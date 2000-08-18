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Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото Десятка лучших работ.

10 лучших арт-фото 2018 года огласила платформа LensCulture. Победителей выбирали в категориях "Серия фотографий", "Отдельная фотография" и "Выбор жюри", передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

В список финалистов также вошла украинка Таня Руда с фотографией "Анна".

"Наш конкурс привлек художников и фотографов из 129 стран на 6 континентах. 38 избранных фотографов показывают увлекательный диапазон искусства фотографии в различных подходах и техниках, так же как и разнообразие тем", – пишет LensCulture.

Смотри десятку лучших работ:

Серия фотографий

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


Landscapes, Петер Франк

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


Fragments of the Masculine, Антонио Пулгарин

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


What Photography has in Common with an Empty Vase, Едгар Мартинс

Отдельная фотография

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


The Family Album, Рейчел Лью

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото
Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


Surprise Inside, Уолтер Плотник

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


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Nothing Dark Matters, Якопо Брунелло

Выбор жюри

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


Blood-Red, Анна Шарлотта Гвинот

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


See You at Home, Викеш Капур

Названы лучшие арт-фотографии по версии LensCulture. Фото


Ke Lefa Laka/Her story, Лебоханг Кганье


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 Теги: фото, конкурс

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Сегодня, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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