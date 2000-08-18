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Раздел: Фоторепортажи  
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Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. Фото

Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. ФотоЗдесь нужно настоящее мастерство.

Лететь на высоте несколько тысяч метров вовсе не так страшно, как приземляться. По крайней мере, это справедливо по отношению к нескольким самым опасным аэродромам мира. Вот, как выглядят они глазами пилота, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Пилоты не зря говорят, что даже самый длинный перелет не идет ни в какое сравнение с посадкой. Иногда летчики вынуждены совершать настоящие чудеса маневрирования, притом на постоянной основе - если поставят на один рейс.

Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. Фото
Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. Фото
Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. Фото
Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. Фото
Пилоты назвали самые опасные в мире аэропорты. Фото


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Дух захватывает с первых же кадров. Посмотрите, как маневрируют летчики, будто ощущающие опасность шестым чувством:

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 Теги: пилоты, аэропорт

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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