Раздел: Фоторепортажи
Эти книги стоят миллионы долларов. Фото
Это настоящие артефакты.
Книги, выпущенные еще в эпоху средневековья, и в те времена стоили немалых денег. Что уж говорить, сколько они стоят сегодня. Их стоимость, как правило, измеряется сотнями тысяч долларов, но примечательно, что большинство таких книг находятся в частных коллекциях. Иногда люди готовы платить невероятные суммы, чтобы их заполучить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Кодекс Лестера – $ 30,8 млн.
Вообще, самой дорогой книгой в мире сегодня официально считается книга Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс», которая написана зеркальным шрифтом.
Это 72-страничный сборник с эскизами и научными записками Леонардо да Винчи. Содержит записи и рисунки водоворотов, течений потоков воды, а также материалы по астрономии и геологии.
В 1717 году граф Лестер приобрел книгу, которая до сих пор названа его именем. В 1994 году Билл Гейтс купил Кодекс Лестера за 30,8 млн. долларов.
Библия Гутенберга – $ 25-30 млн.
Первая книга, напечатанная подвижным способом печати, служит традиционной точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе. Вышла в 1456 году. Всего таких книг было 180: Гутенберг напечатал 180 экземпляров Библии, из них 45 - на пергаменте, остальные - на итальянской бумаге с водяными знаками.
И хотя это не первая инкунабула, среди других первопечатных изданий ее выделяет исключительное качество оформления. До наших дней в полном своем содержании сохранилась всего 21 книга.
Первое издание пьес Шекспира – $ 22,6 млн.
Опубликованная в 1623 году, спустя семь лет после смерти Шекспира, книга содержала 36 пьес и 900 страниц. Всего существует 228 копий первого издания.
Птицы Америки – $ 8,8 млн.
Альбом «Птицы Америки» является самой красивой книгой мира. Ее автор художник Джеймс Одюбон. Книга содержит 435 отпечатков с его гравюр, которые он создавал в течении 12 лет, а так же научные описания и иллюстрации птиц Северной Америки.
Книга была опубликована в 1827 году и хорошо принята публикой. В марте 2000 года один из последних оставшихся из 120 экземпляров был продан за $ 8,8 млн. шейху Катару Сауду.
Трактат о плодовых деревьях – $ 4,5 млн.
Книга была издана в 1768 году и была наиболее успешной работой французского ботаника Анри Луи Дюамель дю Монсо. Книга содержит подробное описание 16 различных видов фруктов, а также несколько сортов и сопровождающие иллюстрации. Она пошла с аукциона в Брюсселе в 2006 году за 4,5 млн.
География Птолемея – $ 3.9 млн.
Это сборник картографии 2 века нашей эры. В 1477 году эти карты были напечатаны как первый атлас. В 2006 году один из двух существующих экземпляров был продан за $3.9 млн.
Атлас Европы Меркатора – $ 1, 243 млн.
Фламандский картограф Герард Меркатор первым создал цилиндрическую проекцию карты мира, которая используется и поныне. Проекция Меркатора отличается тем, что на картах не искажаются углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт.
Впервые Атлас вышел в свет в 1595 г., уже после смерти своего создателя. Атлас содержал трактат о сотворении мира и 107 карт с географическими описаниями, 102 из которых были составлены самим Меркатором. Спустя много лет, в 1967 году карты были случайно обнаружены в Бельгии. В 1997 году их купила Британская библиотека за $ 1,243 млн.
«Тамерлан и другие стихотворения» – $ 662 500
Эта была первая напечатанная книга Эдгара По.
В 1827 году 18-летний По, впоследствии ставший родоначальником детективной литературы, напечатал свой первый сборник «Тамерлан и другие стихотворения» (Tamerlane and Other Poems), однако книга так и не вышла в свет.
Тираж сборника составлял не более 40-50 экземпляров, и только 12 из них сохранились до наших дней. Один из которых был продан на аукционе Christie’s за $ 662 500. Примечательно, что имя американского писателя и поэта не фигурирует на страницах книги. Сборник был написан Эдгаром По под псевдонимом «Бостонец».
«Там, где живут чудовища» (Where the Wild Things Are) – $ 10 200
Это первое издание книги популярных детских сказок Мориса Сендака, изданное в 1963 году. Для американца эта детская книга все равно, что стихи Агнии Барто или сказки Чуковского для нас. На ней, изданной впервые в 1963 году, воспитано не одно поколение юных читателей.
А в 1979-ом даже была создана опера, по мотивам этой книги, в которой текста хорошо если на страничку наберется. Но, все новые и новые поколения мечтают перенестись в такую далекую, сказочную, нереальную страну where the wild things are. Такие страшные снаружи, но добрые внутри.
В прошлом году на экраны вышла экранизация этой истории.
Как видите, самые дорогие книги мира сегодня имеют стоимость, сопоставимую с бюджетом мелких государств. Обладать подобными изданиями означает нести полную ответственность за их сохранность, так как они несомненно являются сокровищами современной цивилизации.
К самым читаемым и востребованным книгам мира можно отнести Библию и Коран. Никто не может даже примерно сосчитать сколько экземпляров выпускается каждый год, но можно с уверенностью сказать, что почти в каждой семье мира есть или Библия или Коран.
Из-за особой специфики Цитатник Мао Цзэдуна также принято считать одной из популярных книг мира. Предположительно выпущено около 900 миллионов экземпляров этой книги. Конечно, почти сто процентов книг находятся в Китае, но такое огромное количество экземпляров и делает ее одной из популярных книг мира.
Властелин Колец и Книги про Гарри Поттера являются лидерами среди художественной литературы. К примеру, Властелина Колец выпущено около 100 миллионов экземпляров, а количество выпущенных книг про Гарри Поттера стремительно приближаются к полумиллиарду.
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Также в десятку самых популярных книг мира нужно отнести «Книгу рекордов Гиннеса» и «Американский справочник по правописанию».
Книги, выпущенные еще в эпоху средневековья, и в те времена стоили немалых денег. Что уж говорить, сколько они стоят сегодня. Их стоимость, как правило, измеряется сотнями тысяч долларов, но примечательно, что большинство таких книг находятся в частных коллекциях. Иногда люди готовы платить невероятные суммы, чтобы их заполучить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Кодекс Лестера – $ 30,8 млн.
Вообще, самой дорогой книгой в мире сегодня официально считается книга Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс», которая написана зеркальным шрифтом.
Это 72-страничный сборник с эскизами и научными записками Леонардо да Винчи. Содержит записи и рисунки водоворотов, течений потоков воды, а также материалы по астрономии и геологии.
В 1717 году граф Лестер приобрел книгу, которая до сих пор названа его именем. В 1994 году Билл Гейтс купил Кодекс Лестера за 30,8 млн. долларов.
Библия Гутенберга – $ 25-30 млн.
Первая книга, напечатанная подвижным способом печати, служит традиционной точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе. Вышла в 1456 году. Всего таких книг было 180: Гутенберг напечатал 180 экземпляров Библии, из них 45 - на пергаменте, остальные - на итальянской бумаге с водяными знаками.
И хотя это не первая инкунабула, среди других первопечатных изданий ее выделяет исключительное качество оформления. До наших дней в полном своем содержании сохранилась всего 21 книга.
Первое издание пьес Шекспира – $ 22,6 млн.
Опубликованная в 1623 году, спустя семь лет после смерти Шекспира, книга содержала 36 пьес и 900 страниц. Всего существует 228 копий первого издания.
Птицы Америки – $ 8,8 млн.
Альбом «Птицы Америки» является самой красивой книгой мира. Ее автор художник Джеймс Одюбон. Книга содержит 435 отпечатков с его гравюр, которые он создавал в течении 12 лет, а так же научные описания и иллюстрации птиц Северной Америки.
Книга была опубликована в 1827 году и хорошо принята публикой. В марте 2000 года один из последних оставшихся из 120 экземпляров был продан за $ 8,8 млн. шейху Катару Сауду.
Трактат о плодовых деревьях – $ 4,5 млн.
Книга была издана в 1768 году и была наиболее успешной работой французского ботаника Анри Луи Дюамель дю Монсо. Книга содержит подробное описание 16 различных видов фруктов, а также несколько сортов и сопровождающие иллюстрации. Она пошла с аукциона в Брюсселе в 2006 году за 4,5 млн.
География Птолемея – $ 3.9 млн.
Это сборник картографии 2 века нашей эры. В 1477 году эти карты были напечатаны как первый атлас. В 2006 году один из двух существующих экземпляров был продан за $3.9 млн.
Атлас Европы Меркатора – $ 1, 243 млн.
Фламандский картограф Герард Меркатор первым создал цилиндрическую проекцию карты мира, которая используется и поныне. Проекция Меркатора отличается тем, что на картах не искажаются углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт.
Впервые Атлас вышел в свет в 1595 г., уже после смерти своего создателя. Атлас содержал трактат о сотворении мира и 107 карт с географическими описаниями, 102 из которых были составлены самим Меркатором. Спустя много лет, в 1967 году карты были случайно обнаружены в Бельгии. В 1997 году их купила Британская библиотека за $ 1,243 млн.
«Тамерлан и другие стихотворения» – $ 662 500
Эта была первая напечатанная книга Эдгара По.
В 1827 году 18-летний По, впоследствии ставший родоначальником детективной литературы, напечатал свой первый сборник «Тамерлан и другие стихотворения» (Tamerlane and Other Poems), однако книга так и не вышла в свет.
Тираж сборника составлял не более 40-50 экземпляров, и только 12 из них сохранились до наших дней. Один из которых был продан на аукционе Christie’s за $ 662 500. Примечательно, что имя американского писателя и поэта не фигурирует на страницах книги. Сборник был написан Эдгаром По под псевдонимом «Бостонец».
«Там, где живут чудовища» (Where the Wild Things Are) – $ 10 200
Это первое издание книги популярных детских сказок Мориса Сендака, изданное в 1963 году. Для американца эта детская книга все равно, что стихи Агнии Барто или сказки Чуковского для нас. На ней, изданной впервые в 1963 году, воспитано не одно поколение юных читателей.
А в 1979-ом даже была создана опера, по мотивам этой книги, в которой текста хорошо если на страничку наберется. Но, все новые и новые поколения мечтают перенестись в такую далекую, сказочную, нереальную страну where the wild things are. Такие страшные снаружи, но добрые внутри.
В прошлом году на экраны вышла экранизация этой истории.
Как видите, самые дорогие книги мира сегодня имеют стоимость, сопоставимую с бюджетом мелких государств. Обладать подобными изданиями означает нести полную ответственность за их сохранность, так как они несомненно являются сокровищами современной цивилизации.
К самым читаемым и востребованным книгам мира можно отнести Библию и Коран. Никто не может даже примерно сосчитать сколько экземпляров выпускается каждый год, но можно с уверенностью сказать, что почти в каждой семье мира есть или Библия или Коран.
Из-за особой специфики Цитатник Мао Цзэдуна также принято считать одной из популярных книг мира. Предположительно выпущено около 900 миллионов экземпляров этой книги. Конечно, почти сто процентов книг находятся в Китае, но такое огромное количество экземпляров и делает ее одной из популярных книг мира.
Властелин Колец и Книги про Гарри Поттера являются лидерами среди художественной литературы. К примеру, Властелина Колец выпущено около 100 миллионов экземпляров, а количество выпущенных книг про Гарри Поттера стремительно приближаются к полумиллиарду.
Читайте также: Сказочные миры в сюрреалистичных снимках британки. Фото
Также в десятку самых популярных книг мира нужно отнести «Книгу рекордов Гиннеса» и «Американский справочник по правописанию».
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