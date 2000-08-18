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Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. ФотоСоздания с необычными способностями.

Подводный мир таит в себе немало загадок, и поверхность многих планет человечество изучило гораздо лучше, чем дно океана. Под водой живут удивительные, не похожие ни на что морские животные. Все самые большие, самые сильные и самые ядовитые животные тоже живут в бездне океана, а не на суше, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

С некоторыми удивительными обитателями и тайнами подводного мира мы сегодня познакомимся.

Сколько видов живых существо живет под водой? Международная команда ученых составила Всемирный реестр морских биологических видов: в морях и океанах планеты обитает 228 450 видов живых организмов. Однако многие виды остаются еще не открытыми. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Lysmata - род морских креветок из семейства Hippolytidae. Обитают на коралловых и скалистых рифах в тропических водах всех океанов. Являются чистильщиками - питаются мелкими паразитическими организмами, которых собирают на телах и во ртах рыб. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Солеевые - донные неритические морские и солоноватоводные, реже пресноводные виды, преимущественно распространённые в Индийском, восточной части Атлантического, а также западной и центральной части Тихого океанов. Это представитель рода Солеихты. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Мировой океан покрывает более 70% поверхности Земли. Он содержит около 1,35 миллиарда кубических километров воды, что составляет около 97% всей воды на планете. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото



Рыба семейства скорпеновых. Встречается в Тихом и Индийском океанах. Длина тела от 13 до 25 см. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Красивая tripod fish larva. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Когда появились рыбы? В 1999 году в китайской провинции Юньнань были найдены окаменелости рыбообразного существа Haikouichthys из группы бесчелюстных возрастом около 530 миллионов лет (ранний кембрий). Возможно, подобные формы были предками всех позвоночных. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Этот товарищ относится к класск кишечнодышащие морских животных типа полухордовых. В мире известно около 80 видов, в России - 3 вида. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Класс кишечнодышащие морских животных типа полухордовыхКласс кишечнодышащие морских животных типа полухордовых

Крабик. Самые ранние окаменелости крабов группы датируются юрским периодом. В мире насчитывается 24 надсемейства, 93 семейства и свыше 6780 видов. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Красотка. Рыбы стали первыми существами, у которых появились челюсти. Рыбы, предположительно, являются предками всех четвероногих. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Бесчелюстных рыбообразных относят к самым первым рыбам на Земле. Потом численность бесчелюстных рыбообразных пошла на спад в конце девона и в конечном итоге большинство из них вымерли. Первые челюстные рыбы появились в конце ордовика (443,8 ± 1,5 млн лет назад) и получили большое распространение в девоне. Этот период окрестили «эпохой рыб». (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Медузы появились более 650 миллионов лет назад, их можно назвать одними из самых старейших организмов на Земле. (Фото Ryo Minemizu):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Длина осьминогов варьируется от 1 сантиметра до 4 метров Масса осьминогов достигает 50 кг. Есть сведения, что осьминог Дофлейна может достигать длины 960 см и массы 270 кг. (Фото Cai Songda):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Моллюск Loligo bleekeri. (Фото Cai Songda):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Вот такие инопланетные существа обитают в морских глубинах. (Фото Cai Songda):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Костные рыбы возникли в конце силура-начале девона около 416 млн лет назад. К хрящевым рыбам относятся акулы, скаты и химеры. Они появились около 395 млн лет назад в середине девона. У хрящевых рыб, в отличие от костных, нет плавательного пузыря. В связи с этим, чтобы не опуститься на дно, хрящевые рыбы должны находиться в движении. (Фото Cai Songda):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


Тунцы - рыбы сильно варьируются по размеру и массе от 50 см и 1,8 кг (скумбриевидный тунец) до 4,6 м и 684 кг (обыкновенный тунец). (Фото Cai Songda):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото


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Конгер, или атлантический конгер, или морской угорь. (Фото Cai Songda):

Фотограф необычным образом показал тайны подводного мира. Фото

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 Теги: фотограф, подводный мир

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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