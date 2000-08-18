Раздел: Фоторепортажи
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Десятка лучших работ.
10 лучших арт-фото 2018 года огласила платформа LensCulture. Победителей выбирали в категориях "Серия фотографий", "Отдельная фотография" и "Выбор жюри", передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В список финалистов также вошла украинка Таня Руда с фотографией "Анна".
"Наш конкурс привлек художников и фотографов из 129 стран на 6 континентах. 38 избранных фотографов показывают увлекательный диапазон искусства фотографии в различных подходах и техниках, так же как и разнообразие тем", – пишет LensCulture.
Смотри десятку лучших работ:
Серия фотографий
Landscapes, Петер Франк
Fragments of the Masculine, Антонио Пулгарин
What Photography has in Common with an Empty Vase, Едгар Мартинс
Отдельная фотография
The Family Album, Рейчел Лью
Surprise Inside, Уолтер Плотник
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Nothing Dark Matters, Якопо Брунелло
Выбор жюри
Blood-Red, Анна Шарлотта Гвинот
See You at Home, Викеш Капур
Ke Lefa Laka/Her story, Лебоханг Кганье
10 лучших арт-фото 2018 года огласила платформа LensCulture. Победителей выбирали в категориях "Серия фотографий", "Отдельная фотография" и "Выбор жюри", передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В список финалистов также вошла украинка Таня Руда с фотографией "Анна".
"Наш конкурс привлек художников и фотографов из 129 стран на 6 континентах. 38 избранных фотографов показывают увлекательный диапазон искусства фотографии в различных подходах и техниках, так же как и разнообразие тем", – пишет LensCulture.
Смотри десятку лучших работ:
Серия фотографий
Landscapes, Петер Франк
Fragments of the Masculine, Антонио Пулгарин
What Photography has in Common with an Empty Vase, Едгар Мартинс
Отдельная фотография
The Family Album, Рейчел Лью
Surprise Inside, Уолтер Плотник
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Nothing Dark Matters, Якопо Брунелло
Выбор жюри
Blood-Red, Анна Шарлотта Гвинот
See You at Home, Викеш Капур
Ke Lefa Laka/Her story, Лебоханг Кганье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
9
0
Также советуем посмотреть
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
Оставьте свой комментарий