиле мудехар. Он явно проявляется в оформлении мусульманских башенок на крыше и в некоторых деталях роскошного внутреннего убранства.
2. Павильоны и усадьба Гуэля (Pavellons Guell)
Для графа Эусеби Гуэля, который после этого грандиозного проекта стал не только покровителем великого мастера, но и другом, Антонио Гауди создал необыкновенную усадьбу, которая больше известна под названием павильоны Гуэля (1885-1886).
Выполняя заказ графа, неординарный зодчий не просто провел полную реконструкцию летнего загородного поместья с облагораживанием парка и созданием конюшен и закрытым манежем, а объединил весь эти обычные постройки так, что они превратились в сказочный комплекс.
При создании этих павильонов Антонио впервые применил особую технологию – тренкадис, которая заключается в том, что при облицовке фасада используются кусочки керамики или стекла неправильной формы. Облицевав поверхности всех помещений одинаковым узором особым образом, он добился изумляющей схожести с чешуей дракона.
3. Городская резиденция Гуэль (Palau Guell)
Этот фантастический проект для своего друга Антонио Гауди в 1886-1888 годах и представляет собой необычный дворец, который мастер умудрился создать на площади менее 400 квадратных метров!
Зная главное стремление владельца поразить элиту города роскошью своего жилища, архитектор виртуозно разработал весьма необычный проект, который и позволил создать действительно неординарный и сказочно богатый замок. В стиле которого смешались многовековые традиции, новаторские техники и идеи, которые он с таким же успехом применял в последующих комплексах.
Главная изюминка этого интересного с точки зрения архитектуры дворца – печные трубы, которые имеют образ ярких диковинных скульптур. Такое великолепие достигнуто благодаря облицовке осколками керамики и натурального камня.
Фронтоны и терраса на крыше, которая предназначена для впечатляющих прогулок, приводит посетителей в невероятный восторг своим открывающимся видом на город и «волшебный сад», созданных и изумительных печных туб.
4. Парк Гуэля (Parc Guell)
Проект необычного парка Гуэль (1903-1910) был задуман в стремлении создать город-сад, в противовес набирающей оборотов индустриализации страны и защитой от ее ужасных последствий.
Огромный участок был куплен графом для этих целей, но горожане так и не поддержали идею автора и вместо 60 домов было выстроено всего три выставочных экземпляра. Со временем город выкупил эти земли и превратил их в парк отдыха, где красуются восхитительные пряничные домики архитектора Антонио Гауди.
Поскольку здесь планировался элитный поселок, Гауди создал не только все необходимые коммуникации, но и распланировал живописные улочки и площади. Самым поразительным сооружением оказался зал «100 колонн», к которому ведет особенная лестница, а на крыше расположилась потрясающе яркая скамья, полностью огибающая контуры комплекса.
Этот город-сад до сих пор радует своих посетителей необыкновенной архитектурой и убранством, он также включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.
5. Дом Бальо (Casa Batllо)
Дом Бальо (1904-1906) напоминает зловещую фигуру дракона, которая облицована мозаикой-чешуей и способна менять свой цвет в зависимости от времени суток. Как только его не называют – «дом из костей», «дом-дракон», «зевающий дом».
И действительно глядя на его странные балконы, решетки для окон, фронтоны и крышу, напоминающую спину дракона, избавится от впечатления, что это останки огромного монстра!
Создавая фантастический внутренний дворик, для улучшения и равномерности освещенности он добился игры светотени, выложив керамическую плитку особым образом – постепенно переходя от белого до голубого и синего.
Крышу дома, по традиции, украсил своими диковинными башнями-дымоходами.
6. Дом Мила - Педрера (Casa Milа)
Это последний жилой дом, который создал великий архитектор. Он более известен как «Ла Педрера», что в переводе означает – «каменоломня». Он считается самым невероятным проектом жилого дома не только всей Барселоны, но и мира.
Изначально, это творение мастера не приняли и считали его полным сумасшествием. Невероятно, но Антонио и владельца этого здания даже штрафовали за несоблюдение существующих норм градостроительства.
Со временем к нему привыкли и даже стали считать гениальным творением, ведь при строительстве безо всяких расчетов и проектов зодчий сумел внедрить технологии, которые на несколько десятилетий опередили время.
Только через сто лет подобную технологию разработали проектные институты и стали активно применять при сверхсовременном строительстве.
7. Собор Святого Семейства (Temple Expiatori De La Sagrada Familia)
Последние сорок лет своей жизни гениальный архитектор посвятил воплощению в жизнь самой нереальной своей фантазии – заключая в камень персонажей притч и основные заповеди Нового завета.
В его оформлении преобладает сюрреалистическая готика, стены украшены образами святых и всякими тварями божьими начиная с черепах, саламандр, улиток и заканчивая лесом, звездным небом и всей Вселенной.
Все восемнадцать апостольских башен должны были подняться ввысь не более чем на 170 метров (за эталон божественного была взята самая высокая гора Барселоны), чтобы не поставить выше рукотворное над созданным Богом.
Но Гауди так и не увидел это чудо, он случайно попал под трамвай и вскоре скончался от полученных травм на 74 году жизни.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Однако воздвижение столь масштабного собора продолжается до сих пор. Поскольку зодчий все чертежи и планы держал в голове, для продолжения строительства понадобились годы, чтобы произвести столь сложные расчеты. Невероятно, но с этой задачей смогла справиться лишь программа НАСА, которая рассчитывает траекторию космических проектов!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
19
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
Оставьте свой комментарий