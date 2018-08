Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото

10 лучших арт-фото 2018 года огласила платформа LensCulture. Победителей выбирали в категориях "Серия фотографий", "Отдельная фотография" и "Выбор жюри", передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org В список финалистов также вошла украинка Таня Руда с фотографией "Анна"."Наш конкурс привлек художников и фотографов из 129 стран на 6 континентах. 38 избранных фотографов показывают увлекательный диапазон искусства фотографии в различных подходах и техниках, так же как и разнообразие тем", – пишет LensCulture.Смотри десятку лучших работ:Серия фотографийLandscapes, Петер ФранкFragments of the Masculine, Антонио ПулгаринWhat Photography has in Common with an Empty Vase, Едгар МартинсОтдельная фотографияThe Family Album, Рейчел ЛьюSurprise Inside, Уолтер ПлотникNothing Dark Matters, Якопо БрунеллоВыбор жюриBlood-Red, Анна Шарлотта ГвинотSee You at Home, Викеш КапурKe Lefa Laka/Her story, Лебоханг Кганье