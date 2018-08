Эти книги стоят миллионы долларов. Фото

Книги, выпущенные еще в эпоху средневековья, и в те времена стоили немалых денег. Что уж говорить, сколько они стоят сегодня. Их стоимость, как правило, измеряется сотнями тысяч долларов, но примечательно, что большинство таких книг находятся в частных коллекциях. Иногда люди готовы платить невероятные суммы, чтобы их заполучить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Вообще, самой дорогой книгой в мире сегодня официально считается книга Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс», которая написана зеркальным шрифтом.Это 72-страничный сборник с эскизами и научными записками Леонардо да Винчи. Содержит записи и рисунки водоворотов, течений потоков воды, а также материалы по астрономии и геологии.В 1717 году граф Лестер приобрел книгу, которая до сих пор названа его именем. В 1994 году Билл Гейтс купил Кодекс Лестера за 30,8 млн. долларов.Первая книга, напечатанная подвижным способом печати, служит традиционной точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе. Вышла в 1456 году. Всего таких книг было 180: Гутенберг напечатал 180 экземпляров Библии, из них 45 - на пергаменте, остальные - на итальянской бумаге с водяными знаками.И хотя это не первая инкунабула, среди других первопечатных изданий ее выделяет исключительное качество оформления. До наших дней в полном своем содержании сохранилась всего 21 книга.Опубликованная в 1623 году, спустя семь лет после смерти Шекспира, книга содержала 36 пьес и 900 страниц. Всего существует 228 копий первого издания.Альбом «Птицы Америки» является самой красивой книгой мира. Ее автор художник Джеймс Одюбон. Книга содержит 435 отпечатков с его гравюр, которые он создавал в течении 12 лет, а так же научные описания и иллюстрации птиц Северной Америки.Книга была опубликована в 1827 году и хорошо принята публикой. В марте 2000 года один из последних оставшихся из 120 экземпляров был продан за $ 8,8 млн. шейху Катару Сауду.Книга была издана в 1768 году и была наиболее успешной работой французского ботаника Анри Луи Дюамель дю Монсо. Книга содержит подробное описание 16 различных видов фруктов, а также несколько сортов и сопровождающие иллюстрации. Она пошла с аукциона в Брюсселе в 2006 году за 4,5 млн.Это сборник картографии 2 века нашей эры. В 1477 году эти карты были напечатаны как первый атлас. В 2006 году один из двух существующих экземпляров был продан за $3.9 млн.Атлас Европы Меркатора – $ 1, 243 млн.Фламандский картограф Герард Меркатор первым создал цилиндрическую проекцию карты мира, которая используется и поныне. Проекция Меркатора отличается тем, что на картах не искажаются углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт.Впервые Атлас вышел в свет в 1595 г., уже после смерти своего создателя. Атлас содержал трактат о сотворении мира и 107 карт с географическими описаниями, 102 из которых были составлены самим Меркатором. Спустя много лет, в 1967 году карты были случайно обнаружены в Бельгии. В 1997 году их купила Британская библиотека за $ 1,243 млн.«Тамерлан и другие стихотворения» – $ 662 500Эта была первая напечатанная книга Эдгара По.В 1827 году 18-летний По, впоследствии ставший родоначальником детективной литературы, напечатал свой первый сборник «Тамерлан и другие стихотворения» (Tamerlane and Other Poems), однако книга так и не вышла в свет.Тираж сборника составлял не более 40-50 экземпляров, и только 12 из них сохранились до наших дней. Один из которых был продан на аукционе Christie’s за $ 662 500. Примечательно, что имя американского писателя и поэта не фигурирует на страницах книги. Сборник был написан Эдгаром По под псевдонимом «Бостонец».Это первое издание книги популярных детских сказок Мориса Сендака, изданное в 1963 году. Для американца эта детская книга все равно, что стихи Агнии Барто или сказки Чуковского для нас. На ней, изданной впервые в 1963 году, воспитано не одно поколение юных читателей.А в 1979-ом даже была создана опера, по мотивам этой книги, в которой текста хорошо если на страничку наберется. Но, все новые и новые поколения мечтают перенестись в такую далекую, сказочную, нереальную страну where the wild things are. Такие страшные снаружи, но добрые внутри.В прошлом году на экраны вышла экранизация этой истории.Как видите, самые дорогие книги мира сегодня имеют стоимость, сопоставимую с бюджетом мелких государств. Обладать подобными изданиями означает нести полную ответственность за их сохранность, так как они несомненно являются сокровищами современной цивилизации.К самым читаемым и востребованным книгам мира можно отнести Библию и Коран. Никто не может даже примерно сосчитать сколько экземпляров выпускается каждый год, но можно с уверенностью сказать, что почти в каждой семье мира есть или Библия или Коран.Из-за особой специфики Цитатник Мао Цзэдуна также принято считать одной из популярных книг мира. Предположительно выпущено около 900 миллионов экземпляров этой книги. Конечно, почти сто процентов книг находятся в Китае, но такое огромное количество экземпляров и делает ее одной из популярных книг мира.Властелин Колец и Книги про Гарри Поттера являются лидерами среди художественной литературы. К примеру, Властелина Колец выпущено около 100 миллионов экземпляров, а количество выпущенных книг про Гарри Поттера стремительно приближаются к полумиллиарду. Также в десятку самых популярных книг мира нужно отнести «Книгу рекордов Гиннеса» и «Американский справочник по правописанию».